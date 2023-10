TP.HCM: Từ ngày 29/3, dừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân tại trụ sở PC06

Mới đây, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM (PC06) cho biết, sẽ tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD tại trụ sở từ ngày 29/3 để tăng cường nguồn lực cho Công an TP Thủ Đức và quận, huyện.

Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM cho biết, kể từ ngày 29/3, đơn vị sẽ tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử tại trụ sở của Phòng tại địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1. Việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân tại trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ được thực hiện trở lại khi có thông báo mới.

Theo đó, Công an thành phố sẽ tập trung tổ chức cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân đến từng địa bàn dân cư (tổ dân phố, khu phố). Công dân có nhu cầu làm thủ tục cấp mới, đổi, cấp lại CCCD gắn chip có thể đến Công an TP Thủ Đức và công an 21 quận, huyện nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú để được tiếp nhận hồ sơ.

Kể từ 29/3, dừng tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân tại trụ sở PC06 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Hiện nay, Công an TP Thủ Đức và công an 21 quận, huyện đều bố trí, tổ chức cấp CCCD tại trụ sở đội cảnh sát quản lý hành chính và các điểm cấp CCCD lưu động tại địa bàn phường, xã, thị trấn. Mỗi địa bàn quận, huyện, TP Thủ Đức có ít nhất 2 điểm cấp CCCD lưu động trở lên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-tu-ngay-29-3-dung-tiep-nhan-ho-so-cap-can-cuoc-cong-dan-tai-tru-so-pc06-400139.html