Cắt đôi quả chanh mát xa mặt theo cách này, tẩy sạch bụi bẩn, cặn bã giúp da dầu nhờn trắng mịn, không nổi mụn

Dưới đây là 3 phương pháp làm đẹp tuyệt vời từ chanh tươi sẽ giúp bạn điều trị các vấn đề như nổi mụn vì độc tố, da xỉn màu, đốm đen và quầng thâm. Hơn nữa, các biện pháp này rất dễ thực hiện, cũng như mang đến hiệu quả một cách nhanh chóng. Vì vậy, bạn không nên bỏ qua mà phải tham khảo ngay.

Theo Boldsky, nhờ chứa các đặc tính kháng sinh, chống oxy hóa mà chanh tươi giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, mềm mại và dẻo dai. Bên cạnh đó, loại quả có múi này cũng giúp cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ ngăn ngừa thoái hóa tế bào.

Nước cốt chanh tươi là nguồn vitamin C, axit tự nhiên dồi dào với đặc tính tẩy mạnh mẽ giúp loại bỏ các tế bào chết, làm sạch sâu làn da, đặc biệt là da có tuyến mồ hôi hoạt động thường xuyên.

- 1 quả chanh tươi cỡ trung

Cách làm:

Rửa sạch và cắt đôi quả chanh tươi đã chuẩn bị, lấy một nửa nhẹ nhàng mát xa trên khuôn mặt theo chuyển động tròn trong vòng 8 - 10 phút. Sau đó rửa sạch với nước mát. Lau khô, thoa lên khắp mặt loại kem dưỡng ẩm ưa thích.

Nhờ nguồn chất có đặc tính tẩy, khử trùng mạnh mẽ, chanh hoạt động như một chất làm sạch da hiệu quả - Ảnh: Internet

Thực hiện biện pháp này ít nhất 1 lần/tuần để loại bỏ tất cả các tạp chất, cặn bã, tế bào chế giúp làn da sạch sẽ và khỏe mạnh, từ đó, ngăn ngừa mụn triệt để.

Điều trị da cháy nắng

Nếu đang tìm kiếm những cách tự nhiên để chữa lành các vết mẩn đỏ, đau rát do ánh nắng mặt trời, hãy dùng chanh tươi theo biện pháp sau đây.

Thành phần:

- 1 muỗng canh vỏ chanh khô

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng cà phê tinh bột nghệ

Cách làm:

Tất cả những gì bạn cần làm là trộn lẫn vỏ chanh, mật ong và tinh bột nghệ với nhau để tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Làm sạch vùng da bị ảnh hưởng bởi ánh nắng, lau nhẹ và thoa đều hỗn hợp vừa làm lên. Để yên trong khoảng 5 phút, rửa sạch với nước mát.

Bạn có thể lặp lại biện pháp khắc phục này ít nhất 2 lần/tuần để có kết quả tốt và nhanh hơn.

Mật ong, chanh và nghệ sẽ làm dịu vết bỏng nắng, sau đó phục hồi và ngăn ngừa sẹo xuất hiện - Ảnh: Internet

Xóa mờ nám, đốm đen

Quầng thâm và đôi mắt sưng húp với bọng nước lớn làm cho khuôn mặt trông thiếu sức sống và mệt mỏi. Những đốm đen, vết sạm, nám trên mặt làm làn da thêm phần xỉn màu, lộ rõ sự lão hóa.

Để loại bỏ nhanh chóng những khuyết điểm này, hãy kết hợp chanh với chuối chín, dưa leo và vitamin E theo cách sau đây.

Thành phần:

- ½ muỗng cà phê nước cốt chanh

- 1 lát chuối chín

- 1 muỗng canh nước ép dưa chuột

- 1 viên vitamin E

Hỗn hợp xóa mờ nám từ chanh tươi, chuối chín, vitamin E, nước ép dưa leo - Ảnh: Internet

Cách làm:

Nghiền nhuyễn chuối chín đã chuẩn bị trong chiếc bát nhỏ, sau đó thì thêm các nguyên liệu còn lại vào, dùng muỗng trộn đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất.

Bắt đầu thoa hỗn hợp này lên da mặt và cổ đã được làm sạch, để yên trong khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước mát.

Kiên trì đắp mặt nạ này 2 đến 3 lần mỗi tuần, sau thời gian ngắn, các vấn đề liên quan đến hắc sắc tố sẽ giảm thiểu đáng kể.

Tận dụng chanh tươi theo 3 công thức trên, bạn sẽ khắc phục được những vấn đề như cháy nắng, nám sạm, quầng thâm, độc tố tích tụ... và sở hữu làn da trắng mịn, không khuyết điểm ngay tại nhà.