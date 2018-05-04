Dùng phấn rôm bằng cách này, trị dứt hôi nách, tóc bết dính hay da dầu nhờn vào ngày hè

Nắng nóng, nhiệt độ cao của mùa hè làm mồ hôi tiết ra nhiều hơn khiến mái tóc bết dính, da mặt xỉn màu, mùi cơ thể nồng nặc... Để xử lý các rắc rối này, hãy học cách dùng phấn rôm sau đây.

Mồ hôi là "kẻ thù" của phụ nữ, đặc biệt là vào mùa hè oi bức như hiện nay. Tiết mồ hôi quá nhiều khiến mùi cơ thể trở nên nặng hơn làm bạn thiếu tự tin trong khi đối diện với mọi người. Hơn nữa, mồ hôi còn làm cho làn da trở nên bóng nhờn, mái tóc bết dính khiến nhan sắc phái đẹp trông cực kỳ xuống cấp. Để giải quyết tất cả các vấn đề trên, hãy tận dụng lọ phấn rôm theo các cách sau đây. Trị tóc bết dính bằng phấn rôm Phấn rôm khá quen thuộc với tính năng kiềm dầu vượt trội, do đó, loại mỹ phẩm này cũng cực kỳ tốt khi dùng để giảm độ bết dính của mái tóc.

Mỗi khi cảm thấy mái tóc bị mồ hôi làm ướt, mất đi độ bồng bềnh tự nhiên, hãy cho phấn rôm vào lòng bàn tay rồi thoa đều lên chân tóc. Dùng lược chải đều đến khi mái tóc trông khô và suôn mượt trở lại là hoàn thành. Một trong những tác dụng làm đẹp hữu hiệu của phấn rôm là trị tóc hết bết dính trong ngày hè - Ảnh: Internet Trị hôi nách bằng phấn rôm Tuy đã dùng khử mùi nhưng vì mồ hôi tiết ra quá nhiều khiến cơ thể trở nên nặng mùi hơn. Để xử trí gọn gàng vấn đề nhạy cảm này, hãy dùng phấn rôm theo cách dưới đây.

Nguyên liệu cần có: - 2 muỗng canh phấn rôm - Nửa quả chanh Cách thực hiện: Cho phấn rôm vào chiếc bát nhỏ, vắt nước cốt chanh vào rồi trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa chúng vào vùng da dưới cánh tay, mát xa nhẹ nhàng để lấy đi hết mồ hôi, bụi bẩn. Dùng khăn ướt lau nhẹ nhàng để vệ sinh lại là hoàn thành. Sau cùng, hãy dùng lăn khử mùi hoặc nước hoa để tạo mùi hương dễ chịu cho cơ thể. Không chỉ trị mùi hôi cơ thể, phấn rôm còn có tác dụng dưỡng trắng vùng da dưới cánh tay - Ảnh: Internet Trị da dầu nhờn bằng phấn rôm Mùa hè, độ ẩm tự nhiên dễ mất đi, từ đó, làn da sẽ tiết ra nhiều mồ hôi hơn để đảm bảo độ ẩm và giúp da không bị khô ráp, nứt nẻ. Điều này khiến da mặt trông bóng nhờn cực kỳ kém sắc. Muốn khắc phục vấn đề này, bạn cần cung cấp độ ẩm kịp thời nhằm cân bằng làn da. Nguyên liệu cần có: - 100ml nước hoa hồng - 1 muỗng canh phấn rôm - 1 viên Vitamin E Cách thực hiện: Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào bình xịt, lắc đều là có thể sử dụng được ngay. Hãy mang theo bình xịt khoáng này bên mình, cứ 3 - 4 giờ đồng hồ một lần, dùng nó xịt đều lên khắp da mặt, giữ đến khi khô hẳn mà không cần rửa mặt lại. Phấn rôm có nhiều tác dụng làm đẹp cực kỳ hiệu quả vào mùa hè - Ảnh: Internet Phấn rôm khi khô sẽ tiếp xúc vào da, hạn chế tuyến bã nhờn. Bên cạnh đó, nước hoa hồng và Vitamin E sẽ cấp ẩm kịp thời giúp mồ hôi không còn tiết ra nữa. Nhờ vậy, làn da sẽ trở nên mềm mịn, căng hồng rất tự nhiên. Với những "bí kíp" làm đẹp bằng phấn rôm hữu dụng, đơn giản trên, những rắc rối vào mùa hè như mùi cơ thể, da dầu nhờn, tóc bết dính sẽ được trị dứt.

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