Từ 1/5, TP.HCM sẽ cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân tạm trú

Từ ngày 1/5, các cơ quan chức năng TP.HCM sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho người tạm trú.
- Trang điểm đậm, xăm mắt, xăm môi, nhuộm tóc có được làm thẻ Căn cước công dân gắn chip?
- TP.HCM: Từ ngày 29/3, dừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân tại trụ sở PC06
Theo nguồn tin từ Pháp luật TP.HCM, tối 29/4, lãnh đạo Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM xác nhận, từ ngày 1/5 tới đây, Công an TP.HCM sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân tạm trú trên địa bàn. Cụ thể, nhân khẩu tạm trú là người thường trú thuộc các tỉnh, thành khác.
Lãnh đạo PC06 cho biết, trước khi đến làm CCCD, người tạm trú cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gồm: sổ hộ khẩu, CMND/CCCD, giấy khai sinh.
Đơn vị này cũng khuyên người dân tạm trú nên nhanh chóng đến các điểm cấp CCCD tại Công an TP Thủ Đức và các quận, huyện để được làm CCCD mà không phải về địa phương nơi thường trú để xin cấp.
Hiện cán bộ, thiết bị của PC06 sẽ được tăng cường về TP Thủ Đức và các quận, huyện để hỗ trợ, giúp các địa phương đạt tiến độ được giao.