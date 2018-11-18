Xay nhuyễn vài lá rau má trộn với thứ này, bao nhiêu nám sạm, tàn nhang cũng bị 'thổi bay' giúp da trắng mịn sau 10 ngày

Nếu đang đau đầu vì vấn đề nám sạm, tàn nhang hay đồi mồi, hãy tham khảo ngay công thức điều trị bằng rau má sau đây.

Nám, tàn nhang, đồi môi hay đốm đen đều bắt nguồn từ hắc sắc tố melanin hình thành một cách đột biến trên bề mặt da. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, trong đó tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời là một trong những lí do lớn nhất gây ra melanin. Ngoài ra, lão hóa, chăm sóc da không đúng cách, sử dụng kem tẩy lột trắng... cũng là những tác nhân góp phần đẩy mạnh quá trình hình thành nám, tàn nhang trên da mặt. Hiện nay, có rất nhiều kỹ thuật thẩm mỹ, kem dưỡng đắt tiền có thể xóa mờ các vết nhược điểm này, tuy nhiên không có quá đông người đủ điều kiện để áp dụng. Thay vào đó, những phương pháp tự nhiên ngày càng được ưa chuộng vì an toàn, lành mạnh mà vẫn đảm bảo được hiệu quả. Đặc biệt, liệu pháp này không hề tốn kém chi phí và không gây ra tác dụng phụ khi dùng lâu dài.

Nám sạm, tàn nhang khiến làn da không còn mịn màng, hoàn hảo - Ảnh: Internet Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách điều trị nám, xóa mờ tàn nhang và dưỡng trắng da bằng lá rau má. Hãy theo dõi những tác dụng cụ thể của loại nguyên liệu này dưới đây. Rau má có tác dụng điều trị nám, tàn nhang Nguồn dưỡng chất dồi dào với nhiều nhóm vitamin, khoáng chất thiết yếu trong rau má có khả năng tăng cường quá trình sản sinh tế bào mới, lấp đầy lớp nám sạm và trả lại làn da mịn màng.

Nhờ lượng axit hữu cơ lớn, loại rau quen thuộc này tẩy sạch tế bào chết, thay mới lớp da bị nhiễm hắc sắc tố melanin, từ đó giúp phục hồi làn da nhanh chóng hơn. Với khả năng dưỡng trắng vượt trội, sau khi loại bỏ tình trạng nám và tàn nhang, dưỡng chất trong rau má giúp nuôi dưỡng làn da trở nên hoàn hảo hơn. Cộng thêm nguồn kháng khuẩn, loại lá này giúp da ngăn ngừa viêm mụn và nhiễm khuẩn. Rau má là nguyên liệu tự nhiên có tác dụng điều trị nám, tàn nhang hiệu quả - Ảnh: Internet Rau má còn có tác dụng ức chế sản sinh melanin, ngăn ngừa nám và tàn nhang quay trở lại. Áp dụng rau má thường xuyên sẽ tăng cường hàng rào bảo vệ da trước tác động của các tia độc hại từ ánh nắng mặt trời. Chính vì những điều tuyệt vời trên, rau má là nguyên liệu tuyệt vời để điều trị nám, tàn nhang và nuôi dưỡng làn da ngay tại nhà. Công thức điều trị nám, tàn nhang bằng rau má Nguyên liệu cần có: - 10 lá rau má tươi - 1 muỗng canh dầu dừa - Vài giọt tinh dầu bạc hà Cách thực hiện: Rau má sau khi rửa sạch cho vào máy xay nhuyễn rồi đổ ra chiếc bát nhỏ. Thêm dầu dừa và tinh dầu bạc hà đã chuẩn bị vào, dùng muỗng trộn đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Không chỉ điều trị nám, tàn nhang, rau má còn dưỡng trắng da hữu hiệu - Ảnh: Internet Rửa sạch khuôn mặt với nước ấm, lau nhẹ nhàng rồi thoa đều hỗn hợp vừa làm lên. Sử dụng đầu ngón tay mát xa theo chuyển động tròn vài phút, nằm thư giãn thêm 20 phút nữa thì vệ sinh lại bằng nước mát. Áp dụng phương pháp này mỗi tuần 2 lần, sau khoảng 10 đến 15 ngày, nám và tàn nhang sẽ mờ dần giúp làn da sáng mịn hơn.

Muốn mặt nạ tinh bột nghệ phát huy tác dụng dưỡng trắng, trị nám da tốt nhất, phải kết hợp với 3 thành phần này Ai cũng biết tinh bột nghệ vô cùng tốt đối với làn da, tuy nhiên, khi kết hợp cùng 3 thành phần sau đây, bạn sẽ nhận về rất nhiều tác dụng "thần kỳ" khác.

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