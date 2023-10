Mặt nạ rau má - Tuyệt chiêu ngừa mụn làm trắng da hiệu quả cho phái đẹp 

Rau má không chỉ nổi tiếng với tính hàn lạnh có tác dụng dưỡng ẩm, thanh nhiệt, nhuận gan, giải độc, lợi tiểu… được sử dụng để bồi bổ cơ thể, chữa mụn nhọt, rôm sảy… mà nó còn là nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, trắng hồng tự nhiên rạng rỡ. Do đó, vào mùa hè, ngoài là đồ uống ngon, rẻ, bổ, giải nhiệt thì các tín đồ làm đẹp còn sử dụng mặt nạ rau má để tẩy tế bào chết, làm sạch da, hỗ trợ điều trị mụn, giúp da phục hồi hư tổn nhanh chóng.

Đặc biệt, trong rau má có chứa rất nhiều vitamin A, C, hoạt chất Saponin, Triterpenoids… có khả năng chống oxy hóa, ức chế sự hình thành hắc sắc tố dưới da. Chúng nhẹ nhàng kích thích tái tạo tế bào mới nuôi dưỡng da trắng mịn mà hoàn toàn không làm bào mòn lớp bảo vệ của da.

Da nhạy cảm thường rất khó chăm sóc do lớp màng lipid - lớp bảo vệ da khỏi những yếu tố gây hại từ ngoại cảnh bị suy yếu và dễ bị tổn thương. Vì thế, loại da này rất dễ bị tác động và tăng các phản ứng kích ứng khi tiếp xúc với các yếu tố bên ngoài. Hơn thế nữa, nó cũng dễ bị tổn thương và kích ứng với cồn hoặc các hương liệu trong các sản phẩm chăm sóc da. Nhưng loại da này lại rất “ưng” các sản phẩm có thành phần chủ chốt từ rau má vì làm giảm được sự khởi phát nhạy cảm của làn da, có yếu tố dự phòng, bảo vệ da khỏi những tác nhân gây tổn thương.

Bên cạnh đó, rau má cũng là một trong những thực phẩm rất giàu hoạt chất Saponin. Hoạt chất này là glycosides với các đặc tính tạo bọt, có khả năng thanh nhiệt, giải độc, cải thiện cấu trúc và tái tạo mô da mới. Đồng thời còn hỗ trợ kích thích tuần hoàn máu, tăng cường sự tiếp nhận oxy từ đó giúp da hồng hào, tươi trẻ hơn.

Chính vì có những dưỡng chất này nên sau một thời gian kiên trì chăm chỉ áp dụng các công thức mặt nạ rau má đều đặn, cộng với với quy trình dưỡng da khoa học, bạn sẽ nhanh chóng có được làn da khỏe đẹp, căng tràn sức sống như ý.

Các công thức mặt nạ rau má tốt cho da

Hiện nay, các công thức mặt nạ rau má rất đa dạng, an toàn và phù hợp với nhiều loại da. Vì vậy, bạn không cần phải tốn thời gian cũng như tiền bạc để đi Spa hay “truy tìm” những dòng kem dưỡng đắt tiền. Thay vào đó, hãy kiên trì sử dụng mặt nạ rau má đều đặn để sớm khắc phục được các nhược điểm trên da.

Trị thâm với mặt nạ rau má nguyên chất

Mặt nạ rau má chứa các hoạt chất lành tính, an toàn cho làn da của bạn, đặc biệt là da nhạy cảm. Bởi trong 100 gam dịch chiết rau má có chứa vitamin C, 0.15 mg, nhẹ nhàng tẩy tế bào chết khiến sẹo thâm mờ dần. Hơn thế nữa, vitamin C trong rau má còn có tác dụng chống oxy hóa rất tốt. Nhờ đó, da sẽ được kích thích tái tạo và được bảo vệ khỏi các yếu tố có hại từ môi trường.

Các vết thâm mụn sẽ nhanh chóng biến mất khi đắp mặt nạ rau má

Bạn hãy chuẩn bị một nắm lá rau má, rồi rửa sạch để ráo. Sau đó cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Dùng sữa rửa mặt vệ sinh da mặt sạch sẽ rồi thoa đều mặt nạ rau má lên. Nằm thư giãn khoảng 15-20 phút để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong. Cuối cùng rửa lại bằng nước mát. Cứ kiên trì thực hiện 2-3 lần/ngày, bạn sẽ thấy làn da có sự cải thiện đáng kể, da sáng đều màu hơn, các vết thâm cũng dần biến mất.

Trị mụn với mặt nạ rau má và tinh bột trà xanh

Mụn là điều “ám ảnh” với bất kỳ cô gái nào. Không chỉ khiến chúng ta cảm thấy khó chịu đau nhức mà còn làm mất đi vẻ đẹp thẩm mỹ, làn da trở nên kém sắc, xỉn màu. Việc ngừa mụn không phải là quá khó, nếu bạn hiểu được lý do là tại sao mụn xuất hiện và sau đó có những biện pháp chăm sóc thích hợp. Một trong những biện pháp chăm sóc da mụn hiệu quả chính là sử dụng mặt nạ rau má trà xanh. Loại mặt nạ này có tác dụng thanh nhiệt, làm sạch bã nhờn, cặn bã ở lỗ chân lông. Khi đắp lên có cảm giác vô cùng mát, nhanh chóng làm giảm tình trạng sưng, viêm, hình thành mủ trên da mặt.

Chính vì vậy, để nhanh chóng loại bỏ mụn mủ, mụn viêm thì bạn hãy sử dụng ngay mặt nạ rau má trà xanh đều đặn 2-3 lần/tuần nhé!

Hết mụn, sạch nám với mặt nạ rau má trà xanh

Nguyên liệu cần có:

½ thìa tinh bột trà xanh

1 nắm rau má đã rửa sạch

1 thìa mật ong nguyên chất

Đầu tiên, bạn lấy rau má nghiền nhuyễn rồi trộn đều với ½ thìa bột trà xanh và 1 thìa mật ong nguyên chất tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Tiếp theo cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 15 phút. Vệ sinh da mặt sạch sẽ thì thoa đều hỗn hợp này lên mặt. Bạn sẽ có cảm giác mát lan tỏa, làn da được thư giãn toàn bộ. Sau khoảng 15 phút thì rửa lại với nước mát. Sau khi đắp xong mặt nạ, bạn sẽ cảm thấy da của mình mát, mịn và nốt mụn cũng giảm sưng nhiều.

Mặt nạ rau má và tinh bột nghệ

Mặt nạ rau má và tinh bột nghệ có tác dụng vô cùng hiệu quả trong việc trị mụn và hỗ trợ nhanh chóng làm trắng da. Bởi nghệ và rau má đều có tính kháng khuẩn tốt, tái tạo làn da mới nhanh chóng, không để lại thâm sẹo. Nhờ vào các thành phần tự nhiên vốn có, nghệ và rau má nhanh chóng tiêu diệt tận gốc mụn trứng cá trên da, cho bạn làn da mịn màng, tươi sáng nhờ những dưỡng chất tốt cho da. Các vi khuẩn độc hại gây viêm và gây mụn cho da sẽ được triệt tiêu ngay.

Tế bào da khỏe mạnh với mặt nạ rau má nghệ

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 nắm rau má đã rửa sạch.

2 thìa tinh bột nghệ tươi

1 nửa lòng trắng trứng gà

Đầu tiên, bạn lấy rau má đã rửa sạch, xay nhuyễn và chỉ vắt lấy nước. Sau đó trộn cùng với tinh bột nghệ tươi và ½ lòng trắng trứng gà tạo thành hỗn hợp sền sệt. Da mặt sau khi được vệ sinh sạch sẽ, lau khô thì hãy thoa đều hỗn hợp lên. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào trong. Cuối cùng rửa thật sạch bằng nước ấm, rồi rửa lại một lần nữa bằng nước lạnh. Thực hiện 2-3 lần/tuần bạn sẽ thấy làn da mịn, sáng, các cồi mụn cũng bắt đầu khô và rụng xuống.

Để nâng cao hiệu quả trị mụn, thanh nhiệt, giải độc và làm sáng da an toàn, bạn hãy kết hợp thêm với việc uống sinh tố rau má hoặc nấu canh rau má ăn mỗi ngày. Canh rau má có thể nấu với tôm hay hến - là một loại canh ngon bổ và giải nhiệt rất tốt. Đồng thời có khả năng kích hoạt quá trình phân chia tế bào và kích thích sự tổng hợp collagen của mô liên kết. Nhờ vậy mà có thể thúc đẩy sự hình thành tế bào da mới, giúp nhanh liền vết thương và mau lên da non, làm bớt những vết nhăn giúp mặt trẻ trung, giảm lão hóa.

Uống thêm nước ép rau má giúp da khỏe mạnh từ bên trong

Chính vì vậy, hiện nay rau má được sử dụng với đa chức năng để hỗ trợ làm đẹp và nâng cao sức khỏe tổng thể cho con người. Do đó, muốn đẹp toàn diện, da khỏe mạnh thì bạn cần kết hợp khoa học giữa việc trong uống ngoài bôi. Cân bằng giữa việc đắp mặt nạ ra má với việc bổ sung thực phẩm này vào trong bữa ăn hàng ngày.