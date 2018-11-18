Xay nhuyễn vài lá rau má trộn với thứ này, bao nhiêu nám sạm, tàn nhang cũng bị 'thổi bay' giúp da trắng mịn sau 10 ngày

Chăm sóc da 18/11/2018 09:02

Nếu đang đau đầu vì vấn đề nám sạm, tàn nhang hay đồi mồi, hãy tham khảo ngay công thức điều trị bằng rau má sau đây.

Nám, tàn nhang, đồi môi hay đốm đen đều bắt nguồn từ hắc sắc tố melanin hình thành một cách đột biến trên bề mặt da. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, trong đó tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời là một trong những lí do lớn nhất gây ra melanin. Ngoài ra, lão hóa, chăm sóc da không đúng cách, sử dụng kem tẩy lột trắng... cũng là những tác nhân góp phần đẩy mạnh quá trình hình thành nám, tàn nhang trên da mặt. 

Hiện nay, có rất nhiều kỹ thuật thẩm mỹ, kem dưỡng đắt tiền có thể xóa mờ các vết nhược điểm này, tuy nhiên không có quá đông người đủ điều kiện để áp dụng. Thay vào đó, những phương pháp tự nhiên ngày càng được ưa chuộng vì an toàn, lành mạnh mà vẫn đảm bảo được hiệu quả. Đặc biệt, liệu pháp này không hề tốn kém chi phí và không gây ra tác dụng phụ khi dùng lâu dài.

Xay nhuyễn vài lá rau má trộn với thứ này, bao nhiêu nám sạm, tàn nhang cũng bị 'thổi bay' giúp da trắng mịn sau 10 ngày - Ảnh 1
Nám sạm, tàn nhang khiến làn da không còn mịn màng, hoàn hảo - Ảnh: Internet

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách điều trị nám, xóa mờ tàn nhang và dưỡng trắng da bằng lá rau má. Hãy theo dõi những tác dụng cụ thể của loại nguyên liệu này dưới đây.

Rau má có tác dụng điều trị nám, tàn nhang

Nguồn dưỡng chất dồi dào với nhiều nhóm vitamin, khoáng chất thiết yếu trong rau má có khả năng tăng cường quá trình sản sinh tế bào mới, lấp đầy lớp nám sạm và trả lại làn da mịn màng. 

Nhờ lượng axit hữu cơ lớn, loại rau quen thuộc này tẩy sạch tế bào chết, thay mới lớp da bị nhiễm hắc sắc tố melanin, từ đó giúp phục hồi làn da nhanh chóng hơn. 

Với khả năng dưỡng trắng vượt trội, sau khi loại bỏ tình trạng nám và tàn nhang, dưỡng chất trong rau má giúp nuôi dưỡng làn da trở nên hoàn hảo hơn. Cộng thêm nguồn kháng khuẩn, loại lá này giúp da ngăn ngừa viêm mụn và nhiễm khuẩn. 

Xay nhuyễn vài lá rau má trộn với thứ này, bao nhiêu nám sạm, tàn nhang cũng bị 'thổi bay' giúp da trắng mịn sau 10 ngày - Ảnh 2
Rau má là nguyên liệu tự nhiên có tác dụng điều trị nám, tàn nhang hiệu quả - Ảnh: Internet

Rau má còn có tác dụng ức chế sản sinh melanin, ngăn ngừa nám và tàn nhang quay trở lại. Áp dụng rau má thường xuyên sẽ tăng cường hàng rào bảo vệ da trước tác động của các tia độc hại từ ánh nắng mặt trời. 

Chính vì những điều tuyệt vời trên, rau má là nguyên liệu tuyệt vời để điều trị nám, tàn nhang và nuôi dưỡng làn da ngay tại nhà.

Công thức điều trị nám, tàn nhang bằng rau má

Nguyên liệu cần có:

- 10 lá rau má tươi

- 1 muỗng canh dầu dừa

- Vài giọt tinh dầu bạc hà

Cách thực hiện:

Rau má sau khi rửa sạch cho vào máy xay nhuyễn rồi đổ ra chiếc bát nhỏ. Thêm dầu dừa và tinh dầu bạc hà đã chuẩn bị vào, dùng muỗng trộn đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. 

Xay nhuyễn vài lá rau má trộn với thứ này, bao nhiêu nám sạm, tàn nhang cũng bị 'thổi bay' giúp da trắng mịn sau 10 ngày - Ảnh 3
Không chỉ điều trị nám, tàn nhang, rau má còn dưỡng trắng da hữu hiệu - Ảnh: Internet

Rửa sạch khuôn mặt với nước ấm, lau nhẹ nhàng rồi thoa đều hỗn hợp vừa làm lên. Sử dụng đầu ngón tay mát xa theo chuyển động tròn vài phút, nằm thư giãn thêm 20 phút nữa thì vệ sinh lại bằng nước mát.

Áp dụng phương pháp này mỗi tuần 2 lần, sau khoảng 10 đến 15 ngày, nám và tàn nhang sẽ mờ dần giúp làn da sáng mịn hơn. 

Muốn mặt nạ tinh bột nghệ phát huy tác dụng dưỡng trắng, trị nám da tốt nhất, phải kết hợp với 3 thành phần này

Muốn mặt nạ tinh bột nghệ phát huy tác dụng dưỡng trắng, trị nám da tốt nhất, phải kết hợp với 3 thành phần này

Ai cũng biết tinh bột nghệ vô cùng tốt đối với làn da, tuy nhiên, khi kết hợp cùng 3 thành phần sau đây, bạn sẽ nhận về rất nhiều tác dụng "thần kỳ" khác.

Xem thêm
Từ khóa:   trị nám da trị tàn nhang làm đẹp bằng rau má

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 36 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen