Bước qua tuổi 30, phụ nữ nên sử dụng các dưỡng chất này để ngăn ngừa làn da lão hóa, nhăn nheo và xuất hiện nám sạm

Tiến sĩ Jaliman còn nhấn mạnh về tầm quan trọng của thói quen sinh hoạt lành mạnh như ngủ đủ giấc, không hút thuốc và có chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa để ngăn ngừa mọi vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Kể từ khi bước sang tuổi 29, những nếp nhăn li ti giữa hai chân mày bắt đầu xuất hiện. Nhiều phụ nữ còn phải đối mặt với các vấn đề "cứng đầu" hơn như đồi mồi, nám sạm, tàn nhang, vết chân chim, da chảy xệ... Bác sĩ da liễu Debra Jaliman (New York) đã đưa ra danh sách những loại mỹ phẩm mà phụ nữ ở độ tuổi này cần sử dụng hàng ngày để phục hồi, ngăn ngừa những dấu hiệu của tuổi tác trên.

Ngoài vitamin C, glycerin cũng là một lựa chọn tốt vì có khả năng dưỡng ẩm. Các nguyên liệu tự nhiên như nha đam, trà xanh cũng là gợi ý tuyệt vời.

Tiến sĩ Jaliman khuyến cáo nên sử dụng các sản phẩm chứa vitamin C. Vì đây là một chất chống oxy hóa có thể giúp sửa chữa mọi tổn thương bởi gốc tự do.

Vitamin C là dưỡng chất hỗ trợ tăng cường sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi giúp da tươi trẻ - Ảnh: Internet

Kem dưỡng da ban đêm chuyên sâu

Hãy chọn các sản phẩm kem dưỡng ban đêm chứa niacinamide, còn được gọi là vitamin B3. Loại dưỡng chất này phục hồi nhanh chóng làn da, đồng thời cải thiện nếp nhăn. Chuyên gia Jaliman khẳng định: "Đây là một lựa chọn tốt để dưỡng da cho phụ nữ ở độ tuổi 30".

Serum chứa peptide

“Peptide kích thích sản sinh collagen, loại chất này mang đến hiệu quả tối ưu trong việc ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa. Những phụ nữ ở tuổi trung niên có thể sử dụng peptide để phục hồi làn da" - Tiến sĩ chia sẻ.

Serum chứa dẫn xuất vitamin A

Tất nhiên, retinol - dẫn xuất vitamin A đã vô cùng nổi tiếng với sức mạnh chống lão hóa. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm chứa loại dưỡng chất này để bạn lựa chọn. Nhưng tiến sĩ Jaliman khuyên phụ nữ nên dùng loại kem chứa cả axit hyaluronic retinol.

Cô chia sẻ: "Loại axit dẫn xuất vitamin A này ngăn ngừa lão hóa rất hiệu quả, đồng thời không gây khó chịu hay kích ứng cho da".

Một lưu ý quan trọng là nếu chọn bất kỳ sản phẩm nào chứa retinol, bạn nên sử dụng vào ban đêm bằng kem hoặc huyết thanh. Vì vitamin A làm tăng độ nhạy cảm của da với ánh nắng mặt trời.

Vitamin A là một trong những loại dưỡng chất ngăn ngừa lão hóa, kéo căng nếp nhăn - Ảnh: Internet

Kem chống nắng

"Những người có thói quen sử dụng kem chống nắng mỗi ngày thường trông trẻ hơn tuổi thật của họ" - Tiến sĩ Jaliman nói.

Cô giải thích: "Tia cực tím làm tổn thương collagen và mô đàn hồi, gây ra các nếp nhăn, một dấu hiệu của tuổi tác". Chính vì vậy mà chuyên gia đề nghị mọi người nên thoa kem chống nắng với chỉ số SPF từ 30 trở lên mỗi ngày dù trời mưa hay nắng.

Bài tập, mát xa

Mát xa mỗi ngày sẽ mang đến cho bạn làn da căng mịn, săn chắc - Ảnh: Internet

Mát xa là phương pháp xóa mờ, ngăn ngừa xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ cực kỳ hiệu quả. Khi dùng lực tác động liên tục trên da, kiên trì thực hiện hàng ngày trong thời gian dài, làn da nhăn nheo sẽ trở nên căng mịn, hồng hào vô cùng.

Chính vì vậy, Tiến sĩ về da liễu Jaliman khuyên phụ nữ nên dành ra khoảng 10 phút để thực hiện các bài tập, mát xa da mặt mỗi ngày.

Với những lời khuyên, gợi ý về sử dụng mỹ phẩm trên từ chuyên gia, phụ nữ ngoài 30 sẽ không phải lo lắng vì lão hóa nữa.