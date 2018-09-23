Trộn 2 viên vitamin này với mật ong làm mặt nạ dưỡng da ban đêm, nám hay tàn nhang lâu năm cũng mờ dần sau 7 ngày

Kết hợp vitamin E, B1 với mật ong theo tỉ lệ của công thức sau đây để làm mặt nạ ban đêm, các vết nám, tàn nhang "cứng đầu" sẽ mờ dần sau 1 tuần giúp làn da trắng hồng tự nhiên.

Nám, tàn nhang dường như là nỗi ám ảnh lớn của mọi phụ nữ, đặc biệt là ở giai đoạn U30, U40. Thực tế, ánh nắng mặt trời chính là nguyên nhân chính, lớn nhất gây ra vấn đề này. Khi tiếp xúc nhiều với tia UVA, UVB, lớp biểu bì, lớp hạ bì bị tổn thương nặng nề. Đồng thời, lúc này quá trình sản sinh hắc sắc tố melanin được đẩy mạnh, khiến làn da hình thành các mảng nâu đen - đây chính là nám, tàn nhang. Theo đó, lão hóa chỉ là một yếu tố nhỏ gây nên hiện tượng da mặt xuất hiện các đốm nâu, mảng thâm sạm. Ngoài ra, việc sử dụng các loại mỹ phẩm có tính chất tẩy trắng hay thực hiện tẩy tế bào chết quá thường xuyên, bảo vệ da không cẩn thận là những thói quen sai lầm tạo điều kiện thuận lợi cho ánh nắng xâm nhập gây ra nám, tàn nhang.

Để điều trị nám da, tàn nhang, bạn cần áp dụng đúng phương pháp, đồng thời bảo vệ da cẩn thận trước ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet Để điều trị các vấn đề này, bạn cần phải tái tạo lại làn da, đồng thời loại bỏ lớp tế bào hư tổn, sắc tố tối màu trên bề mặt. Công thức từ vitamin E, B1 và mật ong sau đây sẽ giúp bạn hoàn thành các nhiệm vụ này một cách hoàn hảo nhất. Vitamin E, B1 và mật ong có tác dụng gì? Vitamin E là nguồn cung cấp độ ẩm tự nhiên dồi dào, hỗ trợ làn da luôn ngậm nước, mềm mịn. Ngoài ra, loại dưỡng chất này còn góp phần tăng tốc quá trình sản sinh tế bào mới giúp làn da trắng hồng, tươi trẻ trở lại. Khi sử dụng vitamin E thường xuyên, làn da còn kích thích tổng hợp collagen, một loại chuỗi protein chịu trách nhiệm duy trì độ đàn hồi, chống lão hóa và đẩy lùi các dấu hiệu tuổi tác.

Trong khi đó, vitamin B1 có công dụng loại bỏ lớp tế bào hư tổn, đồng thời tẩy trắng tự nhiên giúp các vết nám, tàn nhang và thâm sạm mờ đi nhanh chóng. Loại vitamin này được sử dụng nhiều trong việc dưỡng trắng làn da tự nhiên, không gây tác dụng phụ. Mật ong là nguồn chất kháng khuẩn, chống viêm dồi dào giúp làn da vừa tái tạo chống lại tất cả các tác nhân có hại từ ánh nắng mặt trời, môi trường và cả mồ hôi, vi khuẩn tích tụ trong lỗ chân lông. Điều này giúp làn da khỏe đẹp. Axit béo và axit amin trong loại mật này góp phần tẩy sạch tế bào chết, hư tổn giúp các hắc sắc tố nhanh chóng bị loại bỏ khỏi da mặt. Trong mật ong có chất chống oxy hóa, loại chất tham gia vào quá trình chống lão hóa trên da. Công thức mặt nạ trị nám, tàn nhang Nguyên liệu cần chuẩn bị: - 1 viên vitamin E - Nửa viên vitamin B1 - 1 muỗng canh mật ong Cách thực hiện: Đầu tiên, cho vitamin B1 vào chiếc bát nhỏ rồi nghiền nhuyễn. Trích dịch vitamin E và thêm mật ong vào cùng, trộn đều đến khi tất cả hòa quyện vào nhau. Rửa sạch da mặt, thoa đều hỗn hợp vừa làm lên. Hãy mát xa nhẹ nhàng vùng da bị ảnh hưởng nặng bởi hắc sắc tố trong khoảng 2 phút. Nằm thư giãn thêm khoảng 20 phút nữa thì rửa lại bằng nước mát. Bạn có thể áp dụng phương pháp này khoảng 2 - 3 lần mỗi tuần, tốt nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Hơn nữa, bên cạnh sử dụng các liệu pháp từ bên ngoài, bạn cũng cần bổ sung nguồn dưỡng chất tốt cho da từ bên trong để nhanh chóng lấy lại làn da trắng hồng, rạng rỡ. Đặc biệt, hãy bảo vệ da mặt thật kỹ càng trước ánh nắng mặt trời.

"Đánh bay" vết nám da cứng đầu lâu năm với nguyên liệu cực rẻ mà lại dễ tìm Nám da mặt khiến phái đẹp rơi vào tình trạng mặc cảm, buồn rầu kéo dài, có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nhưng việc hỗ trợ điều trị nám da mặt cũng khá tốn kém và mất thời gian. Chỉ cần dùng nguyên liệu tự nhiên sau đây sẽ giúp chữa trị nám da hiệu quả, tiết kiệm và nhanh chóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tron-2-vien-vitamin-nay-voi-mat-ong-lam-mat-na-duong-da-ban-dem-nam-hay-tan-nhang-lau-nam-cung-mo-dan-sau-7-ngay-298105.html