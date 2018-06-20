Băm nhuyễn vỏ cam trộn với thứ này, sẹo thâm do mụn trứng cá 'không cánh mà bay', da trắng mịn sau vài ngày

Chăm sóc da 20/06/2018 16:02

Sẹo thâm do mụn trứng cá thật sự là nỗi ám ảnh đối với mọi phụ nữ. Để trị dứt vấn đề này mà không cần các liệu trình thẩm mỹ, hãy áp dụng phương pháp từ vỏ cam sau đây.

Mụn trứng cá khiến bạn đau đớn và có cảm giác mất tự tin khi đối diện với mọi người. Điều đáng sợ hơn nữa chính là sẹo thâm do loại mụn này mang lại cực kỳ "cứng đầu". Đừng lo lắng, các biện pháp khắc phục tại nhà từ vỏ cam, mật ong và dầu dừa sau đây sẽ giúp bạn loại bỏ các vết sẹo dai dẳn này nhanh chóng.

Để việc điều trị đạt hiệu quả cao, bạn cần hiểu rõ nguyên nhân khiến mụn trứng cá để lại sẹo thâm, từ đó ngăn ngừa trước đó, đồng thời hạn chế tình trạng nặng nề thêm.

Nguyên nhân gây sẹo thâm do mụn trứng cá

Mụn trứng cá có thể được phân thành hai loại là không viêm và viêm. Trong đó, mụn đầu trắng, mụn đầu đen thuộc loại không viêm. Các nốt mụn nhọt, mụn mủ, nốt sần và u nang là dạng viêm. Trong số các loại này, mụn trứng cá viêm có xu hướng để lại sẹo thâm cao hơn.

Băm nhuyễn vỏ cam trộn với thứ này, sẹo thâm do mụn trứng cá 'không cánh mà bay', da trắng mịn sau vài ngày - Ảnh 1
Để trị dứt mụn trứng cá hiệu quả tại nhà, bạn cần hiểu rõ nguyên nhân - Ảnh: Internet

Mụn trứng cá xảy ra khi lỗ chân lông kích ứng do dầu nhờn dư thừa, tế bào chết và vi khuẩn làm tắc nghẽn. Điều này dẫn đến các lỗ chân lông sưng tấy, mẩn đỏ làm cho các thành nang lông giãn nở và vỡ ra. Nếu vết nứt nang lông sâu, tổn thương sẽ nặng hơn. Ngoài ra, việc nhiễm khuẩn, viêm đỏ có thể lan ra ngoài lớp hạ bì, phá hủy các mô da khỏe mạnh.

Vết sẹo thâm do mụn trứng cá được chia thành nhiều loại khác nhau. Tuy nhiên, bất kể là loại nào thì các phương pháp dưới đây cũng đều mang đến tác dụng tương tự.

Cách điều trị sẹo thâm do mụn trứng cá

Mặt nạ từ vỏ cam

Bột vỏ cam có đặc tính khử trùng, chống viêm, chữa lành vết thương, đồng thời làm sáng da tuyệt giúp điều trị các vết sẹo mụn nhanh chóng.

Nguyên liệu cần có: 

- 1 muỗng cà phê bột vỏ cam

- 1 muỗng cà phê mật ong

Cách thực hiện:

Trộn đều bột cam và mật ong vào chiếc bát nhỏ. Làm sạch da mặt rồi thoa đều lên các vùng bị ảnh hưởng bởi mụn trứng cá. Giữ mặt nạ đến khi khô thì rửa lại bằng nước ấm.

Hãy chăm chỉ đắp loại mặt nạ từ vỏ cam này mỗi ngày, tốt nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Băm nhuyễn vỏ cam trộn với thứ này, sẹo thâm do mụn trứng cá 'không cánh mà bay', da trắng mịn sau vài ngày - Ảnh 2
Mặt nạ từ vỏ cam có tác dụng điều trị, xóa mờ sẹo thâm do mụn trứng cá hữu hiệu - Ảnh: Internet

Mặt nạ từ dầu dừa

Dầu dừa có rất nhiều lợi ích đối với làn da. Loại dầu này giàu chất chống oxy hóa và Vitamin E, K giúp chữa lành làn da và thúc đẩy sự phát triển của các mô tế bào khỏe mạnh. Các đặc tính chống viêm và kháng khuẩn của dầu dừa giúp điều trị, ngăn ngừa sẹo thâm do mụn trứng cá nhanh chóng.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Lấy dầu dừa cho vào giữa lòng bàn tay, chà xát hai tay với nhau để làm nóng dầu. Thoa dầu nhẹ lên khắp da mặt, tập trung nhiều hơn vào các vết sẹo mụn. Giữ mặt nạ này qua đêm và rửa sạch vào sáng hôm sau. Bạn nên áp dụng phương pháp này hàng ngày.

Băm nhuyễn vỏ cam trộn với thứ này, sẹo thâm do mụn trứng cá 'không cánh mà bay', da trắng mịn sau vài ngày - Ảnh 3
Mát xa mặt bằng dầu dừa không chỉ xóa mờ sẹo thâm do mụn trứng cá mà còn điều trị một số vấn đề về da khác - Ảnh: Internet

Với các nguyên liệu dễ tìm như mật ong, dầu dừa và vỏ cam, cùng cách thực hiện đơn giản, đám sẹo thâm do mụn trứng cá "cứng đầu" sẽ nhanh chóng bị trị tận gốc, phục hồi làn da trắng hồng, căng mịn. 

Thật dễ để loại bỏ mụn trứng cá chỉ với hai thành phần mặt nạ màu cam

Thật dễ để loại bỏ mụn trứng cá chỉ với hai thành phần mặt nạ màu cam

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với việc loại bỏ mụn trứng cá thì đây là công thức tự nhiên chỉ với hai thành phần là đu đủ + cam.

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