Phun xăm lông mày, cô gái bị nổi 50 mụn cóc, bác sĩ cảnh báo căn bệnh có thể gây biến dạng khuôn mặt, thậm chí tử vong

Mụn 01/05/2021 08:41

Bác sĩ chuyên môn cảnh báo, nếu vết thương do loại mụn cóc này xuất hiện, người bệnh sẽ có khả năng nhiễm khuẩn tụ cầu vàng gây biến dạng khuôn mặt, thậm chí tử vong do nhiễm trùng huyết.

Chia sẻ với Ettoday, bác sĩ Chung Bội Nghi, khoa da liễu, bệnh viện Lee Women's Hospital cho biết, một bệnh nhân nữ 20 tuổi (sống tại Đài Loan) đã phải đến bệnh viện khám sau khi xuất hiện nhiều nốt mụn ở cổ trái và lan đến da mặt.

 

Cụ thể, bệnh nhân có hơn 50 mụn cóc do virus gây ra được tìm thấy ở lông mày bên trái. 

Phun xăm lông mày, cô gái bị nổi 50 mụn cóc, bác sĩ cảnh báo căn bệnh có thể gây biến dạng khuôn mặt, thậm chí tử vong - Ảnh 1
Mụn cóc xuất hiện quanh lông mày bệnh nhân 
Phun xăm lông mày, cô gái bị nổi 50 mụn cóc, bác sĩ cảnh báo căn bệnh có thể gây biến dạng khuôn mặt, thậm chí tử vong - Ảnh 2
Và nhanh chóng lan sang vùng da cổ

Sau khi kiểm tra, bác sĩ Chung chẩn đoán, bệnh nhân mắc bệnh mụn cóc do virus HPV (Human Papilloma Virus) gây ra. Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ Chung phát hiện, năm ngoái cô gái 20 tuổi này đã đi xăm lông mày, sau đó cô phát hiện vị trí xăm lông mày liên tiếp xuất hiện nhiều nốt mụn, khi bệnh nhân gãi mụn đã khiến mụn lây lan rất nhanh ra các vùng da khác. Rất may, tình hình bệnh của cô đã được kiểm soát sau khi bác sĩ áp dụng một số phương pháp điều trị. 

 

Bác sĩ Chung cho biết, đây là một trường hợp rất hiếm gặp: "Mụn cóc do virus HPV gây ra thường mọc ở bàn tay và ngón chân, hiếm gặp ở mặt, trường hợp của cô gái trẻ được xem là rất hiếm".

Lưu ý khi xăm phun lông mày

 

Lý giải trường hợp này, bác sĩ cho biết, xăm lông mày thực chất là thuốc nhuộm được truyền vào da bằng cách sử dụng kim đâm vào lớp hạ bì của da. Nếu virus HPV gây nhiễm trùng sẽ xuất hiện mụn nước, kết hợp với ngứa ngáy, người bệnh sẽ gãi và dẫn đến tình trạng nhiễm trùng chéo, lây lan sang các bộ phận khác. Nếu vết thương xuất hiện, người bệnh sẽ có khả năng nhiễm khuẩn tụ cầu vàng gây biến dạng khuôn mặt, thậm chí tử vong do nhiễm trùng huyết.

Đặc biệt, bác sĩ Chung nhắc nhở mọi người rằng virus HPV gây ra mụn cóc rất khó loại bỏ và cồn sát trùng không thể tiêu diệt virus này. Bệnh nhân cần phải chiếu đèn tia cực tím ít nhất 30 đến 40 phút để tiêu diệt virus. Hơn nữa, thuốc nhuộm xăm lông mày cũng nên là sản phẩm sử dụng một lần, nếu nhiều người sử dụng cùng một bộ thuốc nhuộm có thể dẫn đến nhiễm khuẩn và virus.

Ngoài ra, trước khi xăm chân mày hay xăm hình, chị em cần phải quan sát thật kỹ xem có vết sưng tấy nào trên da không. Bác sĩ khuyến cáo, chỉ nên xăm lông mày, xăm hình sau khi bồi dưỡng cơ thể để tránh lây nhiễm virus HPV do hệ miễn dịch suy yếu.

Triệu chứng của mục cóc

Mụn cóc là bệnh da liễu thường gặp do virus HPV (Human Papilloma Virus) gây ra. Virus HPV này xâm nhập vào da qua những vết trầy xước, tạo thành những u nhỏ lành tính, bề mặt sần sùi như mụn. Mụn cóc sẽ gây khó chịu trên da, đôi khi khiến da chảy máu nếu mụn xuất hiện ở trên mặt hay đầu.

Tại các vị trí khác, mụn cóc bàn chân thường rộp và sưng lên, có thể gây đau và dễ vỡ khi bước đi; mụn cóc quanh móng chân có thể làm nứt nẻ và đau. Bác sĩ cho biết, một số trường hợp mụn cóc bàn chân có thể tự biến mất sau nhiều tháng hay nhiều năm, nhưng đa số vẫn tồn tại, phát triển và lây lan trong thời gian dài.

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