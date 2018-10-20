Bác sĩ da liễu tiết lộ phương pháp điều trị nám và tàn nhang hiệu quả nhất, là phụ nữ chắc chắn phải thuộc nằm lòng

Chăm sóc da 20/10/2018 07:00

Trao đổi với Health, bác sĩ da liễu Rachel Nazarian (New York) đã đưa ra những lời khuyên cực kỳ bổ ích giúp phụ nữ điều trị nám, tàn nhang hiệu quả ngay tại nhà.

Bác sĩ da liễu Rachel Nazarian (New York) chia sẻ, những đốm đen xuất hiện trên khuôn mặt không chỉ phụ thuộc vào lão hóa mà còn có mối quan hệ mật thiết đối với thói quen chăm sóc da của mỗi người. Theo đó, không bảo vệ da kỹ càng trước ánh nắng mặt trời là nguyên nhân chính gây nên các vấn đề về sắc tố. 

Phương pháp điều trị nám tốt nhất 

Một khi đã mắc phải nám và tàn nhang, bạn phải chuẩn bị tâm lý để bản thân đủ sức để "chiến đấu" với những tình trạng khó điều trị này. 

Vị chuyên gia này cho biết, cần một thời gian dài để tình trạng nám, tàn nhang biến mất hoàn toàn. Điều đầu tiên bạn nên làm là tìm đến các phương pháp ức chế sự sản sinh và lây lan của hắc sắc tố melanin.

Bác sĩ da liễu tiết lộ phương pháp điều trị nám và tàn nhang hiệu quả nhất, là phụ nữ chắc chắn phải thuộc nằm lòng - Ảnh 1
Nám da là vấn đề cực kỳ khó điều trị, do đó, bạn cần ức chế chúng lây lan trên diện rộng trước - Ảnh: Internet

Ngoài việc sử dụng kem chống nắng hàng ngày, Tiến sĩ Jaliman cho biết bạn cần sử dụng thêm các sản phẩm có chứa vitamin B3, chất chống oxy hóa mạnh để làn da trở nên săn chắc. Chuyên gia này khuyên bạn hãy thử axit hyaluronic vì đây là chất siêu dưỡng ẩm.

Ngoài ra, vitamin C sẽ ức chế quá trình sản xuất enzyme tyrosine - chất sẽ chuyển hóa thành melanin (sắc tố làm tối da). Điều này còn giúp da mặt trở nên trắng hơn. Một gợi ý là bạn nên đầu tư vào serum vitamin C để làn da nhanh chóng phục hồi.

Bác sĩ da liễu tiết lộ phương pháp điều trị nám và tàn nhang hiệu quả nhất, là phụ nữ chắc chắn phải thuộc nằm lòng - Ảnh 2
Serum vitamin C sẽ giúp bạn xóa mờ lớp tế bào nám sạm, tàn nhang, đồng thời nuôi dưỡng làn da trắng hồng, rạng rỡ nhanh nhất - Ảnh: Internet

Phương pháp ngăn ngừa nám quay trở lại

Để tránh tình trạng nám, tàn nhang hay da xỉn màu quay trở lại, bạn nhất định phải thoa kem chống nắng mỗi ngày. Ngay cả khi những ngày thời tiết âm u, nhiều mây, thậm chí là mưa, bạn bắt buộc phải sử dụng loại mỹ phẩm này. Đặc biệt, hãy chọn lọ kem chống nắng có chỉ số SPF trên 30, phù hợp với tính chất của làn da.

Bác sĩ da liễu tiết lộ phương pháp điều trị nám và tàn nhang hiệu quả nhất, là phụ nữ chắc chắn phải thuộc nằm lòng - Ảnh 3
Để ngăn ngừa nám, tàn nhang quay trở lại, kem chống nắng là thứ buộc phải dùng mỗi ngày - Ảnh: Internet

Ngoài ra, bảo vệ làn da dưới ánh nắng mặt trời một cách kỹ càng hơn bằng áo khoác, mũ rộng vành. 

Tiến sĩ Nazarian cho biết, nếu có chế độ dinh dưỡng phù hợp với nguồn vitamin, khoáng chất thiết yếu, bạn sẽ bảo vệ làn da từ bên trong bằng cách tăng cường sức đề kháng cho chúng. 

Bác sĩ da liễu tiết lộ phương pháp điều trị nám và tàn nhang hiệu quả nhất, là phụ nữ chắc chắn phải thuộc nằm lòng - Ảnh 4
Chế độ dinh dưỡng cũng góp phần làm tăng hiệu quả cho quá trình điều trị nám, tàn nhang - Ảnh: Internet

Với những hướng dẫn cụ thể về mỹ phẩm, dưỡng chất cần cung cấp trên từ bác sĩ da liễu, chắc chắn bạn sẽ nhanh chống đánh bay được lớp nám sạm, tàn nhang. Từ đó lấy lại làn da mịn màng, trắng hồng không tì vết.

Trộn 2 viên vitamin này với mật ong làm mặt nạ dưỡng da ban đêm, nám hay tàn nhang lâu năm cũng mờ dần sau 7 ngày

Trộn 2 viên vitamin này với mật ong làm mặt nạ dưỡng da ban đêm, nám hay tàn nhang lâu năm cũng mờ dần sau 7 ngày

Kết hợp vitamin E, B1 với mật ong theo tỉ lệ của công thức sau đây để làm mặt nạ ban đêm, các vết nám, tàn nhang "cứng đầu" sẽ mờ dần sau 1 tuần giúp làn da trắng hồng tự nhiên.

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