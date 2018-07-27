Có một số yếu tố gây ra đốm đen, tàn nhang, đồi mồi trên da, nhưng nguyên nhân chính là tia UV có hại từ ánh nắng mặt trời.

Những đốm đen xuất hiện trên da gây khó chịu, đồng thời làm nhan sắc trông vô cùng kém tươi tắn, rạng rỡ.

Sau đây là một số gợi ý về công thức tẩy tế bào chết tự nhiên mà bạn có thể áp dụng.

Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến sắc hắc tố này có thể được điều trị hoàn toàn nếu bạn quan tâm chú ý đến việc tẩy tế bào chết cho làn da. Đây được xem là công đoạn đầu tiên trong mọi quá trình làm đẹp và có tác dụng kích thích sản sinh da mới, từ đó xóa bỏ hết các lớp tế bào hư tổn, thoái hóa. Điều này không chỉ trị dứt điểm nám, đốm nâu, tàn nhang mà còn giúp làn da thêm phần trắng mịn, hồng hào và tươi trẻ.

1. Chanh và đường

Chanh và đường là chất tẩy tự nhiên không chỉ loại bỏ các tế bào chết mà còn giúp điều trị các đốm đen, tàn nhang và nám hiệu quả.

Thành phần:

- ½ muỗng canh đường

- ½ muỗng canh nước cốt chanh

Cách làm:

Trong chiếc bát sạch, dùng muỗng trộn đều đường và nước cốt chanh đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Thoa đều hỗn hợp lên da mặt đã vệ sinh kỹ lưỡng, dùng đầu ngón tay mát xa theo chuyển động tròn vài phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh là hoàn thành.

Hỗn hợp đường cát và nước cốt chanh giúp điều trị nám, đốm đen đồng thời tẩy tế bào chết hữu hiệu - Ảnh: Internet

2. Yến mạch và mật ong

Yến mạch giúp tẩy tế bào chết làm cho làn da trông khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Trong khi đó, chất tẩy tự nhiên và chất chống oxy hóa trong mật ong giúp làm sáng các đốm đen và giữ ẩm cho da. Hỗn hợp từ hai thành phần này còn rất phù hợp với làn da nhạy cảm.

Thành phần:

- 1 muỗng cà phê yến mạch

- ½ muỗng cà phê mật ong

- 1 muỗng cà phê sữa tươi

Cách sử dụng:

Đầu tiên, trộn bột yến mạch, mật ong và sữa tươi đến khi đạt được hỗn hợp sánh mịn. Thoa hỗn hợp lên khắp khuôn mặt và nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn khoảng 5 phút. Sau đó, rửa sạch với nước mát.

Hãy áp dụng phương pháp này khoảng 1 lần mỗi tuần.

Hỗn hợp tẩy tế bào chết, xóa mờ đốm đen, nám da, tàn nhang từ bột yến mạch, sữa tươi và mật ong - Ảnh: Internet

3. Muối và chanh

Ngoài tẩy tế bào chết, muối biển còn điều trị nhiễm trùng, dị ứng da vì đặc tính chống vi khuẩn, kháng viêm mạnh mẽ. Chanh chứa Vitamin C giúp cải thiện tông màu da, loại bỏ các đốm đen.

Thành phần:

- 1 muỗng cà phê muối

- Một vài giọt nước cốt chanh

- 1 muỗng cà phê mật ong

Cách sử dụng:

Trộn muối, chanh và mật ong đến khi tất cả hào quyện vào nhau. Thoa đều hỗn hợp lên da mặt, mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn trong vài phút. Giữ mặt nạ sau 5 phút thì rửa sạch bằng nước mát.

Biện pháp khắc phục này có thể được sử dụng 2 đến 3 lần trong 1 tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Muối và chanh đều có khả năng kháng khuẩn, tẩy tế bào chết vượt trội giúp xóa mờ nhanh chóng các đốm đen, nám, tàn nhang trên da - Ảnh: Internet

Xóa mờ các đốm nâu, tàn nhang, nám sẽ giúp da mặt trắng mịn, rạng rỡ hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Với những nguyên liệu tự nhiên dễ tìm, lành mạnh, bạn sẽ nhanh chóng xóa mờ được các đốm nâu, tàn nhang, nám "cứng đầu" trên da mặt.

Tuy nhiên, để đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối, bạn nên thoa các hỗn hợp tẩy tế bào chết trên lên tay trước khi áp dụng lên da mặt.