Trộn sữa tươi với thứ này làm đá lạnh để mát xa mặt, lỗ chân lông to cỡ nào cũng se khít cực nhanh

Mát xa mặt bằng đá lạnh làm từ sữa tươi theo công thức dưới đây, lỗ chân lông to đến mấy cũng được se khít cực kỳ nhanh chóng.

Lỗ chân lông to khiến làn da sần sùi vô cùng mất thẩm mỹ, đây là điều khiến phụ nữ tự ti trước người đối diện. Với phương pháp mát xa mặt bằng đá lạnh dưới đây, lỗ chân lông sẽ được se khít chỉ trong thời gian cực ngắn. Se khít lỗ chân lông bằng đá lạnh Mát xa mặt bằng đá lạnh được xem là phương pháp se khít lỗ chân lông vượt trội. Nhiệt độ thấp khiến các lỗ chân lông co lại dần, từ đó giúp da căng mịn, không tì vết.

Khi mát xa bằng đá lạnh được làm từ các nguyên liệu tự nhiên như sữa tươi không đường, chanh, Vitamin E sẽ mang đến hiệu quả se khít lỗ chân lông vượt trội. Nguồn dưỡng chất từ các nguyên liệu này có khả năng tăng cường sản sinh tế bào mới, lấp đầy vào các lỗ hổng trên bề mặt da, từ đó tạo dựng làn da không tì vết. Hơn nữa, lượng dưỡng chất trong sữa tươi, chanh và Vitamin E đều có tác dụng ngăn ngừa sản sinh hắc sắc tố melanin giúp da trắng mịn, xóa mờ thâm nám, tàn nhang cực kỳ hiệu quả.

Cách làm đá lạnh se khít lỗ chân lông Nguyên liệu cần có: - 1 viên Vitamin E - 1 lát chanh tươi - 1 gói sữa tươi không đường Se khít lỗ chân lông bằng đá lạnh có thành phần gồm chanh, sữa tươi không đường và Vitamin E - Ảnh: Internet Cách thực hiện: Đổ gói sữa tươi ra chiếc bát, sau đó, vắt nước cốt chanh và trích viên Vitamin E đã chuẩn bị vào. Dùng muỗng khuấy đều đến khi các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau. Kế đó, đổ hỗn hợp vào khay đá, đặt vào ngăn đông tủ lạnh khoảng 4 - 6 giờ đồng hồ là có thể sử dụng. Đá lạnh không chỉ giúp se khít lỗ chân lông mà còn giúp ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ nếp nhăn vượt trội - Ảnh: Internet Cách sử dụng: Bước 1: Xông hơi da mặt Lỗ chân lông to dễ khiến vi khuẩn, bụi bẩn và bã nhờn tích tụ bên, do đó, bạn cần phải xông hơi nhằm loại bỏ chúng, làm da thông thoáng. Đây là phương pháp hạn chế mụn, viêm da xuất hiện. Đầu tiên, đun sôi 2 lít nước rồi cho nhánh sả đập dập vào, đậy kín nắp khoảng 3 phút nữa thì tắt bếp. Dùng chiếc khăn bông lớn phủ kín đầu và tiến hành xông hơi đến khi nước nguội thì dừng lại. Cuối cùng, dùng bông lau nhẹ nhàng khắp da mặt là hoàn thành. Bước 2: Mát xa mặt bằng đá lạnh Lấy viên đá lạnh đã thực hiện chà nhẹ nhàng khắp da mặt theo chuyển động tròn. Thực hiện luân phiên đến khi đá tan hết rồi rửa lại với nước mát là hoàn thành. Bạn nên thực hiện khoảng 2 viên mỗi ngày để đạt được hiệu quả se khít lỗ chân lông tối ưu. Ngoài se khít lỗ chân lông, mát xa da mặt bằng đá lạnh còn ngăn ngừa nám, tàn nhang hiệu nghiệm - Ảnh: Internet Bước 3: Thoa kem dưỡng Sau khi mát xa mặt bằng đá lạnh, bạn nên thoa lên da một lớp kem dưỡng mỏng để cân bằng độ ẩm và độ pH. Da trắng mịn, không lỗ chân lông nhờ thường xuyên mát xa bằng đá lạnh - Ảnh: Internet Kiên trì thực hiện phương pháp mát xa mặt bằng đá lạnh từ Vitamin E, sữa tươi không đường và chanh mỗi ngày không chỉ giúp se khít lỗ chân lông mà còn dưỡng trắng da, xóa mờ thâm nám, tàn nhang và nếp nhăn cực kỳ hiệu nghiệm.

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