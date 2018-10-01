Dùng muỗng mát xa mặt theo phương pháp này, xóa mờ toàn bộ nếp nhăn giúp làn da căng mịn, trẻ hóa sau 2 tuần

Brightside đã thu thập những động tác mát xa mặt bằng chiếc muỗng có tác dụng xóa mờ nếp nhăn vô cùng hiệu quả giúp làn da săn chắc, mềm mịn chỉ sau 2 tuần.
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Vẻ đẹp, sức khỏe làn da phụ thuộc chủ yếu vào lưu thông máu bên trong. Mát xa là một trong những phương pháp kích thích tăng cường lưu lượng máu, hệ thống bạch huyết, đồng thời giảm trữ nước dưới da tuyệt vời nhất. Điều này giúp giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn, cải thiện cũng như trẻ hóa làn da.
Theo Brightside, mọi người có thể thực hiện mát xa mặt tại nhà bằng chiếc muỗng, đây là phương pháp có nguồn gốc từ châu Á, phổ biến nhất ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Chỉ cần áp dụng thủ thuật này 2 tuần, bạn sẽ cảm nhận được kết quả hết sức tuyệt vời.
Dụng cụ và nguyên liệu cần chuẩn bị
Ở châu Á, muỗng sứ hoặc gốm được sử dụng phổ biến hơn. Điều bạn cần đảm bảo là chúng có hình dạng mềm mại, không góc cạnh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho làn da.
Bạn có thể sử dụng các loại dầu nếu làn da không bị kích ứng, ví dụ như dầu dừa hoặc có thể là kem dưỡng. Áp dụng dầu hoặc kem trước khi mát xa khoảng 5 phút là tốt nhất.
Ngoài ra, hãy chuẩn bị 1 ly nước lạnh và 1 ly nước ấm. Bạn cũng có thể thêm bất kỳ loại thảo dược nào vào để tăng hiệu quả. Nhiệt độ lạnh và ấm thay đổi luân phiên sẽ làm tăng tuần hoàn máu và kích thích các dây thần kinh. Điều này sẽ làm tăng hiệu quả ngăn ngừa lão hóa.
Cách mát xa da mặt bằng muỗng
Lưu ý khi mát xa mặt bằng muỗng
Điều đầu tiên, bạn cần phải vệ sinh muỗng và làn da cẩn thận. Thứ hai, áp dụng tinh dầu hoặc kem dưỡng để hiệu quả đạt được cao hơn, tuy nhiên, không thoa quá gần đôi mắt. Thứ ba, đừng dùng lực quá mạnh để tránh gây ra vết bầm tím trên da mặt. Cuối cùng, thời gian tốt nhất để thực hiện mát xa là buổi sáng. Đặc biệt, hãy theo dõi nhiệt độ, đừng làm muỗng quá nóng vì điều này có thể tạo ra các vết ửng đỏ.
Những người đang mắc bệnh rosace, vấn đề về hệ thống bạch huyết, giãn tĩnh mạch, viêm da hoặc vết thương hở không nên áp dụng phương pháp mát xa bằng chiếc muỗng này.
Hy vọng phương pháp mát xa mặt bằng chiếc muỗng này sẽ giúp bạn thoát khỏi các dấu hiệu lão hóa, nhanh chóng lấy lại làn da căng mịn, hoàn hảo.