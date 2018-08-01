Cho dâu tây thái lát với thứ này vào 2 lít nước uống suốt ngày: Detox thải độc cơ thể, đốt cháy mỡ thừa giúp bụng phẳng lỳ

Làm đẹp cùng chuyên gia 01/08/2018 14:15

Theo Boldsky, nước detox từ dâu tây, bưởi và dưa leo không chỉ giảm mỡ bụng, đốt cháy chất béo nhanh chóng mà còn giúp thanh lọc, đào thải độc tố hiệu nghiệm.

Có rất nhiều lợi ích mà nước detox mang đến cho sức khỏe lẫn sắc đẹp. Loại nước này giúp giải độc bằng cách loại bỏ độc tố, điều này hỗ trợ giảm cân và cải thiện mức năng lượng. Trong bài viết này, Boldsky đã giới thiệu loại nước giải độc giàu vitamin từ bưởi, dưa leo và dâu tây.

Nước detox có tác dụng gì?

Nước giải độc mang hương vị tự nhiên, thanh mát của trái cây tươi, rau tươi và thảo dược. 

Nước detox có thể được thực hiện ở nhà trong vài phút theo những công thức khác nhau bằng cách sự kết hợp trái cây, rau và các loại thảo mộc. Loại nước này không cần ép hoặc xay nhuyễn nguyên liệu mà để chúng tiết ra dưỡng chất một cách tự nhiên. 

Vì không trải qua bất cứ công đoạn chế biến nào nên món thức uống này chứa lượng calo rất thấp, ngược lại khoáng chất và Vitamin vô cùng dồi dào.

Cho dâu tây thái lát với thứ này vào 2 lít nước uống suốt ngày: Detox thải độc cơ thể, đốt cháy mỡ thừa giúp bụng phẳng lỳ - Ảnh 1
Uống nước detox là cách thải độc, giảm cân, đốt mỡ không gây hại dạ dày - Ảnh: Internet

Nước detox hoạt động như thế nào?

Nước detox hoạt động chủ yếu bằng cách loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, tăng kết quả giảm cân. Dưỡng chất trong nước detox khuyến khích gan loại trừ cặn bã, đồng thời cung cấp chất dinh dưỡng lành mạnh. 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ nước từ nguyên liệu tự nhiên này làm tăng tốc độ quá trình trao đổi chất, ngăn chặn sự thèm ăn, hạn chế sản sinh chất béo xấu từ cơ thể. Hơn nữa, nước detox tăng lượng calo bị đốt cháy lên tới 30% trong vòng 10 phút tiêu thụ vào cơ thể.

Công thức nước detox từ dâu tây, bưởi, dưa leo

1. Dâu tây

Dâu tây có hàm lượng chất xơ cao giúp ngăn chặn sự thèm ăn, điều chỉnh lượng đường trong máu. Loại quả này chứa anthocyanin và axit ellagic giúp giảm cân hiệu nghiệm bằng nhiều cách.

Anthocyanin làm tăng sản xuất hormone adiponectin ngăn chặn sự thèm ăn và kích thích quá trình trao đổi chất. Trong khi đó, axit ellagic có trách nhiệm ngăn chặn tích trữ mỡ thừa, tạo dựng cơ bắp. 

Cho dâu tây thái lát với thứ này vào 2 lít nước uống suốt ngày: Detox thải độc cơ thể, đốt cháy mỡ thừa giúp bụng phẳng lỳ - Ảnh 2
Dâu tây giàu anthocyanin và axit ellagic có tác dụng giảm cân, đốt cháy chất béo, giảm mỡ bụng hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

2. Bưởi

Đây là nguồn cung cấp vitamin C và vitamin E tuyệt vời. Các vitamin này làm giảm tổn thương tế bào và cải thiện tuần hoàn máu. Nước ép bưởi được coi là "thần dược" đốt cháy chất béo.

Cho dâu tây thái lát với thứ này vào 2 lít nước uống suốt ngày: Detox thải độc cơ thể, đốt cháy mỡ thừa giúp bụng phẳng lỳ - Ảnh 3
Bưởi giàu vitamin C, E và chất chống oxy hóa giúp đốt cháy các tế bào mỡ thừa, chất béo quanh bụng - Ảnh: Internet

3. Dưa leo

Dưa leo có tính lợi tiểu, đồng thời chứa hàm lượng nước cao. Những đặc tính này làm cho chúng trở thành chất thải độc tố tuyệt vời, bên cạnh đó còn giúp làn ngậm nước trong quá trình giảm cân. 

Cho dâu tây thái lát với thứ này vào 2 lít nước uống suốt ngày: Detox thải độc cơ thể, đốt cháy mỡ thừa giúp bụng phẳng lỳ - Ảnh 4
Dưa leo có tính lợi tiểu, hỗ trợ tăng trao đổi chất giúp đào thải chất béo, độc ra hữu hiệu - Ảnh: Internet

Cách làm nước detox giảm mỡ bụng

Nguyên liệu:

- 2 lít nước

- 3 - 5 quả dâu tây thái lát

- 1 quả dưa leo thái lát

- 1/2 quả bưởi thái lát

Cách làm:

Xếp các loại quả đã thái lát vào bình thủy tinh, thêm vào vài lá bạc hà tươi, sau đó đổ đầy nước vào. Đậy kín nắp, đặt vào tủ lạnh làm mát khoảng 30 phút là có thể thưởng thức ngay. 

Cho dâu tây thái lát với thứ này vào 2 lít nước uống suốt ngày: Detox thải độc cơ thể, đốt cháy mỡ thừa giúp bụng phẳng lỳ - Ảnh 5
Nước detox bổ dưỡng, giàu Vitamin và có tác dụng giảm mỡ bụng từ dâu tây, dưa leo và bưởi - Ảnh: Internet

Uống nước detox theo công thức từ dâu tây, dưa leo và bưởi này mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng loại bỏ hết cân nặng dư thừa, chất béo xấu trong cơ thể. 

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