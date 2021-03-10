Top 12 cách trị thâm mụn giúp xóa sổ ngay mụn thâm cứng đầu nhất

Mụn thâm là tình trạng da bị tổn thương sau khi bị mụn. Màu sắc da ban đầu sẽ chuyển sang màu tối, hay còn gọi là vết thâm. Đây là tình trạng do điều trị mụn sai cách khiến làn da bị tổn thương và không hồi phục để trở về trạng thái ban đầu. Vết thâm mụn khiến làn da mất đi vẻ đẹp tự nhiên, thô ráp bề mặt, kém sức sống.

Mụn thâm khiến làn da kém thẩm mỹ và phần nào khiến chúng ta thiếu tự tin. Tìm hiểu cách trị thâm mụn là điều được nhiều người quan tâm. Trước khi nắm những phương pháp an toàn và hiệu quả “xóa sổ” mụn thâm, chúng ta cần nắm cùng những thông tin liên quan.

- Thâm mụn đỏ: xuất hiện khi sự tổn thương ở vùng da chưa được hồi phục hoàn toàn, quá trình viêm chưa kết thúc dẫn đến màu đỏ hồng trên da.

Có 2 loại mụn thâm được phân chia dựa theo tình trạng màu sắc của da sau mụn:

- Thâm mụn nâu đen: hình thành khi vùng da đã kết thúc hoàn toàn quá trình viêm nhiễm, tổn thương.

+ Nguyên nhân gây thâm mụn do đâu?

- Điều trị mụn sai cách

Làn da bị tổn thương do thói quen sờ nắn, nặn mụn không đảm bảo vệ sinh dẫn đến những tổn thương, viêm nhiễm trên da và dẫn đến sẹo thâm.

Đồng thời, vế sinh da mặt sai cách là tác nhân dẫn đến vết thâm.

Làn da bị tổn thương do thói quen sờ nắn, nặn mụn không đảm bảo vệ sinh

- Da bị nhiễm sắc tố

Lượng melanin tăng đột ngột do da bị nhiễm sắc tố sẽ và hình thành vết thâm đen đậm, khó mờ trên da.

- Không che chắn, bảo vệ da cẩn thận

Da phơi nắng thường xuyên sẽ dẫn đến tăng sắc tố melanin, khói bụi thâm nhập tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, khiến làn da càng bị thâm mụn nặng hơn.

- Dùng mỹ phẩm không đảm bảo

Dùng mỹ phẩm kém chất lượng sẽ dẫn đến làn da bị bị kích ứng, mẩn đỏ,…hình thành sẹo thâm.

- Chế độ dinh dưỡng sai cách

Chế độ dinh dưỡng không hợp lý, sử dụng đồ cay nóng, thịt bò,… khi da có mụn là nguyên nhân dẫn đến hình thành sẹo, thâm mụn nặng trên da.

II. Phương pháp điều trị thâm mụn hiệu quả, an toàn tại nhà

1. Dùng sản phẩm thuốc/Kem trị thâm mụn

So với trị mụn, để loại bỏ những vết sẹo mụn, thâm nám khó hơn và tốn nhiều thời gian hơn.

Vết thâm mụn không tự nhiên. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, vết thâm mất trung bình 6 tháng để mờ đi. Tuy nhiên, với trường hợp thâm nặng, có thể phải mất hàng năm trời mới phần nào được cải thiện.

Đặc biệt, đối với vết thâm nặng có thể mất hàng năm trời mới cải thiện được phần nào. Với những trường hợp vết thâm bám dâu vào biểu bì da và khó điều trị, trở thành nám, tàn nhang. Chính vì lý do này, nhiều người lựa chọn các loại serum, kem, thuốc trị thâm mụn.

2. Điều trị mụn thâm bằng nghệ

Dùng nghệ tươi để bôi trị thâm hoặc đắp tinh bột nghệ là phương pháp được rất nhiều chị truyền tai nhau. Nghệ có chứa một lượng lớn curcumin giúp kháng viêm, chữa mụn và ngăn vết thâm do mụn gây ra. Đồng thời cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho làn da. Đây là phương pháp sẽ giảm sưng tấy mụn, nhân mụn khô nhanh và ngăn bị thâm.

Cần lưu ý hiệu quả của cách trị thâm bằng nghệ tươi phụ thuộc hoàn toàn vào cách áp dụng và tình trạng vết thâm của mỗi người.

Cách điều trị thâm mụn bằng nghệ tại nhà:

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2 thìa cà phê tinh bột nghệ + 2 thìa cà phê sữa chua không đường.

Các bước tiến hành:

Dùng nghệ tươi để bôi trị thâm hoặc đắp tinh bột nghệ

Cho sữa chua không đường và tinh bột nghệ vào chén nhỏ. Trộn đều để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Vệ sinh da mặt sạch sẽ và lau khô.

Thoa đều hỗn hợp này lên vùng da bị thâm. Kết hợp massage và thư giãn trong 15 - 20 phút.

Rửa sạch lại với nước lạnh.

Để đạt hiệu quả cải thiện thâm mụn tốt nhất, nên kiên trì thực hiện đều đặn 3 - 4 lần/ tuần.

Thời điểm áp dụng mặt nạ này là vào buổi tối trước khi ngủ. Không nên đắp mặt với nghệ và sữa chua vào ban ngày.

3. Điều trị mụn thâm bằng mật ong

Mật ong chứa hàm lượng amino acid, canxi, vitamin A,… rất tốt cho làn da. Đặc biệt, đây là loại nguyên liệu có khả năng kháng khuẩn cao, tăng độ ẩm, giúp da mềm và giảm thâm hiệu quả.

Sử dụng hỗn hợp mật ong và nước cốt chanh để chăm sóc da, điều trị thâm mụn là một cách hữu hiệu được nhiều chị em tin dùng.

Khi kết hợp mật ong với chanh là nguyên liệu trị thâm mang đến hiệu quả tối ưu, cung cấp nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C cho da sáng khỏe và ngăn ngừa các hợp chất gây hại cho da.

Áp dụng mặt nạ mật ong trị thâm không chỉ thích hợp cho các chị em sau khi sinh mà còn cho cả các đối tượng nam giới và người bình thường.

Sử dụng hỗn hợp mật ong và nước cốt chanh để chăm sóc da, điều trị thâm mụn

Các bước tiến hành:

Bước 1: Vắt lấy nước cốt của nửa quả chanh. Sau đó, đem trộn cùng 1 thìa mật ong để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Bước 2: Bôi hỗn hợp này lên da và thư giãn trong 15 phút.

Bước 3: Rửa lại thật sạch với nước lạnh.

Lưu ý: Kiên trì áp dụng 2- 3 lần/tuần trong một thời gian dài để có thể nhận thấy được những thay đổi rõ rệt trên làn da bị thâm mụn.

4. Xông hơi mặt bằng Baking soda trị thâm lâu năm

Dùng baking soda để làm mờ thâm, xóa sẹo là công thức đặc biệt hữu hiệu được nhiều người lựa chọn. Không chỉ vậy, trên thực tế, đây còn là loại nguyên liệu được dùng vào mục đích sát trùng vết thương, hỗ trợ vấn đề tiêu hóa, viêm họng,…

Dùng baking soda để làm mờ thâm, xóa sẹo

Cách trị thâm mụn bằng baking soda:

Bước 1: Chuẩn bị sẵn nước sôi và cho 2 thìa baking soda vào khuấy đều.

Bước 2: Thấm khăn bông vào cốc nước. Trùm quanh đầu và bắt đầu xông.

Bước 3: Thực hiện khoảng 3 – 4 lần liên tục.

Bước 4: Lau lại mặt và thoa kem dưỡng da.

5. Chữa thâm mụn nhanh chóng với dầu dừa

Vết thâm mụn cứng đầu khiến chị em không khỏi đau đầu khi tìm cách cải thiện. Nếu chị em chưa biết làm sao để chữa thâm nhanh chóng mà vẫn đảm bảo an toàn cho làn da thì đừng bỏ qua dầu dừa.

Vì sao dầu dừa có hiệu quả chữa thâm?

Dùng dầu dừa để làm mờ thâm mụn nặng

Đây là nguyên liệu chứa nhiều acid béo bão hòa thiết yếu cho da. Đồng thời, còn giúp dưỡng da tối ưu bởi chứa các chất khoáng, các loại vitamin, canxi, beta caroten,…

Cách dùng dầu dừa để làm mờ thâm mụn nặng:

Bước 1: Rửa mặt sạch sẽ và lau khô da. Bôi 1 chút dầu dừa lên vùng da bị thâm sẹo.

Bước 2: Kết hợp với những động tác massage da mặt nhẹ nhàng . Thư giãn 10 -15 phút để thẩm thấu vào da.

Bước 3: Rửa lại mặt với nước thường để tránh da bị bít tắc chân lông.

Lưu ý: Để trị thâm hiệu quả, bên cạnh dầu dừa, các bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng dầu gấc hoặc dầu oliu, mỡ trăn.

6. Trị thâm bằng sữa chua không đường

Sữa chua được biết đến món ăn giảm cân, hỗ trợ hệ tiêu hóa rất được yêu thích. Đặc biệt mang đến tác dụng hữu ích cho làn da. Nhờ lượng vitamin C cao, sữa chua có vai trò lớn trong việc giảm thâm mụn cho nam và nữ.

Đắp mặt nạ trị thâm mụn bằng sữa chua

Cách đắp mặt nạ trị thâm mụn bằng sữa chua:

Bước 1: Cho 2 thìa tinh bột nghệ với 3 thìa sữa chua vào chén nhỏ và trộn đều để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

Bước 2: Nhẹ nhàng bôi đều dung dịch này lên trên lên bề mặt da.

Bước 3: Sau 15 phút, rửa mặt lại với nước lạnh.

Bước 4: Thoa kem dưỡng như thông thường.

7. Dùng vitamin E - Mẹo hay để trị thâm mụn và loại bỏ quầng thâm mắt

Theo nhận định từ các chuyên gia, dùng vitamin đúng cách không chỉ xóa được thâm mụn mà còn hỗ trợ làm mờ cả quầng thâm ở mắt, nếp nhăn, tàn nhang,…

Vitamin E là dưỡng chất giúp cấp ẩm, ngừa lão hóa và kích thích sản sinh collagen giúp tăng đàn hồi da.

Dùng gel bên trong viên nang vitamin E đã được bóc tách để bôi đều lên da

Cách dùng vitamin E trị thâm mụn:

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu gồm 1 – 2 viên vitamin E

Bước 2: Vệ sinh da mặt sạch và lau khô.

Bước 3: Dùng gel bên trong viên nang vitamin E đã được bóc tách để bôi đều lên da.

Cần cẩn thận để tránh bị dính vitamin E trên mắt. Trong trường hợp bị dính nên rửa lại mặt thật sạch.

Bước 4: Thư giãn trong khoảng 20 phút. Dùng bông tẩy trang lau sạch lượng dầu thừa trên da.

8. Dùng nước vo gạo để trị thâm đỏ sau khi nặn mụn

Ít ai biết được rằng nước vo gạo nấu cơm rất có lợi cho da. Với thành phần là lượng lớn vitamin B, khoáng chất, đồng,…, theo đánh giá của các chuyên gia, dùng nước gạo có thể làm dịu các nốt đỏ do mụn và hỗ trợ làm sáng da, mờ thâm.

Hãy tận dụng ngay nước vo gạo để khắc phục tình trạng da thâm đỏ sau khi nặn mụn và chăm sóc da đẹp hơn.

Cách trị mụn thâm bằng nước vo gạo:

Bước 1: Cho nước vo gạo vào bát cà đợi cho lắng xuống trong khoảng 30 phút.

Bước 2: Trút bỏ phần nước và giữ lại phần tinh bột dưới đáy bát.

Bước 3: Dùng bột nước vo gạo để massage nhẹ nhàng trên da trong 2 phút.

Bước 4: Thư giãn trong khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước ấm.

Dùng bột nước vo gạo để massage nhẹ nhàng trên da

9. Cách trị thâm mụn cho da nhờn bằng khoai tây

Khoai tây không chỉ có tác dụng làm trắng da, ngừa lão hóa. Mà còn giúp giảm mụn đầu đen, mụn trứng cá. Đặc biệt, trị thâm mụn cho da nhờn. Khoai tây thích hợp với mọi loại da, từ da khô, da dầu với da hỗn hợp.

Công thức loại bỏ vết thâm trên da sau mụn bằng khoai tây:

Bước 1: Gọt sạch vỏ 1 củ khoai tây.

Bước 2: Cắt khoai tây thành lát mỏng rồi xay nhuyễn lấy nước.

Bước 3: Dùng bông gòn để thấm nước ép khoai tây và chấm lên da

Bước 4: Sau 5 phút lại thấm thêm 1 lượt nữa

Bước 5: Sau 20 phút thư giãn thì rửa lại mặt bằng nước thường.

Cắt khoai tây thành lát mỏng rồi xay nhuyễn lấy nước

10. Mẹo loại bỏ thâm bằng dầu mù u đơn giản

Sở dĩ dầu mù u (Tamanu oil) được xem là dược liệu hữu ích cho làn da bởi trong loại dầu này cũng có các acid béo bảo vệ da, lành vết thương, tái tạo cấu trúc da rất tốt. Đồng thời, giúp chăm sóc da mềm mịn, dịu da cũng như tăng cường hình thành mô mới. Với những hiệu quả này, các nguy cơ về sẹo thâm có thể được cải thiện.

Bôi trực tiếp loại dầu này trên vùng da thâm mụn là cách đơn giản nhất để cải thiện vùng da bị thâm.

Công thức trị sẹo thâm vì mụn từ dầu mù u:

Bước 1: Chuẩn bị 1 thìa dầu mù u, 1 thìa dầu oliu. Cho 2 nguyên liệu này vào bát và trộn đều để tạo được hỗn hợp sánh mịn.

Bước 2: Rửa mặt thật sạch, lau khô.

Trị sẹo thâm vì mụn bằng dầu mù u

Bước 3: Bôi hỗn hợp trên lên da

Bước 4: Kết hợp massage nhẹ nhàng và nằm thư giãn trong 15 phút

Bước 5: Sửa lại mặt với nước lạnh.

11. Bí quyết trị thâm mụn bằng tỏi an toàn tại nhà

Dùng tỏi để trị mụn thâm hiệu quả được rất nhiều chị em truyền tai nhau. Tỏi có khả năng loại bỏ da chết, tái tạo da mới,… Khả năng liền sẹo, xóa mụn thâm mà tỏi mang đến rất cao. Ngoài ra còn giúp ngừa lão hóa, ngừa viêm.

Dùng tỏi để trị mụn thâm

Các bước tiến hành để trị thâm sẹo với tỏi nhanh chóng:

Bước 1: Chọn 2 – 3 tép tỏi và bóc bỏ vỏ, cắt thành lát mỏng. Đắp những lát tỏi này lên nốt mụn thâm

Bước 3: Sau 20 phút rửa lại với nước.

Lưu ý: Dùng tỏi quá nhiều lần trong tuần có thể gây bỏng rát. Do đó, chỉ nên dùng với một lượng vừa phải.

12. Mặt nạ yến mạch trị thâm mụn

Bột yến mạch có chứa dồi dào hàm lượng các vitamin (B, E, A,…) giúp da sáng mịn, đều màu hơn. Ngoài ra còn cung cấp lượng carbohydrate, chất xơ hòa tan, protein và khoáng chất.

Đắp mặt nạ yến mạch

Đắp mặt nạ yến mạch là cách loại bỏ tế bào sừng, da chết hiệu quả. Ngoài ra, giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi tự nhiên, giúp da căng mọng hơn.

Cách đắp mặt nạ yến mạch để làm mờ thâm mụn:

Bước 1: Ngâm 2 thìa yến mạch trong nước ấm

Bước 2: Loại bỏ phần nước, giữ lại phần bã yến mạch. Sau đó đem trộn cùng sữa tươi và mật ong để tạo hỗn hợp đồng nhất.

Bước 3: Vệ sinh mặt rồi bôi hỗn hợp lên da.

Bước 4: Thư giãn trong 20 phút rồi rửa mặt lại với nước thường.

III. Những nguyên tắc cần nắm khi điều trị thâm mụn hiệu quả nhất

- Hạn chế tối đa tác động lên vùng da bị mụn khi chưa lành hoàn toàn:

Hầu hết mọi người sẽ nóng lòng nặn các nốt mụn viêm sưng. Tuy nhiên, đây là điều không nên bởi sẽ dễ để lại sẹo, thâm

- Giữ ẩm cho da:

Bổ sung độ ẩm đúng cách cho da sẽ đẩy nhanh quá trình làm mờ các vết thâm mụn nhanh hơn. Bên cạnh đó, chăm sóc làn da khỏe mạnh. Mỗi ngày bạn nên uống nhiều nước (2 - 3 lít mỗi ngày) và kết hợp dùng các sản phẩm dưỡng ẩm da dịu nhẹ.

- Bảo vệ da tránh ánh nắng mặt trời:

Làn da đang bị tổn thương, thâm mụn đặc biệt rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Bảo vệ, che chắn làn da khi đi dưới trời nắng là nguyên tắc cần nắm khi điều trị mụn thâm nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời, cần sử dụng các sản phẩm chống nắng phù hợp.

- Kiên trì khi điều trị:

Cần một quá trình dài để điều trị thâm mụn và khôi phục làn da trở nên đều màu trở lại. Do đó, cần kiên trì để thực hiện đúng liệu trình và đạt được kết quả tốt nhất.

Vết thâm mụn, sẹo thâm,…là những di chứng hàng đầu khiến chị em khổ sở. Để trị thâm mụn không khó bởi hiện nay đã có nhiều cách trị mụn thâm hiệu quả mà an toàn. Mặc dù vậy để đạt được kết quả như ý cần đòi hỏi tính kiên trì cao, hiệu quả còn phục thuộc cơ địa mỗi người,… Với chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp bạn đọc thực hiện quy trình điều trị mụn thâm của mình thành công.