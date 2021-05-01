'Ngất' với review dân mạng về kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5: Đi Đà Lạt mất 17 tiếng, về Đồng Tháp 12 tiếng, riêng nội thành Sài Gòn 'nhanh như chớp'

Xã hội 01/05/2021 20:26

Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nhiều người sinh sống tại TP.HCM bắt đầu đổ về quê hoặc đi du lịch. Kéo theo đó là tình trạng kẹt xe trên các trục đường chính, đến nổi nhiều người phải 'chôn chân' hàng giờ đồng hồ mà vẫn chưa đến được nơi cần đến.

Hàng vạn người dân rời TP.HCM để về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 khiến nhiều tuyến đường vành đai ùn tắc. Đặc biệt, do lưu lượng phương tiện tăng đột biến, dẫn đến tình trạng quá tải, kẹt xe kéo dài hàng giờ trên nhiều tuyến đường, điển hình là đường đi Vũng Tàu, Đà Lạt, đường về miền Tây...

Các trang mạng xã hội lần lượt cập nhật tình hình giao thông về kì nghỉ lễ 4 ngày này với nhiều bài viết mang tính chất hài hước, nhưng "đúng sự thật". 

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Các tỉnh thành tấp nập dòng xe và dòng người, ngược lai Sài Gòn thoáng đãng và không hề kẹt xe như thường ngày
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Chuyến đi 4 ngày đúng chất 'phượt Đà Lạt' là đây

Không chỉ riêng các tuyến đường từ Sài Gòn - Vũng Tàu, Sài Gòn - Đà Lạt, mà các tuyến đường từ Sài Gòn đi đến các tỉnh thành khác như Nha Trang, Đồng Tháp, Phú Yên,... cũng đông đúc dòng xe cộ, dòng người về quê nghỉ lễ. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã "than khổ, than sở" rằng họ đã mất hơn nửa ngày trời vẫn chưa về được nhà như: "Sài Gòn - Nha Trang 13 tiếng rồi mà vẫn chưa tới nhà nè mấy má", "Sài Gòn - Phú Yên 20 tiếng nè trời, ôi khiếp nhớ mãi", "Sài Gòn về Đồng Tháp bình thường đi có 3 tiếng mà nay mình đi 12 tiếng nè"... Ai nấy đều trở nên chán nản và "sợ đến già" vì tình trạng ùn tắc giao thông, người người tấp nập đổ xô ra đường như thế này. 

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Nhiều bạn trẻ về quê nghỉ lễ cũng gặp không ít khó khăn khi di chuyển từ Sài Gòn ra các tỉnh thành khác - Ảnh chụp màn hình
Người dân TP.HCM 'lũ lượt' nghỉ lễ, các tuyến đường kẹt cứng, quốc lộ 51 phải xả trạm thu phí

Người dân TP.HCM 'lũ lượt' nghỉ lễ, các tuyến đường kẹt cứng, quốc lộ 51 phải xả trạm thu phí

Tối 29/4 đến sáng 30/4, các tuyến giao thông trọng điểm từ TP.HCM về miền Tây, đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết kẹt kín xe khi người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ hoặc đi du lịch.

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Từ khóa:   kẹt xe Đà Lạt Vũng Tàu

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