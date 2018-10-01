Dùng muỗng mát xa mặt theo phương pháp này, xóa mờ toàn bộ nếp nhăn giúp làn da căng mịn, trẻ hóa sau 2 tuần

Chăm sóc da 01/10/2018 10:21

Brightside đã thu thập những động tác mát xa mặt bằng chiếc muỗng có tác dụng xóa mờ nếp nhăn vô cùng hiệu quả giúp làn da săn chắc, mềm mịn chỉ sau 2 tuần.

Vẻ đẹp, sức khỏe làn da phụ thuộc chủ yếu vào lưu thông máu bên trong. Mát xa là một trong những phương pháp kích thích tăng cường lưu lượng máu, hệ thống bạch huyết, đồng thời giảm trữ nước dưới da tuyệt vời nhất. Điều này giúp giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn, cải thiện cũng như trẻ hóa làn da

Theo Brightside, mọi người có thể thực hiện mát xa mặt tại nhà bằng chiếc muỗng, đây là phương pháp có nguồn gốc từ châu Á, phổ biến nhất ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Chỉ cần áp dụng thủ thuật này 2 tuần, bạn sẽ cảm nhận được kết quả hết sức tuyệt vời.

Dụng cụ và nguyên liệu cần chuẩn bị

Dùng muỗng mát xa mặt theo phương pháp này, xóa mờ toàn bộ nếp nhăn giúp làn da căng mịn, trẻ hóa sau 2 tuần - Ảnh 1
Những thứ bạn cần chuẩn bị rất đơn giản, 4 chiếc muỗng canh, 1 ly nước lạnh, 1 ly nước ấm và một ít tinh dầu tự nhiên hoặc kem dưỡng - Ảnh: Brightside

Ở châu Á, muỗng sứ hoặc gốm được sử dụng phổ biến hơn. Điều bạn cần đảm bảo là chúng có hình dạng mềm mại, không góc cạnh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho làn da. 

Bạn có thể sử dụng các loại dầu nếu làn da không bị kích ứng, ví dụ như dầu dừa hoặc có thể là kem dưỡng. Áp dụng dầu hoặc kem trước khi mát xa khoảng 5 phút là tốt nhất. 

Ngoài ra, hãy chuẩn bị 1 ly nước lạnh và 1 ly nước ấm. Bạn cũng có thể thêm bất kỳ loại thảo dược nào vào để tăng hiệu quả. Nhiệt độ lạnh và ấm thay đổi luân phiên sẽ làm tăng tuần hoàn máu và kích thích các dây thần kinh. Điều này sẽ làm tăng hiệu quả ngăn ngừa lão hóa.

Cách mát xa da mặt bằng muỗng

Dùng muỗng mát xa mặt theo phương pháp này, xóa mờ toàn bộ nếp nhăn giúp làn da căng mịn, trẻ hóa sau 2 tuần - Ảnh 2

Loại bỏ bọng mắt

Đặt mặt lồi của chiếc muỗng lạnh dưới mắt, di chuyển lên xuống. Nếu thoa kem dưỡng từ trước, hãy tăng tốc cử động, thực hiện trong 1 đến 2 phút.

Loại bỏ mí mắt sưng húp

Nhắm mắt, đặt mặt lồi của chiếc muỗng lạnh lên. Trong lúc này, bạn cho 2 chiếc muỗng khác vào nước ấm, sau đó đặt chúng để thay thế. Lặp lại tuần tự trong khoảng 5 đến 7 lần - Ảnh: Brightside

Dùng muỗng mát xa mặt theo phương pháp này, xóa mờ toàn bộ nếp nhăn giúp làn da căng mịn, trẻ hóa sau 2 tuần - Ảnh 3

Giảm nếp nhăn giữa chân mày

Đặt chiếc muỗng lạnh giữa 2 chân mày rồi di chuyển lên trên. Lặp lại động tác này bằng chiếc muỗng ấm. Thực hiện lần lượt 10 lần - Ảnh: Brightside

Dùng muỗng mát xa mặt theo phương pháp này, xóa mờ toàn bộ nếp nhăn giúp làn da căng mịn, trẻ hóa sau 2 tuần - Ảnh 4

Loại bỏ vết chân chim 

Đặt chiếc muỗng lạnh lên hai đuôi mắt. Dùng lực vừa phải mát xa theo chuyển động tròn tại vùng đuôi mắt, thái dương. Lặp lại tương tự bằng chiếc muỗng ấm. Tiếp tục mát xa luân phiên 5 lần - Ảnh: Brightside

Dùng muỗng mát xa mặt theo phương pháp này, xóa mờ toàn bộ nếp nhăn giúp làn da căng mịn, trẻ hóa sau 2 tuần - Ảnh 5

Giảm nếp nhăn vùng trán

Đặt 2 chiếc muỗng ấm song song nhau giữa trán, di chuyển chúng với lực vừa phải đến thái dương theo chuyển động tròn. Sau đó, cùng chuyển động này thực hiện trở lại giữa trán. Khi muỗng đã nguội, hãy thay thế bằng chiếc khác ấm hơn. Thời gian mát xa là 2 đến 3 phút - Ảnh: Brightside

Dùng muỗng mát xa mặt theo phương pháp này, xóa mờ toàn bộ nếp nhăn giúp làn da căng mịn, trẻ hóa sau 2 tuần - Ảnh 6

Xóa mờ đường râu rồng

Mở miệng, hơi căng đôi môi ra, đặt 2 chiếc muỗng ấm bên cánh mũi. Di chuyển chúng với chuyển động tròn đến hai bên khóe miệng. Thực hiện tương tự đến khi quay trở lại cánh mũi. Lặp lại 5 đến 7 lần - Ảnh: Brightside

Dùng muỗng mát xa mặt theo phương pháp này, xóa mờ toàn bộ nếp nhăn giúp làn da căng mịn, trẻ hóa sau 2 tuần - Ảnh 7

Giảm nọng cằm

Đặt 2 chiếc muỗng ấm dưới cằm, di chuyển chúng đến theo chuyển động tròn, dùng lực mạnh để kéo căng da đến tai. Lặp lại 10 lần động tác này - Ảnh: Brightside

Dùng muỗng mát xa mặt theo phương pháp này, xóa mờ toàn bộ nếp nhăn giúp làn da căng mịn, trẻ hóa sau 2 tuần - Ảnh 8

Săn chắc vùng má

Đặt 2 chiếc muỗng ấm ở khóe miệng, giữ chúng thẳng đứng. Dùng lực ấn và di chuyển muỗng đến tai. Sau đó, đun nóng muỗng một lần nữa, thực hiện tương tự nhưng miệng hơi mỉm cười. Lặp lại bài tập 5 - 6 lần - Ảnh: Brightside

Dùng muỗng mát xa mặt theo phương pháp này, xóa mờ toàn bộ nếp nhăn giúp làn da căng mịn, trẻ hóa sau 2 tuần - Ảnh 9

Mát xa da cổ

Đặt 1 chiếc muỗng ấm dưới tai tương tự như hình minh họa trên, nhấn nhẹ và di chuyển xuống xương đòn, lặp lại 10 lần cho mỗi bên - Ảnh: Brightside

Lưu ý khi mát xa mặt bằng muỗng 

Điều đầu tiên, bạn cần phải vệ sinh muỗng và làn da cẩn thận. Thứ hai, áp dụng tinh dầu hoặc kem dưỡng để hiệu quả đạt được cao hơn, tuy nhiên, không thoa quá gần đôi mắt. Thứ ba, đừng dùng lực quá mạnh để tránh gây ra vết bầm tím trên da mặt. Cuối cùng, thời gian tốt nhất để thực hiện mát xa là buổi sáng. Đặc biệt, hãy theo dõi nhiệt độ, đừng làm muỗng quá nóng vì điều này có thể tạo ra các vết ửng đỏ.

Những người đang mắc bệnh rosace, vấn đề về hệ thống bạch huyết, giãn tĩnh mạch, viêm da hoặc vết thương hở không nên áp dụng phương pháp mát xa bằng chiếc muỗng này.

Hy vọng phương pháp mát xa mặt bằng chiếc muỗng này sẽ giúp bạn thoát khỏi các dấu hiệu lão hóa, nhanh chóng lấy lại làn da căng mịn, hoàn hảo.

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Mát xa là phương pháp mang đến hiệu quả xóa mờ các dấu hiệu lão hóa nhanh chóng, đồng thời giúp da săn chắc, tươi trẻ.

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