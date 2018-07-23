7 hỗn hợp tự nhiên 'thần thánh' giúp điều trị tận gốc mụn trứng cá, phục hồi làn da trắng mịn cực nhanh

Đặc tính chống viêm, diệt khuẩn của bột nghệ khi kết hợp với các tác nhân có khả năng nuôi dưỡng, phục hồi làn da trong dầu dừa sẽ tạo thành hỗn hợp tuyệt vời trong việc điều trị làn da mắc mụn trứng cá.

Mụn trứng cá rất khó điều trị, thậm chí sau khi dứt điểm còn dễ để lại sẹo thâm cực kỳ mất thẩm mỹ. Để nhanh chóng xóa mờ tình trạng này, dưới đây là 7 công thức từ tự nhiên cực kỳ hiệu quả, an toàn.

Trộn 1 muỗng cà phê bột nghệ với nửa muỗng canh dầu dừa trong chiếc bát nhỏ. Thoa hỗn hợp đạt được lên vùng da nổi nhiều mụn trứng cá, để yên trong 10 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Nên áp dụng phương pháp này 2 lần mỗi ngày.

Điều trị mụn trứng cá tận gốc bằng nghệ và dầu dừa - Ảnh: Internet

2. Tinh dầu trà và mật ong

Dầu cây trà và mật ong có thể khử trùng lỗ chân lông, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn do đó giúp điều trị mụn trứng cá nhanh chóng.

Cách sử dụng:

Trộn 2 - 3 giọt tinh dầu trà với ½ muỗng cà phê mật ong, sau đó vệ sinh vùng da bị mụn sạch sẽ rồi thoa đều hỗn hợp lên. Để yên mặt nạ này trong 5 phút thì rửa sạch bằng nước ấm. Áp dụng hàng ngày để nhanh chóng nhận về kết quả như mong muốn.

3. Baking soda và nước hoa hồng

Nổi tiếng với tính chất sát trùng, baking soda kết hợp với nước hoa hồng có thể điều trị mụn trứng cá cực hiệu nghiệm, đặc biệt là tại vùng vai và lưng.

Cách sử dụng:

Trộn đều 1 muỗng cà phê baking soda và 1 muỗng cà phê nước hoa hồng trong chiếc bát nhỏ. Thoa đều chúng lên vùng da mắc phải tình trạng mụn trứng cá, sau 5 phút thì rửa kỹ bằng nước ấm. Sử dụng phương pháp này 3 - 4 lần/tuần để có hiệu quả như mong muốn.

Mặt nạ tự nhiên từ nước hoa hồng và baking soda vừa điều trị mụn trứng cá vừa phục hồi làn da - Ảnh: Internet

4. Giấm táo

Tính axit của giấm táo hoạt động hiệu quả trong việc tiêu diệt vi khuẩn gây mụn và khử trùng lỗ chân lông trên da.

Cách sử dụng:

Trộn 3 - 4 giọt giấm táo với 1 muỗng cà phê nước cất. Dùng bông thấm đều dung dịch rồi thoa lên khắp vùng bị ảnh hưởng. Sau 5 - 10 phút thì rửa sạch bằng nước ấm. Sử dụng hỗn hợp này hai lần một ngày để đạt được kết quả tốt nhất.

5. Nha đam và tinh dầu bơ

Khi kết hợp nha đam và dầu bơ, bạn sẽ sở hữu loại hỗn hợp có khả năng điều trị mụn trứng cá nhanh chóng, đồng thời cấp dưỡng chất giúp phục hồi làn da mềm mịn, trắng hồng.

Cách sử dụng:

Trộn 1 muỗng cà phê gel nha đam với 2 - 3 giọt dầu bơ rồi thoa chúng lên các nốt mụn. Để yên vài phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Sử dụng phương pháp này 1 lần mỗi ngày để thoát khỏi mụn trứng cá tại vùng vai.

6. Nước chanh

Hỗn hợp nước cốt chanh và bột yến mạch có tác dụng giảm sưng, tiêu viêm và làm khô nhân mụn trứng cá. Do đó, sử dụng phương pháp này thường xuyên không chỉ điều trị mà còn ngăn ngừa mụn quay trở lại.

Cách sử dụng:

Trộn hỗn hợp với ½ muỗng cà phê bột yến mạch và 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. Thoa chúng lên vùng da mắc phải mụn trứng cá, để yên khoảng 10 - 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Sử dụng hỗn hợp này hai lần/ngày để nhanh chóng đánh bay mụn trứng cá.

Nước cốt chanh kết hợp với bột yến mạch tạo thành hỗn hợp tuyệt vời trong việc điều trị mụn trứng cá - Ảnh: Internet

7. Đường và dầu ô liu

Sự kết hợp của đường và dầu ô liu có tác dụng đào thải độc tố, vi khuẩn, bụi bẩn trong các lỗ chân lông, đồng thời làm giảm viêm do mụn trứng cá cực kì hữu hiệu.

Cách sử dụng:

Kết hợp ½ muỗng cà phê đường cát với 1 muỗng cà phê dầu ô liu, trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa đều lên da mặt và giữ yên khoảng 15 phút, dùng khăn ướt lau khô hoặc rửa bằng nước ấm. Nên áp dụng cách này 2 lần mỗi ngày để sớm nhận được kết quả tối ưu.

Kiên trì áp dụng các hỗn hợp từ tự nhiên trên theo đúng chỉ dẫn, bạn sẽ sớm điều trị tận gốc đám mụn trứng cá "cứng đầu", đồng thời phục hồi làn da mềm mịn, trắng hồng.