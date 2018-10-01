Kiên trì uống nước detox từ trà xanh theo công thức sau đây mỗi ngày, chỉ sau 1 tuần, bạn sẽ cảm nhận được sự cải thiện trông thấy của vóc dáng cũng như làn da.

Uống trà detox có thể giúp bạn giảm cân nhanh chóng. Những công thức nước uống sau đây có nguyên liệu chính là trà, đồng thời kết hợp với một số thảo dược, hoa và lá khác. Các chất dinh dưỡng thực vật sẽ loại bỏ độc tố, tăng cường sức khỏe của gan và hệ tiêu hóa, do đó kích hoạt quá trình giảm cân. Ngoài ra, người uống trà detox sẽ ngủ ngon hơn, cộng với lượng chất chống oxy hóa dồi dào từ trà, quá trình lão hóa sẽ bị đẩy lùi giúp làn da tươi trẻ, rạng ngời hơn.

Trà xanh là thức uống tuyệt vời để detox, thải độc cơ thể và giảm cân - Ảnh: Internet Các công thức nước uống detox từ trà xanh hoạt động mạnh mẽ trong việc đào thải độc tố, nguyên nhân chính làm cơ thể căng thẳng, giảm tốc độ trao đổi chất, suy yếu khả năng miễn dịch. Tất cả khiến cơ thể bắt đầu tăng cân, táo bón, viêm dạ dày, giấc ngủ rối loạn và luôn cảm thấy mệt mỏi. Các chất chống oxy hóa và nguồn chất dinh dưỡng thực vật trong trà xanh, thảo mộc hoạt động tốt trong việc khử độc tố, làm sạch đường tiêu hóa và thư giãn não bộ. Điều này thúc đẩy giảm cân và cải thiện sức khỏe.

Vì vậy, hãy tìm hiểu ngay 3 công thức pha chế nước trà detox sau đây để nhanh chóng giảm cân và đào thải toàn bộ độc tố ra khỏi cơ thể. Trà xanh, quế, gừng và hoa cúc Nguyên liệu cần có: - 5 lá trà xanh hoặc 1 túi lọc trà - 1 nhánh quế nhỏ - 1 muỗng cà phê băm nhuyễn - 3 bông hoa cúc khô - 2 lít nước Cách thực hiện: Đun sôi 2 lít nước trong nồi, thêm trà xanh vào, đợi nước sôi thì tắt bếp. Sau đó, thêm các nguyên liệu còn lại đã chuẩn bị, đậy nắp nồi. Sau đó, chuyển vào bảo quản trong bình, có thể làm lạnh trước khi uống. Bạn uống nước detox này suốt cả ngày. Nước detox từ trà xanh, hoa cúc, gừng và quế - Ảnh: Internet Trà xanh, quế, vỏ cam và thì là Nguyên liệu cần có: - 5 lá trà xanh hoặc 1 túi lọc trà - 1 nhánh quế nhỏ - 1 muỗng canh vỏ cam thái sợi - Một ít lá thì là - 2 lít nước Cách thực hiện: Đun sôi nước, thêm lá trà xanh và quế vào, đợi khi sôi thì tắt bếp. Khi nước nguội, thêm vỏ cam, lá thì là vào. Đổ hỗn hợp vào bình, đậy kín nắp sau khoảng 1 giờ đồng hồ sau là có thể thưởng thức. Thức uống từ trà xanh, vỏ cam, quế và thì là ngoài chất chống oxy hóa còn cung cấp lượng lớn vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng trong quá trình giảm cân - Ảnh: Internet Vỏ chanh, trà xanh và sả Nguyên liệu cần có: - 5 lá trà xanh hoặc 1 túi lọc trà - Vỏ chanh thái sợi - 1 nhánh sả - 2 lít nước Cách thực hiện: Đun 2 lít nước cùng trà xanh và sả trong nồi, tắt bếp khi hỗn hợp sôi. Khi nước nguội thêm vỏ chanh vào, bảo quản hỗn hợp trong bình, có thể làm lạnh để uống suốt cả ngày. Nước detox là một phương pháp đào thải độc tố, giảm cân tuyệt vời, an toàn cho sức khỏe - Ảnh: Internet Chọn ra công thức nước uống detox từ trà xanh cùng các nguyên liệu tự nhiên phù hợp, sau đó chăm chỉ áp dụng mỗi ngày, chỉ sau 1 tuần, bạn sẽ cảm nhận được sự cải thiện đáng kể của cân nặng, vóc dáng cũng như làn da.

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