Chuyên gia nổi tiếng tiết lộ chỉ cần làm điều này mỗi ngày, phụ nữ sẽ đẩy lùi lão hóa và sở hữu làn da 'không tuổi'

Trao đổi với Byrdie xoay quanh vấn đề ngăn ngừa lão hóa, chuyên gia da liễu nổi tiếng Renée Rouleau chia sẻ bên cạnh công đoạn dưỡng ẩm, phụ nữ cần thực hiện một bước quan trọng và cần thiết hơn, đó là chống nắng.

Mọi chuyên gia, bác sĩ da liễu đều khuyên chúng ta nên thoa kem dưỡng ẩm mỗi ngày nếu muốn ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Điều này không hề sai, nhưng có một công đoạn cũng quan trọng không kém đó là chống nắng. Vậy để duy trì làn da tươi trẻ, dưỡng ẩm hay chống nắng cần thiết hơn? Chống nắng quan trọng hơn dưỡng ẩm Phần lớn phụ nữ đều thoa kem dưỡng ẩm tối đa 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và ban đêm trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, Elizabeth Hurley, nữ diễn viên nổi tiếng 53 tuổi lại thoa kem dưỡng ẩm nhiều lần mỗi ngày. Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Woman & Home của Anh, nữ diễn viên 53 tuổi này chia sẻ bản thân cô dưỡng ẩm 6 lần mỗi ngày cho da mặt và 10 lần cho da cổ.

Nữ diễn viên Elizabeth Hurley duy trì thói quen thoa kem dưỡng ẩm đến 10 lần mỗi ngày - Ảnh: Internet Xét về việc cấp độ ẩm thường xuyên, chuyên gia da liễu Rouleau khẳng định thoa kem dưỡng ẩm 2 lần mỗi ngày rất tốt đối với làn da. Về thói quen thoa kem dưỡng ẩm nhiều lần của Elizabeth, vị chuyên gia này chia sẻ: "Tùy thuộc vào kết cấu, thành phần của loại kem dưỡng ẩm mà chúng duy trì độ ẩm trên da được bao lâu. Ngoài ra, nếu bạn thoa kem dưỡng ẩm trên làn da bị hư tổn với các vết nứt nhỏ, mảng tế bào bong tróc, độ ẩm sẽ dễ dàng bay hơi trong vòng vài giờ. Kết quả là sau vài giờ đó, bạn buộc phải cấp ẩm thêm để cải thiện làn da".

Để vừa chống nắng vừa dưỡng ẩm tốt, chuyên gia khuyên bạn nên chọn kem dưỡng ẩm có chỉ số SPF - Ảnh: Internet Chuyên gia Rouleau cho biết, cấp ẩm thường xuyên, đúng lúc là đúng đắn. Nhưng nếu bạn làm sai, điều này tương tự như tình trạng cơ thể bị dư thừa chất dinh dưỡng. Rouleau nói: "Khi Elizabeth thoa kem dưỡng ẩm đến 10 lần mỗi ngày, hành động này có thể không mang lại nhiều lợi ích. Ngoài ra, loại kem mà cô ấy sử dụng có thể thiếu một thành phần bảo vệ quan trọng là SPF". "Điều quan tâm lớn nhất của tôi là chống nắng mỗi ngày. Nếu mục tiêu chính của bạn là tạo ra làn da khỏe mạnh, tươi trẻ thì ngăn chặn tia UV độc hại là điều cần thiết nhất” - Chuyên gia chia sẻ thêm. Sau tất cả, Rouleau kết luận để chống lão hóa, bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời cần thiết hơn là quan tâm đến độ ẩm bằng cách thoa quá nhiều kem dưỡng mỗi ngày.

Ánh nắng mặt trời là tác nhân tàn phá làn da nặng nề nhất. Tia UV là nguyên nhân lớn đẩy mạnh quá trình lão hóa da. Do đó, muốn da tươi trẻ, bạn bắt buộc phải dùng kem chống nắng hàng ngày - Ảnh: Internet Thêm tinh dầu vào kem dưỡng để giữ ẩm lâu hơn Cuối cùng, chuyên gia Rouleau chia sẻ bí quyết duy trì độ ẩm trên da lâu hơn bằng cách thêm tinh dầu vào kem dưỡng đang sử dụng. Cô chia sẻ: "Nếu Hurley kết hợp một loại tinh dầu vào kem dưỡng ẩm thì độ ẩm sẽ được giữ lại lâu hơn. Từ đó, cô ấy sẽ không phải tiếp tục áp dụng thường xuyên. Điều cần lưu ý là bạn chắc chắn sử dụng loại tinh dầu phù hợp với đặc tính da". Để duy trì độ tươi trẻ của làn da, ngăn ngừa tối đa lão hóa, chống nắng là điều quan trọng nhất. Do đó, bạn đừng bao giờ bước ra ngoài mà chưa thực hiện công đoạn bảo vệ làn da này.

Top 10 thực phẩm giàu vitamin E: 'Thần dược' ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong Vitamin E là một trong những dưỡng chất thiết yếu để duy trì vẻ đẹp và sức khỏe của làn da. Ngoài ra, bổ sung thường xuyên loại chất này, quá trình lão hóa sẽ bị đẩy lùi hiệu quả.

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