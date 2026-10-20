Trần Tử Hàm gây chú ý ở tuổi 51 trong phim mới cùng Điền Hi Vi

Sao quốc tế 20/10/2026 12:07

Bộ phim cổ trang Trung Quốc Giá Kim Sai lên sóng CCTV-8 thu hút sự quan tâm nhờ câu chuyện tráo đổi thân phận, những màn đấu trí căng thẳng và sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc. Bên cạnh Điền Hi Vi đảm nhận hai vai diễn có tính cách đối lập, Trần Tử Hàm cũng gây chú ý với hình tượng người phụ nữ nhiều toan tính ở tuổi 51.

Trong phim Giá Kim Sai, Điền Hi Vi vào vai Ngụy Nhiêu và Quân Đại, hai cô gái có số phận khác biệt. Ngụy Nhiêu vốn xuất thân danh giá nhưng bị đánh tráo từ nhỏ, phải trải qua cuộc sống cơ cực. Trong khi đó, Quân Đại lớn lên trong nhung lụa, mang tính cách kiêu ngạo, ngang ngược và quen áp đặt người khác.

Việc hóa thân thành hai nhân vật trái ngược đặt ra yêu cầu cao đối với nữ diễn viên sinh năm 1997. Sự khác biệt được thể hiện qua giọng nói, ánh mắt, dáng đi và cách phản ứng trước những tình huống xung đột. Nếu Quân Đại nổi bật với vẻ ngoài ngây thơ nhưng hành động quyết liệt, Ngụy Nhiêu lại có nét trầm tĩnh, kín đáo và thận trọng. Hai hình tượng góp phần tạo nên những mâu thuẫn xuyên suốt bộ phim.

Trần Tử Hàm gây chú ý ở tuổi 51 trong phim mới cùng Điền Hi Vi - Ảnh 1

Tuy nhiên, Điền Hi Vi không phải gương mặt duy nhất được chú ý. Trần Tử Hàm, năm nay 51 tuổi, đảm nhận vai Ngụy Hằng Nga, người cô trên danh nghĩa của Ngụy Nhiêu và hết lòng bảo vệ Quân Đại.

Trong Giá Kim Sai, Ngụy Hằng Nga có vẻ ngoài điềm đạm nhưng ẩn chứa nhiều tính toán. Vì không có con, bà dành tình cảm đặc biệt cho Quân Đại. Khi cô gái này không muốn thực hiện cuộc hôn nhân được sắp đặt để giải hạn, Ngụy Hằng Nga tìm Ngụy Nhiêu, người có ngoại hình tương tự, để thay thế.

Cuộc gặp giữa hai người phụ nữ mở ra mối quan hệ phức tạp. Ngụy Nhiêu không hoàn toàn phục tùng mà giữ thái độ bình tĩnh, tự tin khi thương lượng. Điều này khiến Ngụy Hằng Nga vừa hài lòng vì tìm được người giải quyết rắc rối, vừa phải dè chừng trước sự sắc sảo của đối phương.

Trần Tử Hàm gây chú ý ở tuổi 51 trong phim mới cùng Điền Hi Vi - Ảnh 2

Điểm đáng chú ý trong diễn xuất của Trần Tử Hàm là khả năng thể hiện tâm lý qua những biểu cảm nhỏ. Ánh mắt, nụ cười và những thay đổi tinh tế trên gương mặt giúp nhân vật bộc lộ sự tính toán mà không cần liên tục sử dụng lời thoại gay gắt hay hành động cường điệu.

Khi Ngụy Nhiêu dần khẳng định năng lực và vị trí, sự bất an, tức giận của Ngụy Hằng Nga cũng từng bước bộc lộ. Những chuyển biến này làm tăng sức nặng cho cuộc đối đầu giữa hai nhân vật.

Trần Tử Hàm từng tham gia nhiều phim truyền hình như Thần điêu đại hiệp, Tân Bạch nương tử truyền kỳ và Tế Công. Với kinh nghiệm diễn xuất trong dòng phim cổ trang, nữ diễn viên tiếp tục cho thấy khả năng đảm nhận những nhân vật có cá tính mạnh, tâm lý phức tạp. Sự góp mặt của cô là một trong những điểm đáng chú ý của Giá Kim Sai, bên cạnh màn hóa thân kép của Điền Hi Vi.

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