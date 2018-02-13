Se khít lỗ chân lông bằng dầu dừa, da căng mịn, trắng mướt chỉ sau vài lần áp dụng

Chăm sóc da 13/02/2018 15:22

Se khít lỗ chân lông bằng dầu dừa theo các cách dưới đây sẽ giúp bạn sở hữu làn da căng mịn, mềm mại không tì vết.

Dầu dừa từ lâu đã được mệnh danh là "thần dược" đối với làn da, sắc đẹp của phụ nữ. Ngoài điều trị mụn, xóa mờ thâm nám, dưỡng trắng da, dầu dừa còn có khả năng se khít lỗ chân lông hữu hiệu. 

Nếu đang gặp phải vấn đề về lỗ chân lông to và dễ kích ứng hãy điều trị bằng dầu dừa theo các cách dưới đây.

Cách se khít lỗ chân lông bằng dầu dừa

Dầu dừa và rau răm

Rau răm cũng là nguyên liệu có khả năng se khít lỗ chân lông hiệu quả, đặc biệt là khi kết hợp với dầu dừa.

Nguyên liệu cần có:

- 10 lá rau răm

- 1 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Xay nhuyễn rau răm và dầu dừa đã chuẩn bị rồi cho ra chiếc bát nhỏ. Sau đó, rửa sạch da mặt với nước ấm, thoa đều mặt nạ vừa trộn lên. Mát xa nhẹ nhàng khoảng vài phút, nằm thư giãn thêm 10 phút nữa thì vệ sinh thật sạch là hoàn thành.

Se khít lỗ chân lông bằng dầu dừa, da căng mịn, trắng mướt chỉ sau vài lần áp dụng - Ảnh 1
Cách se khít lỗ chân lông bằng dầu dừa và rau răm - Ảnh: Internet

Dầu dừa và Vitamin E đông đá

Vitamin E là loại dưỡng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo, sản sinh tế bào mới, tạo dựng làn da tươi trẻ, căng mịn. Khi kết hợp Vitamin E với dầu dừa, hiệu quả se khít lỗ chân lông sẽ được tăng lên gấp nhiều lần. 

Nguyên liệu cần có:

- 2 viên Vitamin E

- 2 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Trích dịch Vitamin E và cho dầu dừa vào chiếc bát nhỏ. Dùng muỗng trộn đều rồi đổ vào khay đá, đặt vào ngăn đông tủ lạnh khoảng 5 - 6 giờ đồng hồ thì mang ra sử dụng.

Se khít lỗ chân lông bằng dầu dừa, da căng mịn, trắng mướt chỉ sau vài lần áp dụng - Ảnh 2
Se khít lỗ chân lông bằng dầu dừa và Vitamin E đông đá - Ảnh: Internet

Tiếp đó, xông hơi da mặt khoảng 2 phút với nước nóng. Dùng bông lau khô để lấy đi bụi bẩn, mồ hôi và bã nhờn tiết ra từ lỗ chân lông. Lấy viên đá dầu dừa và Vitamin E đã thực hiện mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn liên tục khắp da mặt. Thực hiện đến khi viên đá tan hết thì rửa lại với nước lạnh là hoàn thành.

Xông hơi bằng dầu dừa

Xông hơi bằng dầu dừa sẽ khiến lỗ chân lông giãn nở, đào thải bụi bẩn, bã nhờn, nhân mụn nằm sâu bên trong ra ngoài. Đồng thời cung cấp dưỡng chất từ hơi nước giúp nuôi dưỡng làn da và se khít lỗ chân lông hữu hiệu. 

Nguyên liệu cần có:

- 2 lít nước lọc

- 3 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Đun sôi 2 lít nước lọc trong chiếc nồi lớn. Thêm dầu dừa đã chuẩn bị vào, khuấy đều và tiến hành xông hơi. Xông khoảng 10 phút thì dùng bông tăm lau khô da mặt. Tiếp đó, dùng viên đá lạnh mát xa da khoảng 2 phút là hoàn thành.

Se khít lỗ chân lông bằng dầu dừa, da căng mịn, trắng mướt chỉ sau vài lần áp dụng - Ảnh 3
Xông hơi với Vitamin E giúp se khít lỗ chân lông cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Với các cách se khít lỗ chân lông bằng dầu dừa trên, chỉ sau thời gian ngắn, làn da sẽ được phục hồi, trở nên trắng hồng, căng mịn đáng mơ ước.

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