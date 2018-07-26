Trộn nước cốt chanh với thứ này thoa lên vùng mụn, da dầu nhờn, nhạy cảm cũng trở nên trắng mịn sau vài lần áp dụng

Chăm sóc da 26/07/2018 10:31

Da dầu nhờn rất nhạy cảm và dễ nổi mụn, để trị dứt điểm vấn đề này, dưới đây là những gợi ý cực kỳ tuyệt vời từ Boldsky.

Da dầu có tuyến mồ hôi hoạt động mạnh, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi. Mồ hôi tiết ra càng nhiều, lỗ chân lông càng thêm mở rộng và dễ bị các lớp bụi bẩn, vi khuẩn bên ngoài xâm nhập vào. Điều này chính là nguyên nhân gây nên mụn, viêm da. 

Hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị mụn, tuy nhiên không phải cách này cũng phù hợp với làn da nhạy cảm. Đừng lo lắng vì Boldsky vừa đưa ra các công thức tự nhiên giúp chữa lành mụn hữu hiệu. 

Chanh

Vitamin C có nhiều trong chanh giúp điều trị mụn trên da nhờn tận gốc, nhanh chóng. Ngoài ra, axit tự nhiên trong loại quả này giúp làm sạch, đồng thời, dưỡng chất thiết yếu khác hỗ trợ dưỡng trắng da hiệu quả.

Thành phần:

- 1 muỗng canh nước chanh 

- Vài miếng bông tẩy trang

Cách thực hiện:

Cho 1 muỗng canh nước cốt chanh vào chiếc bát nhỏ cũng với 2 muỗng canh nước ấm, dùng muỗng khuấy thật đều. Sau khi làm sạch da mặt, dùng bông thấm vào hỗn hợp vừa làm và nhẹ nhàng mát xa vùng mắc phải mụn trứng cá. Thực hiện khoảng 3 - 5 phút thì rửa sạch bằng nước mát. 

Trộn nước cốt chanh với thứ này thoa lên vùng mụn, da dầu nhờn, nhạy cảm cũng trở nên trắng mịn sau vài lần áp dụng - Ảnh 1
Với đặc tính kháng viêm mạnh mẽ, nước cốt chanh giúp điều trị và ngăn ngừa mụn trên da dầu nhờn hữu hiệu - Ảnh: Internet

Mật ong và quế

Mật ong có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa vô cùng hiệu quả trong việc điều trị mụn trứng cá. Cùng với đó, nguyên liệu này giúp dưỡng ẩm làm cho làn da trông ít nhờn, mềm mịn hơn. Quế giúp chữa nhiễm trùng, dị ứng trên da.

Thành phần:

- 1 muỗng canh mật ong 

- 1 muỗng cà phê bột quế

Cách thực hiện:

Trộn mật ong và bột quế với nhau đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất trong chiếc bát nhỏ.

Thoa đều lên da mặt, chú ý đến vùng da bị ảnh hưởng bởi mụn. Làm điều này trước khi đi ngủ, giữ mặt nạ qua đêm, sáng hôm sau rửa sạch với nước lạnh. 

Trộn nước cốt chanh với thứ này thoa lên vùng mụn, da dầu nhờn, nhạy cảm cũng trở nên trắng mịn sau vài lần áp dụng - Ảnh 2
Mặt nạ trị mụn hiệu quả cho da dầu nhờn từ bột quế và mật ong - Ảnh: Internet

Bạn có thể tiếp tục sử dụng phương thuốc này hàng ngày đến khi nhận thấy sự khác biệt.

Bột baking soda

Baking soda giúp loại bỏ các tế bào chết và bụi bẩn dư thừa do đó tạo ra một làn da khỏe mạnh và dẻo dai. Khi trộn loại bột này với chanh sẽ mang đến hỗn hợp điều trị và ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Thành phần:

- 1 muỗng cà phê baking soda 

- Một vài giọt nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Thêm baking soda, nước cốt chanh vào bát, dùng muỗng trộn đều. Thoa đều lên vùng da bị mụn trong 5 đến 10 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước ấm và lau khô. 

Lặp lại biện pháp khắc phục này hai lần mỗi ngày để có kết quả nhanh và tốt hơn.

Trộn nước cốt chanh với thứ này thoa lên vùng mụn, da dầu nhờn, nhạy cảm cũng trở nên trắng mịn sau vài lần áp dụng - Ảnh 3
Chanh và baking soda là phương pháp điều trị mụn trên da dầu nhờn tuyệt vời, hiệu quả - Ảnh: Internet

Kiên trì sử dụng các công thức tự nhiên trên thường xuyên, vấn đề về mụn sẽ bị điều trị tận gốc giúp làn da dầu nhờn trở nên mềm mịn, hồng hào. 

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