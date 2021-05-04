Trị mụn lưng bằng muối “thổi” bay mụn giúp nàng tự tin diện đồ bơi 

Tuy nhiên, với cách trị mụn lưng bằng muối sẽ giúp các chị em nhanh chóng giải quyết tình trạng này. Lưng sẽ mịn hết mụn, mềm mại, giúp cho thân hình nuột nà, nhìn sẽ có sức sống, tràn đầy năng lượng tích cực.

Từ xa xưa, ông cha ta đã có câu ca ngợi thân hình của người phụ nữ là “thắt đáy lưng ong”. Dù không được chiêm ngưỡng từ chính diện, nhưng lưng lại được xem là bộ phận cơ thể cực kỳ gợi cảm của người phụ nữ. Khi bước đi trên phố, các chàng trai thường không thể rời mắt khỏi những đường cong quyến rũ và làn da trắng mịn. Lưng góp phần rất lớn để tạo nên sức hút này. Nhưng để có tấm lưng thon thả, mịn màng thì không hề dễ vì bộ phận này thường bị mụn tấn công, khiến các chị em tự ti, cảm thấy ngại ngùng khi diện lên mình những bộ cánh hở lưng quyến rũ.

Bên cạnh đó, muối còn có tính sát khuẩn, tiêu diệt các vi khuẩn gây mụn, bụi bẩn trên da, giúp cân bằng và kiểm soát lượng dầu trên da, giúp cho các nốt mụn khô và bong nhanh hơn.

Sử dụng muối để trị mụn là một liệu pháp vô cùng an toàn cho da. Muối chứa các nguyên tố vi lượng như i-ốt, kali, kẽm… Đây đều là những dưỡng chất có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị mụn trứng cá, trị thâm.

Trị mụn lưng bằng muối an toàn cho nhiều loại da

Nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh được việc dùng muối trị mụn còn có thể ngăn chặn được việc sản xuất quá nhiều bã nhờn, giúp da giảm được tình trạng bóng dầu. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu hình thành mụn trứng cá. Bên cạnh đó, việc sử dụng muối trị mụn còn mang lại nhiều lợi ích cho da như là ngăn ngừa sẹo thâm, giảm vết thâm và ngăn ngừa sự hình thành sẹo sau mụn. Đồng thời giúp loại bỏ tế bào chết và tăng kết cấu da, làm sáng da.

Ngoài ra, ít ai biết rằng nếu da bị kích ứng do mỹ phẩm hoặc thời tiết, chỉ cần sử dụng muối loãng để rửa mặt sẽ làm giảm nhanh chóng những tác dụng phụ này. Sở dĩ như vậy là muối giúp cân bằng độ ẩm của da, hỗ trợ se khít lỗ chân lông và kiểm soát da dầu có nhiều chất nhờn.

Nhờ vào những ưu điểm này mà hiện nay có khá nhiều chị em ưu tiên sử dụng trị mụn lưng bằng muối. Da được làm sạch và diệt khuẩn, vấn đề mụn lưng được giải quyết đáng kể.

Những công thức trị mụn lưng bằng muối hiệu quả

Mụn lưng hình thành là do chất nhờn và tế bào da chết tích tụ. Vì thế để hạn chế điều này bạn cần làm sạch và tẩy tế bào da chết thường xuyên cho da lưng. Bạn hãy luôn nhẹ nhàng, không chà xát mạnh để tránh làm da tổn thương và tăng viêm nhiễm.

Bạn sẽ sớm có lưng trần quyến rũ khi trị mụn lưng bằng muối

Bên cạnh đó, mụn trứng cá ở lưng sinh ra khi có sự rối loạn trong quá trình tái tạo da. Nếu quá trình tái tạo da diễn ra không đúng, các tế bào da bị giữ lại làm tắc nghẽn tuyến dầu và lỗ chân lông, làm protein và bã nhờn bị mắc kẹt dưới da. Lúc này, các protein và bã nhờn trở thành nguồn thức ăn cho vi khuẩn P.acnes gây mụn trứng cá. Sử dụng những nguyên liệu tẩy tế bào chết lành tính từ thiên nhiên như bã cafe, bột đậu đỏ, bột trà xanh, đường nâu… sẽ là liệu pháp tốt giúp bạn bảo vệ làn da mỏng manh của mình khi đang bị mụn tấn công. Đồng thời kết hợp đa dạng các công thức trị mụn lưng bằng muối để đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất như là:

Trị mụn lưng bằng muối và chanh

Đây là kết hợp hoàn hảo giúp da loại bỏ các tế bào chết, đồng thời trị mụn, hết thâm nhanh chóng. Bởi trong quả chanh có chứa hàm lượng chất oxy hóa và tính sát khuẩn cao nên có tác dụng làm sạch da, xóa mờ vết thâm nám, ngăn ngừa lão hóa da cũng như trị mụn hiệu quả. Cộng với đặc tính của muối là kháng viêm, kháng khuẩn sẽ đem tới một phương pháp điều trị mụn lưng cực kỳ tốt dành cho phái đẹp.

Chanh và muối có tác dụng trị mụn lưng hiệu quả

Nguyên liệu cần có:

Chanh 2 quả

2 thìa muối

500ml nước lọc

Bước đầu tiên bạn cần vệ sinh cơ thể thật sạch sẽ và dùng khăn bông lau thật khô. Sau đó hòa tan muối với nước cốt của 2 quả chanh cùng 500ml nước lọc. Tiếp theo dùng chiếc khăn sạch có kích cỡ dài và lớn tương đương với phần lưng của bạn rồi nhúng vào dung dịch. Đừng vắt khăn khô, cứ để ướt như vậy rồi đắp trực tiếp lên phần lưng mụn. Bạn hãy nằm thư giãn khoảng 15-20 phút rồi tắm lại với nước mát hoặc nước ấm để làm sạch da hoàn toàn. Kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần, bạn sẽ cảm nhận được làn da có sự thay đổi đáng kể. Các nốt mụn giảm sưng đỏ, dần khô nhân mụn và tự rụng, không để lại thâm hoặc sẹo trên da.

Trị mụn lưng bằng muối và các loại thảo dược

Bạn đã bao giờ nghe đến liệu pháp trị mụn lưng bằng muối và các loại thảo dược chưa? Cách này vô cùng hiệu quả đấy. Muối biển kết hợp với các loại thảo dược như gừng, hoa cúc, bạc hà, cam thảo… không chỉ có công dụng sát khuẩn nhẹ nhàng, tiêu diệt mụn mới, dạng nhẹ ở lưng mà mùi hương tinh dầu thiên nhiên còn giúp thư giãn, sảng khoái tinh thần hiệu quả, giảm stress, bài tiết mồ hôi đào thải độc tố.

Trị mụn lưng bằng muối và thảo dược có hiệu quả rất tốt

Chính vì vậy, bạn hãy đun sôi các loại thảo dược như gừng, hoa cúc, bạc hà, cam thảo… trong 5-10 phút rồi tắt bếp, thêm 1 muỗng muối biển và vắt 1 quả chanh vào. Bạn hãy dùng nước này để tắm, tắm khi nước còn ấm là tốt nhất. Bạn hãy ngâm mình trong nước thảo dược này khoảng 15 phút, cơ thể được thư giãn, giảm bớt mệt mỏi, trị mụn hiệu quả. Áp dụng đều đặn 2-3 lần/tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Nha đam và muối trị mụn lưng nhanh chóng

Nha đam và muối cũng là công thức trị mụn lưng hiệu quả dành cho phái đẹp. Với đặc tính kháng khuẩn của lá nha đam giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn trứng cá ở lưng, đồng thời giảm viêm da tấy đỏ do mụn. Hơn thế nữa, nha đam cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa cùng nhiều các dưỡng chất khác giúp dưỡng da. Vì vậy nha đam và muối là sự kết hợp hoàn hảo giúp đánh bay mụn dễ dàng mà không lo để lại sẹo và vết thâm.

Nguyên liệu cần có:

1 lá nha đam

2 thìa muối biển

Da láng mịn với cách trị mụn lưng bằng muối và nha đam

Đầu tiên bạn hãy rửa sạch lá nha đam, lột sạch phần vỏ, chỉ lấy phần thịt. Sau đó xay nhuyễn nha đam và trộn cùng với muối biển. Đắp hỗn hợp lên vùng da mụn lưng và giữ khoảng 15 phút. Cuối cùng tắm lại với nước để làm sạch hoàn toàn lớp mặt nạ trên da. Với cách này bạn cũng hãy kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất nhé!

Việc điều trị sẽ thành công hơn nữa, nhanh chóng đạt được kết quả như ý nếu như bạn loại bỏ dần những tác nhân có thể ảnh hưởng đến việc điều trị mụn lưng. Tránh mặc quần áo chật gây bí bách cho da, vệ sinh chỗ ngủ bao gồm chăn ga, giường chiếu định kỳ. Đồng thời xây dựng lối sống lành mạnh, khoa học, ăn uống đầy đủ dưỡng chất tốt cho da cũng như cho sức khỏe của bạn… Khi bạn kết hợp trị mụn lưng bằng muối và có một chế độ ăn uống cân bằng, khoa học, đây sẽ là cách chăm sóc da hiệu quả từ trong ra ngoài, giúp làn da khỏe đẹp, ngăn ngừa từ sớm các tổn thương do mụn hình thành. Trên đây là những cách điều trị mụn lưng bằng muối mang lại hiệu quả tốt, rất nhiều chị em đã thử và thành công. Vì thế, bạn ngại gì mà không thử?