Ở nhà có sẵn lọ dầu mè mà không biết đến 8 cách dùng để trị mụn, chống lão hóa và dưỡng trắng da này thì quá phí 'thần dược' trời ban

Đây là loại dầu tự nhiên giàu protein, chất chống oxy hóa, Vitamin B, D, E, và các khoáng chất như phốt pho, kẽm, canxi cùng các axit béo như linoleic và palmitic. Tất cả đều là những dưỡng chất cần thiết để nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, mềm mịn, tươi trẻ.

Nếu đang tìm kiếm một loại nguyên liệu tự nhiên phù hợp để chăm sóc làn da tại nhà, bạn đừng bỏ qua dầu mè. Dưới đây là 8 gợi ý về cách sử dụng dầu mè để làm mặt nạ nuôi dưỡng nhan sắc cực kỳ đơn giản từ Boldsky mà hầu hết phụ nữ đều có thể áp dụng.

Nếu sở hữu làn da nhờn, dầu mè là một trong những nguyên liệu tuyệt vời để bạn có thể chăm sóc làn da "khó tính" này. Vì loại dầu này có thể thẩm thấu vào sâu bên trong lỗ chân lông, cung cấp lượng độ ẩm đáng kể, hạn chế sự tiết dầu nhờn giúp làn da căng mịn, mềm mại.

Dầu mè còn có khả năng làm sạch làn da vượt trội, kể cả những cặn bã nằm sâu trong lỗ chân lông. Ngoài ra, nhờ tác dụng cải thiện lưu thông máu, loại tinh dầu từ hạt này hỗ trợ tăng cường tái tạo tế bào mới giúp da trắng hồng, tươi trẻ.

Không chỉ là một loại gia vị, dầu mè còn là nguyên liệu làm đẹp cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách sử dụng dầu mè để dưỡng da tại nhà

1. Ngăn ngừa viêm da

Vì rất lành tính, dịu nhẹ nên bạn hoàn toàn có thể thoa dầu mè trực tiếp lên da. Đầu tiên, hãy làm sạch da mặt bằng nước, lau khô rồi thoa dầu mè. Để các dưỡng chất bắt đầu thẩm thấu vào da, bạn nên mát xa nhẹ nhàng khoảng vài phút. Thư giãn sau khoảng 20 phút thì vệ sinh sạch.

Bạn có thể làm điều này hai lần mỗi ngày hoặc nhiều hơn nếu bạn có thời gian.

2. Phục hồi làn da hư tổn

Bạn có thể pha loãng dầu mè với một loại tinh dầu thực vật khác để phục hồi làn da hư tổn nhanh hơn. Thoa trực tiếp hỗn hợp có được lên da và mát xa nhẹ nhàng cho đến khi khô hẳn. Cuối cùng, rửa sạch bằng nước ấm.

Hãy áp dụng phương pháp này 2 - 3 lần mỗi tuần để nhanh chóng lấy lại làn da mịn màng như trước.

Dầu mè có thể phục hồi làn da hư tổn nhanh chóng - Ảnh: Internet

3. Điều trị mụn trứng cá

Có hai cách để bạn sử dụng dầu mè điều trị mụn trứng cá, đầu tiên, rửa sạch da bằng nước ấm. Điều này sẽ làm các lỗ chân lông mở ra, thẩm thấu nhiều dưỡng chất hơn. Sau đó, thoa đều dầu mè trực tiếp lên da và bắt đầu mát xa. Thư giãn khoảng 10 - 15 phút thì vệ sinh lại.

Cách khác là kết hợp cùng tinh bột nghệ. Trộn đều dầu mè và tinh bột nghệ thành hỗn hợp đồng nhất, tỉ lệ đồng đều. Thoa hỗn hợp hai thành phần ấy lên da, đặt biệt là vùng có nhiều mụn trong khoảng 15 phút thì rửa sạch với nước ấm. Làm khô da và dưỡng ẩm bằng kem hoặc serum.

4. Chống lão hóa

Trộn vài giọt dầu mè với một chút tinh dầu bạc hà, sau đó dùng hỗn hợp thoa lên da mặt. Kết hợp vài động tác yoga để kích thích dưỡng chất thẩm thấu sâu vào trong, đồng thời làm săn chắc da. Giữ mặt nạ này qua đêm, rửa lại vào sáng hôm sau.

Không chỉ chống lão hóa, dầu mè còn có tác dụng điều trị các vấn đề về tuổi tác như nám, tàn nhang - Ảnh: Internet

5. Phục hồi da cháy nắng

Đầu tiên, bạn nên làm sạch da. Tiếp đó, trộn vài giọt dầu mè với nước ép cà rốt rồi thoa đều chúng lên da. Ngoài ra, có thể nhờ đến sự hỗ trợ của mặt nạ giấy. Khi áp dụng, tránh xa vùng da gần mắt.

Cà rốt chứa nguồn dưỡng chất có hàm lượng SPF rất cao giúp bảo vệ da khỏi tia UV từ ánh nắng mặt trời.

6. Thải độc cho da

Trong trường hợp này, dầu dừa dạng rắn sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn. Tiếp đó, dùng chúng thoa đều lên da toàn thân, giữ khoảng vài phút để các chất dinh dưỡng được da hấp thụ triệt để. Cuối cùng, hãy tắm lại với nước ấm, điều này sẽ kích thích thêm một lượng Vitamin nữa thẩm thấu vào da.

7. Dưỡng ẩm da

Trộn đều 1 muỗng canh dầu mè với vài lát chuối chín và bơ chín đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất, sánh mịn. Dùng hỗn hợp thoa trực tiếp lên da, để trong khoảng 25 - 30 và rửa sạch.

Đối với da khô hay nứt gót chân, bạn hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp này để điều trị.

Dầu mè cũng giống như các loại tinh dầu tự nhiên khác ở tác dụng cung cấp độ ẩm, cân bằng làn da - Ảnh: Internet

8. Tẩy tế bào chết

Có hai cách để tẩy tế bào chết bằng dầu mè để bạn có thể lựa chọn.

Thứ nhất, trộn 3 muỗng canh dầu mè với một muỗng canh mật ong và 3 muỗng canh bột yến mạch. Dùng tay thoa đều chúng lên trên da, mát xa nhẹ nhàng, thư giãn thêm khoảng 20 phút thì rửa sạch.

Thứ hai, trộn dầu mè với đường nâu và một loại tinh dầu tự nhiên khác theo tỉ lệ đồng đều. Thoa chúng lên da, mát xa nhẹ nhàng theo hình xoắn ốc, để yên trong khoảng 20 phút thì rửa sạch.

Với 8 tác dụng tuyệt vời từ dầu mè trên, dù bạn đang gặp phải vấn đề gì đều sẽ giải quyết triệt để, dễ dàng.