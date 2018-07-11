Muốn da tươi trẻ, mặt săn chắc giúp nhan sắc 'trẻ mãi không già', hãy bỏ ra vài phút mỗi ngày để mát xa 5 vị trí này

Chăm sóc da 11/07/2018 16:47

Mát xa là phương pháp mang đến hiệu quả xóa mờ các dấu hiệu lão hóa nhanh chóng, đồng thời giúp da săn chắc, tươi trẻ.

Nếu nhắc đến các biện pháp duy trì nhan sắc tươi trẻ, ngăn ngừa lão hóa và nuôi dưỡng làn da tươi trẻ ngay tại nhà, bạn không thể bỏ qua mát xa da mặt. Tuy nhiên, để đạt được thành quả cao nhất, bạn nên mát xa vào 5 vị trí dưới đây mỗi ngày.

Vậy mát xa mặt có tác dụng gì?

Mát xa là phương pháp mang đến rất nhiều tác dụng cho làn da. Khi chịu một lực trong thời gian nhất định, lượng mỡ thừa, chất béo dưới da sẽ bị đốt cháy, đào thải ra ngoài, nhờ đó giúp mặt săn chắc, thon gọn, giảm thiểu chảy xệ hữu hiệu. 

Hơn nữa, mát xa có khả năng kích thích tuần hoàn máu, cải thiện lưu thông của dưỡng chất, nhờ đó quá trình tái tạo tế bào mới sẽ diễn ra trơn tru, hiệu quả hơn. Điều này giúp làn da luôn căng mịn, tươi trẻ, trắng hồng rạng rỡ. 

Đặc biệt, nếu thường xuyên mát xa da mặt, các nếp nhăn cũng nhanh chóng bị kéo căng, phục hồi sự căng mịn, mềm mại vốn có.

Muốn da tươi trẻ, mặt săn chắc giúp nhan sắc 'trẻ mãi không già', hãy bỏ ra vài phút mỗi ngày để mát xa 5 vị trí này - Ảnh 1
Mát xa mặt đúng cách giúp da căng mịn, giảm chảy xệ mặt hữu hiệu - Ảnh: Internet

Cách mát xa để sở hữu nhan sắc tươi trẻ

Quanh mắt

Dùng 4 ngón tay giữa tạo thành hình chữ V đặt hai bên trán. Hai ngón tay bên dưới mát xa nhẹ nhàng theo vòng tròn quanh hai mắt khoảng 20 giây thì đổi chiều thực hiện tương tự 20 giây nữa. 

Tiếp đó, dùng đầu ngón tay với lực vừa phải ấn từng điểm quanh mắt, đi ngang chân mày. Sau khoảng 20 giây nữa là hoàn thành.

Muốn da tươi trẻ, mặt săn chắc giúp nhan sắc 'trẻ mãi không già', hãy bỏ ra vài phút mỗi ngày để mát xa 5 vị trí này - Ảnh 2
Vùng da quanh mắt căng mịn, không nếp nhăn sẽ giúp bạn sở hữu nhan sắc rạng ngời. Do đó, đây là vị trí quan trọng mà bạn nên mát xa hàng ngày - Ảnh: Internet

Mũi 

Đặt đầu hai ngón tay trỏ hai bên sống mũi, dùng lực vừa ấn nhẹ vừa kéo dài từ trên xuống cánh mũi. Thực hiện tương tự khoảng 20 giây thì hoàn thành.

Muốn da tươi trẻ, mặt săn chắc giúp nhan sắc 'trẻ mãi không già', hãy bỏ ra vài phút mỗi ngày để mát xa 5 vị trí này - Ảnh 3
Mát xa hai bên mũi sẽ tạo cảm giác thư giãn, nếp nhăn hai cánh mũi - Ảnh: Internet

Hai bên má

Dùng đầu hai ngón tay giữa ấn nhẹ, kéo dài từ khóe miệng lên đến mang tai. Thực hiện động tác này trong vòng 20 giây. Ngoài ra, bạn có thể chọn cách ấn đầu ngón tay cái của bàn tay phải lên má trái, sau đó thực hiện ngược lại.

Muốn da tươi trẻ, mặt săn chắc giúp nhan sắc 'trẻ mãi không già', hãy bỏ ra vài phút mỗi ngày để mát xa 5 vị trí này - Ảnh 4
Mát xa tại vị trí này vừa kéo căng vùng da má vừa xóa mờ các nếp nhăn hai bên khóe miệng - Ảnh: Internet

Khóe miệng

Đầu tiên, dùng hai tay đặt lên dưới cằm, điểm song song với hai khóe miệng. Tiếp đó, dùng lực kéo căng vùng da này. Thực hiện khoảng 10 - 15 nhịp là hoàn thành.

Tiếp theo, đặt đầu ngón tay lên hai khóe miệng, dùng lực kéo căng ra hai bên. Thực hiện khoảng 20 nhịp thì hoàn thành.

Muốn da tươi trẻ, mặt săn chắc giúp nhan sắc 'trẻ mãi không già', hãy bỏ ra vài phút mỗi ngày để mát xa 5 vị trí này - Ảnh 5
Mát xa tại hai bên khóe miệng là cách giảm thiểu nếp nhăn hiệu quả - Ảnh: Internet

Cổ

Dùng hai bàn tay ôm sát vào cổ, sau đó dùng lực vuốt nhẹ từ trên xuống dưới. Cứ như vậy thực hiện trong khoảng 20 - 30 giây là hoàn thành.

Muốn da tươi trẻ, mặt săn chắc giúp nhan sắc 'trẻ mãi không già', hãy bỏ ra vài phút mỗi ngày để mát xa 5 vị trí này - Ảnh 6
Cổ là vị trí dễ mắc phải tình trạng chảy xệ, nhăn nheo, do đó, mỗi ngày bạn nên mát xa vùng da này - Ảnh: Internet

Trên đây là 5 vị trí mà bạn nên mát xa mỗi ngày để đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa, duy trì làn da căng mịn, tươi trẻ bất chấp tuổi tác.

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