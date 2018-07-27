Muốn xóa mờ tận gốc đốm nâu, nám hay tàn nhang nhanh nhất, chỉ cần tẩy tế bào chết bằng các hỗn hợp tự nhiên này

Chăm sóc da 27/07/2018 10:43

Đốm nâu, tàn nhang, nám, đồi mồi... đều là những vấn đề liên quan đến hắc sắc tố melanin. Để điều trị tận gốc chúng, dưới đây là phương pháp từ Boldsky.

Những đốm đen xuất hiện trên da gây khó chịu, đồng thời làm nhan sắc trông vô cùng kém tươi tắn, rạng rỡ. 

Có một số yếu tố gây ra đốm đen, tàn nhang, đồi mồi trên da, nhưng nguyên nhân chính là tia UV có hại từ ánh nắng mặt trời.

Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến sắc hắc tố này có thể được điều trị hoàn toàn nếu bạn quan tâm chú ý đến việc tẩy tế bào chết cho làn da. Đây được xem là công đoạn đầu tiên trong mọi quá trình làm đẹp và có tác dụng kích thích sản sinh da mới, từ đó xóa bỏ hết các lớp tế bào hư tổn, thoái hóa. Điều này không chỉ trị dứt điểm nám, đốm nâu, tàn nhang mà còn giúp làn da thêm phần trắng mịn, hồng hào và tươi trẻ. 

Sau đây là một số gợi ý về công thức tẩy tế bào chết tự nhiên mà bạn có thể áp dụng. 

1. Chanh và đường

Chanh và đường là chất tẩy tự nhiên không chỉ loại bỏ các tế bào chết mà còn giúp điều trị các đốm đen, tàn nhang và nám hiệu quả. 

Thành phần:

- ½ muỗng canh đường 

- ½ muỗng canh nước cốt chanh

Cách làm:

Trong chiếc bát sạch, dùng muỗng trộn đều đường và nước cốt chanh đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Thoa đều hỗn hợp lên da mặt đã vệ sinh kỹ lưỡng, dùng đầu ngón tay mát xa theo chuyển động tròn vài phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh là hoàn thành.

Muốn xóa mờ tận gốc đốm nâu, nám hay tàn nhang nhanh nhất, chỉ cần tẩy tế bào chết bằng các hỗn hợp tự nhiên này - Ảnh 1
Hỗn hợp đường cát và nước cốt chanh giúp điều trị nám, đốm đen đồng thời tẩy tế bào chết hữu hiệu - Ảnh: Internet

2. Yến mạch và mật ong

Yến mạch giúp tẩy tế bào chết làm cho làn da trông khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Trong khi đó, chất tẩy tự nhiên và chất chống oxy hóa trong mật ong giúp làm sáng các đốm đen và giữ ẩm cho da. Hỗn hợp từ hai thành phần này còn rất phù hợp với làn da nhạy cảm.

Thành phần:

- 1 muỗng cà phê yến mạch 

- ½ muỗng cà phê mật ong 

- 1 muỗng cà phê sữa tươi

Cách sử dụng:

Đầu tiên, trộn bột yến mạch, mật ong và sữa tươi đến khi đạt được hỗn hợp sánh mịn. Thoa hỗn hợp lên khắp khuôn mặt và nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn khoảng 5 phút. Sau đó, rửa sạch với nước mát. 

Hãy áp dụng phương pháp này khoảng 1 lần mỗi tuần. 

Muốn xóa mờ tận gốc đốm nâu, nám hay tàn nhang nhanh nhất, chỉ cần tẩy tế bào chết bằng các hỗn hợp tự nhiên này - Ảnh 2
Hỗn hợp tẩy tế bào chết, xóa mờ đốm đen, nám da, tàn nhang từ bột yến mạch, sữa tươi và mật ong - Ảnh: Internet

3. Muối và chanh

Ngoài tẩy tế bào chết, muối biển còn điều trị nhiễm trùng, dị ứng da vì đặc tính chống vi khuẩn, kháng viêm mạnh mẽ. Chanh chứa Vitamin C giúp cải thiện tông màu da, loại bỏ các đốm đen.

Thành phần:

- 1 muỗng cà phê muối 

- Một vài giọt nước cốt chanh 

- 1 muỗng cà phê mật ong

Cách sử dụng:

Trộn muối, chanh và mật ong đến khi tất cả hào quyện vào nhau. Thoa đều hỗn hợp lên da mặt, mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn trong vài phút. Giữ mặt nạ sau 5 phút thì rửa sạch bằng nước mát. 

Biện pháp khắc phục này có thể được sử dụng 2 đến 3 lần trong 1 tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Muốn xóa mờ tận gốc đốm nâu, nám hay tàn nhang nhanh nhất, chỉ cần tẩy tế bào chết bằng các hỗn hợp tự nhiên này - Ảnh 3
Muối và chanh đều có khả năng kháng khuẩn, tẩy tế bào chết vượt trội giúp xóa mờ nhanh chóng các đốm đen, nám, tàn nhang trên da - Ảnh: Internet
Muốn xóa mờ tận gốc đốm nâu, nám hay tàn nhang nhanh nhất, chỉ cần tẩy tế bào chết bằng các hỗn hợp tự nhiên này - Ảnh 4
Xóa mờ các đốm nâu, tàn nhang, nám sẽ giúp da mặt trắng mịn, rạng rỡ hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Với những nguyên liệu tự nhiên dễ tìm, lành mạnh, bạn sẽ nhanh chóng xóa mờ được các đốm nâu, tàn nhang, nám "cứng đầu" trên da mặt. 

Tuy nhiên, để đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối, bạn nên thoa các hỗn hợp tẩy tế bào chết trên lên tay trước khi áp dụng lên da mặt. 

Tẩy tế bào chết - cần hiểu rõ da thuộc loại nào

Tẩy tế bào chết - cần hiểu rõ da thuộc loại nào

Tẩy da chết là bước rất quan trọng trong quy trình chăm sóc da nhưng không phải quý cô nào cũng biết cách lựa chọn sản phẩm tẩy da chết, cũng như “kế hoạch” tẩy da chết đúng cách.

Xem thêm
Từ khóa:   tẩy tế bào chết cách trị tàn nhang cách xóa mờ đốm nâu cách trị nám da mặt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 56 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay