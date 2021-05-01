Một nam thanh niên đã tử vong do đuối nước tại khu vực thác nước 7 tầng ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
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Thông tin từ TTXVN cho biết, ngày 1/5, tại xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ đuối nước khiến 1 người tử vong tại khu vực thác nước 7 tầng.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra trưa ngày 1/5, lúc gần 12 giờ trưa, tại khu vực thác nước 7 tầng thuộc bản Chiềng Lè. Nạn nhân là B.V.C., sinh năm 1996, quê tỉnh Phú Thọ. Sau đó, thi thể nạn nhân đã được đưa đến Trạm Y tế xã Chiềng Khoa.
TTXVN ghi nhận nguyên nhân ban đầu là do trong khi đi du lịch, nạn nhân đã tắm tại thác nước và bị chuột rút, đuối nước, dẫn đến tử vong.
Hiện lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi và hoàn tất các thủ tục theo quy định để gia đình đưa về quê an táng.