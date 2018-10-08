Mắc phải sai lầm này, thoa cả đống mỹ phẩm da mặt cũng mãi sần sùi, nhanh lão hóa

Mỗi làn da có một đặc tính riêng, chẳng hạn như da dầu thường xuyên tiết bã nhờn, da khô thường thiếu ẩm, da nhạy cảm rất dễ nổi mụn. Theo đó, chúng cần những dưỡng chất khác nhau để tự tiết chế khuyết điểm của bản thân. Điều này không chỉ đúng ở mỹ phẩm, kem dưỡng mà sữa rửa mặt cũng cần có.

Có những thói quen nhỏ hàng ngày chúng ta cứ nghĩ là vô hại nhưng chúng lại là tác nhân khiến làn da ngày một tổn thương, xuống cấp và lão hóa sớm. Để phục hồi lại làn da, bạn cần loại bỏ ngay những lầm tưởng sau đây.

Chính vì vậy, từ bây giờ, bạn nên chọn cho bản thân loại sữa rửa mặt phù hợp để hạn chế tối đa các vấn đề kể trên.

Nếu dùng sữa rửa mặt chứa cồn, làn da nhạy cảm sẽ kích ứng, mẩn đỏ, nổi mụn ẩn dưới da. Còn rửa mặt tinh dầu cho da nhờn, tình trạng mặt bóng loáng sẽ nghiêm trọng hơn. Trong trường hợp bạn sử dụng chất tẩy rửa thấm hút, làn da khô sẽ mất hoàn toàn độ ẩm và trở nên nứt nẻ, bong tróc.

Dừng ngay thói quen dùng sữa rửa mặt tùy ý nếu không muốn làn da sần sùi - Ảnh: Internet

Sử dụng mỹ phẩm mà không làm sạch da

Bụi bẩn, bã nhờn luôn là kẻ thù đối với làn da, do đó, bạn cần loại sạch chúng mỗi ngày 2 lần. Nếu bạn đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng hay thuốc đặc trị mà không vệ sinh cẩn thận, tình trạng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thậm chí, mụn sẽ mọc dai dẳng, không thể trị dứt.

Khi tiếp xúc với mỹ phẩm, lỗ chân lông sẽ nới ra để hút chất dinh dưỡng và vô tình hấp thụ luôn lớp bụi bẩn, cặn bã còn sót lại. Điều này về lâu dài sẽ hình thành mụn đầu đen, làm lỗ chân lông to ra, thậm chí là gây viêm.

Do đó, hãy làm sạch da cẩn thận bằng bông mềm trước khi sử dụng các phương pháp làm đẹp.

Hãy làm sạch làn da cẩn thận bằng dung dịch toner, nước hoa hồng và bông mềm trước khi thoa kem dưỡng - Ảnh: Internet

Đợi đến sau 30 mới bắt đầu chống lão hóa

Lão hóa là quá trình dài, theo đó, bạn cũng cần một khoảng thời gian kha khá để ngăn ngừa nó.

Trên thực tế, khi bước sang độ tuổi 20, lão hóa đã bắt đầu diễn ra, tuy nhiên không thể nhận biết. Trong giai đoạn này, nếu chăm sóc không khoa học, các dấu hiệu của tuổi tác như nếp nhăn, vết sạm, vết chân chim sẽ đến ở tuổi 30.

Chính vì vậy, nếu muốn làn da luôn mềm mịn, tươi trẻ, ngay từ bây giờ, hãy băt đầu với các liệu pháp chống lão hóa. Ngoài ra, bạn có thể chọn phương pháp tự nhiên nếu muốn, chứ không cần tìm đến thực phẩm chức năng hay mỹ phẩm đắt tiền.



Để duy trì làn da căng mịn, tươi trẻ, bạn cần áp dụng các phương pháp chống lão hóa ngay từ bây giờ - Ảnh: Internet

Làn da sẽ luôn khỏe đẹp, rạng ngời nếu bạn loại bỏ ngay 3 thói quen sai lầm này trong quá trình chăm sóc.