Trời sang thu, cần thay đổi 6 thói quen chăm sóc hàng ngày này để làn da luôn hồng hào, mềm mịn

Juana Diez - Chuyên gia chăm sóc da toàn diện cho biết: “Khi tiết trời chuyển từ nắng nóng sang se lạnh, cũng là thời điểm hoàn hảo để phục hồi cơ thể và làn da".

Theo Byrdie, mùa thu là thời điểm tốt để đại tu, thay đổi các thói quen làm đẹp và chăm sóc làn da để chuẩn bị đón năm mới với nhan sắc hoàn hảo nhất.

Trên tinh thần trẻ hóa, duy trì vẻ ngoài rạng rỡ, căng mịn của làn da, Byrdie đã tham khảo ý kiến một số chuyên gia làm đẹp đáng tin cậy, sau đó đưa ra những phương pháp phù hợp. Sau đây là 6 thói quen làm đẹp bạn cần quan tâm khi trời sang thu.

Trong khi đó, Andrea S. Barone - Bậc thầy Thẩm mỹ, đồng thời là người sáng lập Trung tâm Crystal Hills chia sẻ: "Giai đoạn chuyển giao giữa mùa hè và mùa thu là thời điểm lý tưởng để chăm sóc da vì chúng ta không phải tiếp xúc nhiều với ánh nắng chói chang, gắt gao".

1. Thay thế vitamin C bằng retinol

Mùa hè đòi hỏi chúng ta phải bảo vệ da, chống nắng cao độ, trong giai đoạn này vitamin C là chất chống oxy hóa hoàn hảo. Nhưng vào mùa thu, retinol sẽ tăng cường tẩy tế bào chết còn sót lại từ mùa hè tốt hơn.

"Retinol làm cho làn da căng mịn, kháng khuẩn và khóa ẩm, vì vậy chúng rất thích hợp cho những ngày thời tiết lạnh, hanh khô hơn" - Chia sẻ của nhà Thẩm mỹ học Joshua Ross thuộc Trung tâm SkinLab, Beverly Hills.

2. Lợi dụng thực phẩm mùa thu

Bổ sung thực phẩm đặc trưng của từng mùa sẽ giúp bạn tiết kiệm hơn. Đặc biệt là thực phẩm mùa thu rất tốt cho sức khỏe lẫn làn da.

Mùa thu là thời điểm của các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như khoai lang, bắp cải, bí ngô và bông cải xanh. Chúng sẽ giúp cơ thể, làn da ngăn ngừa lão hóa, trở nên trẻ trung trở lại sau khi trải qua một mùa hè nóng bức.

Chuyên gia chăm sóc da Juana Diez cho biết: "Ăn những thực phẩm lên men, uống sữa chua hàng ngày và kết hợp cùng các loại gia vị như nghệ, gừng và quế vào thức ăn là chế độ dinh dưỡng tuyệt vời để trẻ hóa làn da vào mùa thu".

Thực phẩm mùa thu rất giàu chất chống oxy hóa, do đó, cực kỳ phù hợp để nuôi dưỡng làn da trong mùa đông - Ảnh: Internet

3. Tập trung cấp ẩm cho da

Tùy thuộc vào nơi bạn sống mà có điều chỉnh phù hợp vào việc này. Thời tiết càng lạnh độ ẩm càng thấp, điều này có thể làm khô da và làm tăng khả năng bị kích ứng.

Để giữ cho làn da ngậm nước, tăng thêm độ ẩm bằng cách bổ sung tinh dầu, huyết thanh kết hợp với một loại kem dưỡng ban đêm. Đối với mặt nạ, chuyển từ đất sét sang các nguyên liệu có khả năng hydrat, cấp ẩm như tinh dầu tự nhiên, dầu từ các loại hạt.

4. Hạn chế tắm nước nóng

Diez nói: “Chẳng điều gì tuyệt vời hơn việc tắm nước nóng vào những ngày lạnh giá nhưng thói quen này có thể tàn phá làn da bằng cách loại bỏ lượng dầu tự nhiên và làm tăng tình trạng viêm”.

Chuyên gia cho biết thêm, tắm nước quá nóng thường xuyên cũng không tốt cho mức năng lượng vì ngay sau khi rời khỏi nước cơ thể bạn nguội đi, nhiệt độ thay đổi đột ngột làm cơ thể mệt mỏi, cảm cúm...

Đừng vì cảm giác dễ chịu mà thường xuyên tắm nước quá nóng vào mùa đông vì thói quen này sẽ phá hủy làn da một các nghiêm trọng - Ảnh: Internet

5. Thói quen tẩy da chết

Nhà Thẩm mỹ học Joshua Ross chia sẻ: "Vào mùa hè, chúng ta cần kiềm chế việc tẩy tế bào chết để hạn chế tình trạng làn da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời".

Tốt nhất là bạn nên làm điều này bao gồm tẩy tế bào chết nhẹ nhàng 2 tuần 1 lần.

6. Khởi động làn da với mặt nạ

Mặt nạ luôn nằm trong mọi quy trình chăm sóc da vì làn da đẹp cần đầy đủ dưỡng chất để nuôi dưỡng và phát triển.

Vào mùa đông, thời tiết khá lạnh và độ ẩm thấp, các nguyên liệu như nghệ, dưa leo, mật ong, ô liu, hạnh nhân, dầu dừa... cự kỳ tuyệt vời để làm mặt nạ tự nhiên cho da vào ban đêm.

Mùa thu là thời điểm tuyệt vời để bạn loại bỏ các khuyết điểm của mùa hè - Ảnh: Internet

Thay đổi theo 6 thói quen chăm sóc hàng ngày này ngay bây giờ, bạn sẽ bảo vệ được làn da khỏi tiết trời hanh khô, thiếu ẩm của mùa thu đông.