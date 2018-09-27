Băm nhuyễn gừng trộn với thứ này đắp mặt 2 lần/tuần, nám da hay tàn nhang nặng đến mấy cũng mờ đi nhanh chóng

Nguyên liệu được nhắc đến chính là gừng, loại củ này có thể xóa mờ những đốm đen và sẹo mụn một cách tuyệt hảo. Bởi các chất chống oxy hóa có trong gừng giúp đánh tan đốm đen do lão hóa.

Các đốm đen, sẹo thâm do mụn, nám, tàn nhang là những vấn đề về da "cứng đầu" nhất. Tuy nhiên, Boldsky đã giúp bạn giải quyết tất cả các bệnh về da này bằng cách đưa ra các liệu pháp từ nguyên liệu tự nhiên quen thuộc.

Gừng cũng có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm giúp loại bỏ bất kỳ loại viêm nào trên da. Gừng là một thành phần tự nhiên sẽ cải thiện độ đàn hồi của da, do đó làm cho nó mềm mại và dẻo dai.

Ngoài ra, việc sử dụng loại củ này thường xuyên giúp cải thiện lưu lượng máu, nhờ đó cải thiện sắc tố giúp da trắng hồng.

Gừng là nguyên liệu có khả năng xóa mờ nám, tàn nhang và điều trị hắc sắc tố hữu hiệu - Ảnh: Internet

Kiểm tra cách bạn có thể sử dụng gừng kết hợp với các thành phần khác để loại bỏ các đốm đen và sẹo mụn.

Gừng và nha đam

Thành phần:

- 1 muỗng canh nước ép gừng

- 2 muỗng canh gel nha đam

- ½ muỗng cà phê mật ong

Cách làm:

Đầu tiên, cho nước ép gừng tươi, gel nha đam và mật ong vào chiếc bát, sau đó khuấy đều tất cả lên. Lấy miếng bông nhúng vào hỗn hợp, thoa lên các khu vực bị ảnh hưởng và giữ yên trong 20 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước ấm.

Gừng và dầu ô liu

Thành phần:

- 1 muỗng canh nước ép gừng

- 1 muỗng canh dầu ô liu

Cách làm:

Sau khi cho nước ép gừng vào chiếc bát nhỏ, thêm dầu ô liu vào rồi trộn đều các thành phần. Thoa hỗn hợp thu được lên khuôn mặt hoặc chỉ trên các khu vực bị ảnh hưởng. Để nguyên trong 15 - 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Áp dụng điều này 1 - 2 lần mỗi tuần.

Dầu ô liu sẽ làm dịu bớt tính cay nóng của nước ép gừng, điều này giúp làn da dễ chịu hơn trong quá trình đắp mặt nạ trị nám, tàn nhang - Ảnh: Internet

Gừng và trà xanh

Thành phần:

- Túi trà xanh

- 1 muỗng canh gừng băm nhuyễn

Cách làm:

Lọc lấy nước từ túi trà xanh cho ra chiếc bát, thêm gừng băm nhuyễn vào rồi trộn đều lên. Thoa hỗn hợp thu được lên khuôn mặt bằng miếng bông. Để yên trong 15 phút, sau đó, bạn có thể rửa sạch bằng nước ấm.

Sử dụng mặt nạ này 1 lần trong một tuần.

Gừng và mật ong

Thành phần:

- 1 muỗng canh bột gừng khô

- 1 muỗng canh mật ong

Cách làm:

Trộn bột gừng với mật ong trong chiếc bát sạch. Áp dụng hỗn hợp trên khu vực bị ảnh hưởng hoặc toàn bộ khuôn mặt. Để yên khoảng 15 - 20 phút, sau đó bạn có thể rửa sạch bằng nước ấm.

Áp dụng mặt nạ gừng này ít nhất 2 lần/tuần để có kết quả tốt nhất.

Gừng, chanh và mật ong đều là nguyên liệu dưỡng da, điều trị nám, tàn nhang tuyệt vời - Ảnh: Internet

Gừng và sữa chua

Thành phần:

- 1 muỗng canh gừng băm

- 2 muỗng canh sữa chua

- 1 muỗng cà phê dầu ô liu

- Một vài giọt nước cốt chanh

Cách làm:

Trộn tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị trong chiếc bát nhỏ. Dùng hỗn hợp thoa đều lên vùng da bị ảnh hưởng hoặc khắp da mặt. Chờ cho đến khi da khô, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Bạn có thể áp dụng mặt nạ này 2 lần mỗi tuần để có kết quả tốt hơn.

Gừng và sữa chua là sự kết hợp hoàn hảo trong việc điều trị thâm nám, tàn nhang - Ảnh: Internet

Chỉ cần chuẩn bị một củ gừng cùng vài nguyên liệu tự nhiên quen thuộc, sau đó kết hợp theo các công thức mặt nạ trên, các đốm đen, nám sạm, tàn nhang sẽ nhanh chóng bị xóa mờ, để lại làn da mịn màng, không khuyết điểm.