Cách đắp mặt nạ rau má trị mụn lấy lại nét tươi trẻ cho làn da

Là một loại rau quen thuộc, thường được sử dụng làm nước ép hoặc chế biến món ăn với mục đích thanh nhiệt giải độc. Chính vì vậy khi bị mụn do nóng trong thì có thể ăn hoặc uống nước ép rau má. Lúc này, cơ thể được điều hòa, không bị nóng trong bốc hỏa, giúp tăng độ ẩm cho da. Các nốt mụn nhanh chóng xẹp xuống và biến mất, không để lại sẹo thâm, trả lại sự tươi trẻ cho làn da như ban đầu.

Rau má có thể sử dụng ở dạng nguyên chất hoặc kết hợp cùng một số nguyên liệu khác như sữa chua, mật ong, chanh, lá gấc hoặc rau diếp cá… Tạo thành các loại mặt nạ dưỡng da trị mụn hiệu quả. Nhanh chóng xử lý các nốt mụn, thâm mụn… loại bỏ được nỗi ám ảnh về da cho phái đẹp. Chính vì vậy, c ách đắp mặt nạ rau má trị mụn được xem là giải pháp tuyệt vời giữ gìn nhan sắc cho chị em phụ nữ. Phương pháp này không phải tốn kém như đến spa, mỹ phẩm đắt tiền. Nhưng hiệu quả thì rất tốt, không thua kém những phương pháp trị mụn đắt đỏ hiện nay.

Bên cạnh đó rau má còn chứa nhiều vitamin, chất xơ, chất chống oxy hóa, giúp giữ ẩm và cho làn da luôn khỏe mạnh, sáng đẹp. Chính vì vậy, khi đắp mặt nạ bằng rau má có tác dụng rất tốt trong việc tăng độ ẩm, trị mụn, mờ sẹo, làm trắng da và hỗ trợ trị nám… Do đó, hàng ngày bạn hãy uống sinh tố rau má, đồng thời đắp mặt nạ để luôn giữ cho làn da đẹp và không bị mụn nhé!

Hơn nữa, trong rau má có chứa một lượng lớn hoạt chất Saponin giúp điều trị mụn. Chất này có lợi cho hệ thần kinh trung ương, hệ nội tiết và hệ miễn dịch, tốt cho việc điều hòa cơ thể, tái tạo và làm lành vết thương nhanh chóng. Bên cạnh đó, hoạt chất Triterpenoids trong rau má nhanh chóng làm mờ thâm sẹo, tái tạo tế bào da mới, giúp da luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Đắp mặt nạ rau má trị mụn như thế nào?

Có rất nhiều cách đắp mặt nạ từ rau má mang lại hiệu quả tốt cho phái đẹp. Đầu tiên có thể sử dụng nước ép rau má để rửa mặt hàng ngày, làm sạch da, điều trị mụn và làm da sáng mịn nhanh chóng. Tuy nhiên không nên đắp mặt nạ rau má hàng ngày nhé! Bởi làn da chúng ta cũng cần có khoảng nghỉ để hồi phục và tái tạo. Do đó nếu đắp mặt nạ rau má thì chỉ nên áp dụng 2-3 lần/tuần là phù hợp.

Mặc dù không thể đắp mặt nạ rau má hàng ngày nhưng bạn có thể uống nước ép rau má hàng ngày. Việc này rất tốt giúp thanh lọc cơ thể từ bên trong, giúp mát gan, bổ thận, cân bằng nội tiết tố, từ đó làm giảm tình trạng mụn ẩn.

Uống nước rau má giúp thanh nhiệt giải độc, tiêu mụn

Uống nước ép rau má mà kết hợp với việc đắp các loại mặt nạ sau đây từ 2-3 lần/tuần thì sẽ mang lại hiệu quả tốt. Da nhanh chóng sạch mụn, trơn láng, giúp chị em tự tin hơn.

Mặt nạ rau má sữa chua

Mặt nạ rau má sữa chua rất tốt cho sức khỏe làn da của phái đẹp. Loại mặt nạ này nhanh chóng cấp ẩm và cung cấp những dưỡng chất để làn da luôn mềm mịn tự nhiên. Với những chị em sở hữu làn da khô lại bị mụn thì loại mặt nạ này chính là sự lựa chọn hoàn hảo và an toàn nhất cho các chị em.

Hơn nữa, sữa chua có tác dụng nuôi dưỡng da rất tốt, sẽ đem lại hiệu quả làm sạch, mềm và mịn da. Làn da sẽ trắng mịn chỉ trong thời gian ngắn. Loại mặt nạ này cũng rất dễ làm. Chỉ cần mang rau má rửa sạch, đi xay nhuyễn. Sau đó, trộn đều sữa chua vào phần rau má đã xay nhỏ. Tiếp theo rửa mặt thật sạch với nước và sữa rửa mặt, lau khô bằng khăn mềm rồi đắp hỗn hợp lên. Kết hợp massage nhẹ nhàng trong khoảng 15 phút. Để trên da thêm 5 phút nữa thì rửa sạch bằng nước ấm. Bạn sẽ cảm nhận làn da sạch hơn hẳn, cảm giác khá là dễ chịu.

Trị mụn bằng rau má và lá gấc

Lá gấc và rau má là hai nguyên liệu tuyệt vời khi kết hợp cùng với nhau có tác dụng trị thâm và mụn nhanh chóng. Với loại mặt nạ này làn da sẽ được làm sạch sâu hơn từ đó giải quyết các vấn đề về mụn và thâm. Cùng với đó cấp ẩm cho da, lấy lại sự mềm mại trong thời gian ngắn nhất. Nếu bạn sở hữu làn da thường thì nên sử dụng loại mặt nạ này. Chỉ cần rửa sạch rau má và lá gấc rồi cho vào cối xay rồi xay nhuyễn. Sau khi vệ sinh da mặt thật sạch với nước và sữa rửa mặt thì hãy đắp hỗn hợp này lên. Để trên da khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm. Bạn hãy thử và cảm nhận nhé!

Mặt nạ rau má và rau diếp cá

Đối với da nhạy cảm việc đắp mặt nạ là một trong những bước cần thiết trong chu trình skincare hằng ngày. Sử dụng mặt nạ từ rau má sẽ rất tốt cho da nhạy cảm, giúp chị em dễ dàng có được một làn da sáng mịn, căng bóng như mơ ước.

Rau diếp cá và rau má kết hợp tạo ra mặt nạ trị mụn cho da nhạy cảm

Đặc biệt, da nhạy cảm thường dễ mất nước, khô ráp, sần sùi hoặc trông kém sức sống. Lúc này đắp mặt nạ rau má được coi là giải pháp hồi sinh làn da kịp thời sau một ngày dài căng thẳng, đồng thời nhanh chóng trị mụn, trả lại vẻ rạng ngời cho làn da.

Khác với các loại mặt nạ thông thường, mặt nạ rau má được đánh giá cao có khả năng làm dịu cho da nhạy cảm. Cung cấp dưỡng chất cho da, phục hồi làn da đang bị hư tổn cũng như có khả năng làm da trở nên tươi sáng hơn.

Khi rau má kết hợp với rau diếp cá - Đây được xem là bộ đôi trị mụn trị thâm cực kỳ hiệu quả. Bởi đều sở hữu những đặc tính, thành phần và chiết xuất tốt cho làn da, đặc biệt là da nhạy cảm bị mụn.

Vì vậy, khi bị mụn bạn áp dụng rau ngay loại mặt nạ này nhé. Bạn hãy lấy rau má và rau diếp cá rửa thật sạch, đem xay nhuyễn. Sau đó lấy hỗn hợp vừa xay, chắt lấy nước cốt ra một chiếc bát nhỏ. Tiếp theo dùng tăm bông thấm nước ép lên da. Kết hợp massage nhẹ nhàng trong khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Không chỉ đắp mặt nạ, bạn cũng có thể thanh nhiệt cơ thể, trị mụn bằng canh rau má. Món canh rau má sẽ giúp thanh nhiệt giải độc, hỗ trợ làn da từ sâu bên trong. Để làm món canh rau má, bạn cần chuẩn bị một nắm rau má rửa sạch, vài trăm gam thịt bằm, đem xào sơ cho thơm. Sau đó, bạn thêm nước và nấu thành canh rau má, nêm nếm cho vừa miệng rồi ăn cùng với cơm.

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Canh rau má mát, giúp da mịn màng, hết mụn nhanh chóng

Bạn có thể ăn món canh này hàng ngày, vừa tạo ra mâm cơm gia đình ngon miệng lại làm mát và cải thiện làn da mịn màng, hết mụn và thâm. Với chế độ ăn khoa học luôn có canh rau má, mụn thâm, mụn ẩn sẽ nhanh tiêu tan, hỗ trợ cơ thể luôn khỏe mạnh, giàu năng lượng và được đào thải độc tố liên tục. Như vậy bạn sẽ sớm lấy lại làn da trắng sáng một cách triệt để.

Hy vọng qua những chia sẻ trên đây đã giúp bạn biết được đắp mặt nạ rau má có tác dụng gì? Việc sử dụng rau má đắp mặt nạ là một trong những cách dưỡng da từ thiên nhiên rất hiệu quả. Đem đến một là da khỏe đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong. Vì thế bạn hãy sử cách đắp mặt nạ rau má trị mụn một cách thường xuyên nhé!