Nhiều phụ nữ hiểu lầm rằng nuôi con bằng sữa mẹ là nguyên nhân lớn nhất khiến bộ ngực bị chảy xệ, kém săn chắc. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng, có những lý do khác nghiêm trọng hơn khiến "núi đôi" xuống cấp. Thậm chí, một số cô gái 20 tuổi, chưa từng sinh con vẫn mắc phải tình trạng vòng 1 chảy xệ.

Brightside đã thông tin cho độc giả về những nguyên nhân tai hại hàng ngày khiến vòng 1 ngày càng chảy xệ, kém săn chắc. Đây cũng là những lầm tưởng trong việc chăm sóc "núi đôi" của chị em phụ nữ khiến mọi vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngực nữ giới được cấu tạo từ các tuyến chất béo, do đó không có bài tập nào có thể thay đổi hình dạng của chúng. Da trở nên kém đàn hồi hơn, kích thước ngực cũng trở nên nhỏ hơn theo tuổi tác.

Các chuyên gia thể dục gợi ý một số bài tập đặc biệt để tăng cơ ngực nhưng không có khả năng làm ngực săn chắc sau khi chảy xệ.

Ngực nhỏ sẽ không chảy xệ

Ngực ở kích thước nào cũng gặp phải tình trạng chảy xệ - Ảnh: Internet

Ngực có kích thước lớn hơn sẽ dễ chảy xệ hơn, nhưng ngực có kích thước nhỏ vẫn bị ảnh hưởng bởi trọng lực.

Hơn nữa, dây chằng sẽ suy yếu theo độ tuổi, từ đó, dù vòng 1 có kích thước nhỏ hay lớn vẫn gặp phải lão hóa và trở nên chảy xệ.

Áo ngực có thể ngăn ngừa chảy xệ

Mặc áo ngực thường xuyên cực kỳ có hại đối với vòng 1 - Ảnh: Internet

Áo ngực nâng đỡ vòng ngực và là món đồ không thể thiếu của hầu hết phụ nữ. Tuy nhiên, mặc áo ngực liên tục cũng chính là nguyên nhân lớn khiến "núi đôi" chảy xệ. Vì áo ngực nâng đỡ, giảm bớt nhiệm vụ của dây chằng khiến chúng trở nên yếu dần, làm mất sự săn chắc tự nhiên của ngực.

Tuy nhiên, bạn không nên bỏ mặc áo ngực hoàn toàn, đặc biệt là khi chơi thể thao.

Áo ngực quá rộng có đẩy nhanh chảy xệ

Không có nghiên cứu nào chứng minh điều này là đúng. Nhưng áo ngực có kích thước quá lớn có thể gây khó chịu vì cọ xát vào da.

Chạy bộ giữ ngực săn chắc

Chạy bộ với chiếc áo ngực không phù hợp chính là nguyên nhân gây ra chảy xệ - Ảnh: Internet

Chạy bộ và các hoạt động thể thao khác chắc chắn hữu ích cho cơ thể và sức khỏe. Nhưng phụ nữ nên ghi nhớ rằng ngực sẽ chuyển động mạnh mẽ trong khi chạy bộ. Loại chuyển động này không thắt chặt dây chằng, ngược lại có thể gây chảy xệ vòng 1 nhanh hơn.

Mát-xa có thể nâng ngực xệ

Xoa bóp là phương pháp giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn và có thể giúp làn da săn chắc. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến hoạt động của dây chằng và không thể nâng ngực được.

Các loại kem giúp nâng ngực chảy xệ

Không có loại mỹ phẩm nào có thể nâng được vòng ngực đã chảy xệ - Ảnh: Internet

Không có loại kem nào có tác dụng kỳ diệu như vậy. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng không có phương thuốc thẩm mỹ nào giúp nâng ngực đã chảy xệ. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng các mặt hàng mỹ phẩm hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa, chúng có thể giúp trì hoãn tình trạng chảy xệ.

Không thể ngăn ngừa hoàn toàn chảy xệ

Sớm hay muộn lão hóa cũng sẽ đến, tình trạng vòng 1 thiếu săn chắc cũng vậy. Ngực chảy xệ không thể trở nên săn chắc với sự giúp đỡ của các sản phẩm mỹ phẩm hoặc bài tập, tuy nhiên, có nhiều phương pháp phẫu thuật giúp giải quyết vấn đề này. Bên cạnh đó, có một số biện pháp phòng ngừa vòng 1 lão hóa sớm sau đây.

Công tác phòng chống chảy xệ

Phải áp dụng các phương pháp khoa học mỗi ngày để bảo vệ vòng 1 - Ảnh: Internet

Đừng ở ngoài trời lâu và nhớ sử dụng kem chống nắng vì da mất độ đàn hồi do tia cực tím.

Không mặc áo ngực mọi lúc mọi nơi. Sử dụng chiếc áo lót phù hợp trong khi hoạt động thể thao, đặc biệt là chạy bộ. Tốt nhất là thiết kế áo ngực với tách riêng cho mỗi bên.

Hãy nhớ rằng hút thuốc gây lão hóa sớm, bao gồm cả vòng 1 vì nó phá hủy protein elastin. Thuốc lá là một trong những lý do chính khiến ngực bị chảy xệ nhanh và nghiêm trọng nhất.

Giữ chế độ ăn uống cân bằng, khoa học, đồng thời chú ý đến các dưỡng chất có thể làm tăng độ đàn hồi của da như protein, Vitamin và chất chống oxy hóa.

Các loại mỹ phẩm tăng cường độ đàn hồi có thể giúp ích rất nhiều cho "núi đôi", tuy nhiên, hãy sử dụng khi ngực vẫn đang săn chắc.

Lợi ích của lá bắp cải

Lá cải mang đến nhiều tác dụng trong việc chăm sóc vòng 1 - Ảnh: Internet

Lá bắp cải giúp giảm tình trạng ngực sưng, bị kích thích cũng như giảm cảm giác khó chịu khi mặc áo lót suốt cả ngày. Cách thực hiện rất đơn giản, lấy 2 lá bắp cải đặt vào tủ lạnh sau 10 - 15 phút thì lấy ra đặt lá trên ngực, tránh núm vú, giữ khoảng 30 phút.

Nếu đang mắc phải các sai lầm nghiêm trọng trên trong việc chăm sóc vòng 1, bạn nên loại bỏ và sửa đổi ngay để ngực luôn săn chắc, căng tròn đầy quyến rũ.