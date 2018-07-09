'Nỗi ám ảnh' về làn da dầu nhờn, đầy mụn, xài mỹ phẩm gì cũng dị ứng sẽ bị xóa tan bằng 3 mặt nạ tự nhiên đơn giản này

Chăm sóc da 09/07/2018 16:23

Nếu đang gặp khó khăn trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng làn da dầu nhờn, nhạy cảm, hãy tham khảo các phương pháp từ Boldsky dưới đây.

Da nhờn, tuyến mồ hôi làm việc quá tải tạo cảm giác rất khó chịu. Điều này làm vẻ ngoài của phụ nữ trở nên bê bết, tồi tàn hơn. Làn da có đặc tính này dù rửa mặt, làm sạch nhiều lần vẫn luôn trong trạng thái bết dầu, bóng dính. Hơn nữa, mồ hôi tiết ra thường xuyên làm tăng khả năng sinh mụn, viêm, lỗ chân lông to.

Rất nhiều nguyên nhân khiến tuyến mồ hồi làm việc quá tải, chẳng hạn như di truyền, bụi bẩn, không khí bên ngoài, nhiệt độ môi trường. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng mỹ phẩm tùy ý, chứa chất tẩy rửa mạnh... cũng là lí do gây nên dầu nhờn trên da.

Boldsky cho biết, muốn ngăn chặn tình trạng dầu nhờn, điều quan trọng nhất chính là duy trì độ ẩm giúp da ngậm nước trong thời gian dài.

Phương pháp điều trị da dầu nhờn

Dùng nước hoa hồng

Nước hoa hồng hoạt động tốt trong việc loại bỏ bụi bẩn dư thừa. Gel nha đam giúp giữ cho làn da ngậm nước, đồng thời giúp làn da trắng mịn.

Nguyên liệu cần có: 

- Vài muỗng canh nước hoa hồng

- Vài cánh hoa hồng tươi

- 1 muỗng canh gel nha đam

Cách thực hiện: 

Đun sôi cánh hoa hồng với nước hoa hồng đã chuẩn bị khoảng 2 - 3 phút. Tiếp theo, lọc lấy nước cho ra chiếc bát nhỏ. Sau khi hỗn hợp nước hoa hồng nguội, thêm một chút gel lô hội vào và trộn đều. Làm lạnh hỗn hợp trong một thời gian là có thể sử dụng.

'Nỗi ám ảnh' về làn da dầu nhờn, đầy mụn, xài mỹ phẩm gì cũng dị ứng sẽ bị xóa tan bằng 3 mặt nạ tự nhiên đơn giản này - Ảnh 1
Hỗn hợp giữ ẩm, chăm sóc cho da dầu nhờn - Ảnh: Internet

Dùng dầu ô liu và sữa chua

Sữa chua giàu axit lactic giúp giữ ẩm da. Dầu ô liu làm cho làn da của bạn khỏe mạnh và ngậm nước.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh sữa chua

- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh

- 1 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều là có thể sử dụng ngay. Thoa đều trên da mặt, mát xa vài phút, thư giãn sau khoảng 10 - 15 phút thì rửa sạch là hoàn thành.

'Nỗi ám ảnh' về làn da dầu nhờn, đầy mụn, xài mỹ phẩm gì cũng dị ứng sẽ bị xóa tan bằng 3 mặt nạ tự nhiên đơn giản này - Ảnh 2
Mặt nạ sữa chua và dầu ô liu giúp làn da giữ ẩm, ngăn ngừa dầu nhờn - Ảnh: Internet

Dùng trà xanh, chanh và mật ong

Mật ong cùng với dưỡng ẩm cho da cũng giúp duy trì sự cân bằng độ pH của da. Chanh như chúng ta sẽ biết có chứa các tác nhân làm sáng giúp cải thiện làn da.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh mật ong

- Vài lá trà xanh

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Cho trà xanh vào nồi với nửa cốc nước lọc đun sôi, đổ ra bát cho nguội. Thêm mật ong, nước cốt chanh vào chiếc bát khác, đổ nước trà xanh đã nguội vào rồi trộn đều lên. Thoa đều hỗn hợp lên da mặt, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng đến khi mặt hơi khô thì thoa lên một lần nữa. Thư giãn thêm 10 phút thì rửa sạch.

'Nỗi ám ảnh' về làn da dầu nhờn, đầy mụn, xài mỹ phẩm gì cũng dị ứng sẽ bị xóa tan bằng 3 mặt nạ tự nhiên đơn giản này - Ảnh 3
Mặt nạ từ nước trà xanh cũng là phương pháp chăm sóc dầu nhờn tối ưu - Ảnh: Internet

Chỉ cần bạn chăm chỉ đắp các hỗn hợp mặt nạ từ thành phần tự nhiên đơn giản trên, làn da dầu nhờn của bạn sẽ trở nên mịn màng, sạch mụn, trắng hồng sau thời gian ngắn.

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