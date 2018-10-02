Quy trình 5 bước chăm sóc buổi tối giúp làn da dầu nhờn trở nên mềm mịn, tươi tắn sau 1 đêm

Chăm sóc da 02/10/2018 13:41

Theo Boldsky, quy trình bao gồm 5 bước chăm sóc buổi tối này rất phù hợp trong việc hạn chế tiết dầu nhờn, se khít lỗ chân lông to và nuôi dưỡng làn da mềm mịn, tươi sáng.

Đối phó với làn da nhờn là một thách thức lớn vì đây là nguyên nhân gốc rễ của một số vấn đề như nổi mụn trứng cá, viêm, kích ứng... Do đó, những người sở hữu làn da nhờn cần phải chăm sóc kỹ càng hơn bình thường rất nhiều.

Trên thực tế, bạn có thể làm mặt từ nguyên liệu tự nhiên cho da dầu nhờn mà không cần phải đến thẩm mỹ viện hay chi tiêu nhiều tiền cho mỹ phẩm hàng hiệu. Ngoài ra, hãy chăm sóc da theo quy trình gồm 5 bước cơ bản sau đây trước khi đi ngủ, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. 

Làm sạch

Đây là một bước quan trọng và đầu tiên của mỗi quy trình chăm sóc da. Vì bước này sẽ loại bỏ bụi bẩn, tạp chất và cặn bã tích tụ trên da suốt cả ngày dài.

Hãy sử dụng một chất tẩy rửa kết hợp dưỡng ẩm tốt để làm sạch da mặt. Nếu trang điểm, bạn cần dùng dung dịch làm sạch chuyên dụng trước.

Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể làm điều này bằng hỗn hợp tự nhiên, gợi ý là mật ong và sữa chua.

Quy trình 5 bước chăm sóc buổi tối giúp làn da dầu nhờn trở nên mềm mịn, tươi tắn sau 1 đêm - Ảnh 1
Làm sạch là điều đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc da dầu nhờn vào buổi tối - Ảnh: Internet

Xông hơi

Sau khi làm sạch khuôn mặt, hãy thực hiện xông hơi bằng nước nóng, có thể kết hợp với tinh dầu và thảo dược. Hơi nước sẽ loại sạch bụi bẩn, tạp chất từ sâu trong ​​da triệt để. Phương pháp này mở rộng lỗ chân lông giúp chúng sạch sẽ và thông thoáng. Điều này ngoài việc ngăn ngừa nổi mụn, giảm dầu nhờn còn giúp làn da hấp thụ dưỡng chất từ các bước tiếp theo hiệu quả hơn.

Quy trình 5 bước chăm sóc buổi tối giúp làn da dầu nhờn trở nên mềm mịn, tươi tắn sau 1 đêm - Ảnh 2
Xông hơi là cách để làm sạch sâu làn da, ngăn ngừa tiết quá nhiều dầu nhờn - Ảnh: Internet

Mặt nạ

Đây là một bước chăm sóc quan trọng, vì làn da khỏe đẹp cần được cấp đủ dưỡng chất cần thiết. Để xử lý tình trạng dầu nhờn, bạn cần tìm đến mặt nạ có tính thấm hút dầu dư thừa từ làn da, đất sét chính là lựa chọn tuyệt vời.

Thành phần:

- 2 muỗng canh đất sét

- 2 muỗng canh cà chua xay nhuyễn

- 1 muỗng canh sữa chua

- Vài giọt nước cốt chanh

- Nước (nếu cần)

Cách làm:

Trong chiếc bát, thêm tất cả các nguyên liệu vào rồi trộn đều đến khi chúng hòa lẫn vào nhau. Thêm một ít nước nếu hỗn hợp vẫn còn khô. Sử dụng bàn chải để áp dụng hỗn hợp lên da mặt và cổ. Tránh vùng mắt, tai và miệng. Để yên khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh.

Quy trình 5 bước chăm sóc buổi tối giúp làn da dầu nhờn trở nên mềm mịn, tươi tắn sau 1 đêm - Ảnh 3
Đất sét là nguyên liệu nuôi dưỡng làn da dầu nhờn tuyệt vời - Ảnh: Internet

Toner cân bằng

Một khi đã áp dụng mặt nạ, bạn cần dùng toner cân bằng sau đó để duy trì lại độ ẩm, độ pH trên da mặt cũng như cổ. Một điều cần nhớ trong khi áp dụng toner là mát xa nhẹ nhàng khoảng 2 - 3 phút. Điều này giúp thắt chặt làn da, đồng thời làm tăng vẻ tươi sáng và trẻ trung.

Đối với làn da dầu, bạn nên lựa chọn loại dung dịch cân bằng không chứa cồn. Ngoài ra, nước hoa hồng cũng mang đến hiệu quả tuyệt vời trên da dầu. 

Quy trình 5 bước chăm sóc buổi tối giúp làn da dầu nhờn trở nên mềm mịn, tươi tắn sau 1 đêm - Ảnh 4
Toner cần thiết đối với mọi loại da, kể cả da dầu nhờn - Ảnh: Internet

Giữ ẩm da

Đây là bước cuối cùng trong quy trình chăm sóc da buổi tối. Thông thường, mọi người thường có quan niệm sai lầm rằng làn da khô mới cần được giữ ẩm. Nhưng quan niệm này vô cùng phản khoa học, da tiết dầu nhờn vì thiếu ẩm, thiếu nước. Do đó, khi được cung cấp đủ độ ẩm, làn da sẽ mềm mịn, rạng rỡ và tươi sáng hơn. Ngoài các sản phẩm kem dưỡng trên thị trường, gel nha đam là một chất cấp ẩm tự nhiên tuyệt vời và an toàn. 

Quy trình 5 bước chăm sóc buổi tối giúp làn da dầu nhờn trở nên mềm mịn, tươi tắn sau 1 đêm - Ảnh 5
Thoa kem dưỡng ẩm và đi ngủ sớm, sáng hôm sau bạn sẽ thức giấc với làn da mềm mịn, tươi tắn - Ảnh: Internet

Thực hiện đúng 5 bước của quy trình chăm sóc ban đêm này mỗi ngày, tình trạng dầu nhờn, lỗ chân lông to sẽ giảm hẳn trong khoảng 1 tuần giúp làn da trở nên mềm mịn, tươi sáng hơn. 

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