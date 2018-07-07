Chiến lược tập luyện, ăn uống, chăm sóc da giúp làm chậm hơn 15 năm lão hóa, phụ nữ không biết là phí cả đời

Brightside đã đưa ra các biện pháp tập luyện, chế độ ăn uống, cách chăm sóc da hàng ngày giúp đẩy lùi đến hơn 15 năm lão hóa.

Lão hóa khiến cơ bắp, làn da trở nên kém săn chắc và chảy xệ. Các bác sĩ khuyên bạn nên tập luyện thường xuyên để làm chậm quá trình này, ngay cả đi bộ cũng có thể giúp duy trì tuổi trẻ. Tuy nhiên để lão hóa bị đẩy lùi một cách triệt để, bạn cần áp dụng một chế độ dinh dưỡng phù hợp cùng các phương pháp chăm sóc da đúng đắn. Lão hóa bắt đầu khi nào? Các nghiên cứu kết luận rằng lão hóa thường đến mạnh nhất ở giai đoạn 30 tuổi, không kể nam giới hay phụ nữ. Tuy nhiên, nếu có các thói quen sinh hoạt kém lành mạnh như ngồi rất nhiều trong văn phòng, ăn uống thả ga các món độc hại, lơ là trong chăm sóc da... lão hóa sẽ bị đẩy mạnh, thậm chí là đến sớm hơn.

Bài tập ngăn ngừa lão hóa hàng ngày Để tránh chấn thương xảy ra, hãy chọn một bài tập phù hợp nhất với loại hình cơ thể của bạn. Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn đã có bất kỳ chấn thương nào trong quá khứ. Ngoài ra, hãy thường xuyên khởi động trước mỗi buổi tập. Tốt hơn nên sử dụng các hoạt động năng động cường độ thấp như đi bộ, chạy bước nhỏ.

Ngả người về phía trước, hơi khụy đầu gối xuống. Bàn tay cầm tạ đặt thoải mái phía trước. Từ từ giơ tay lên đến khi chúng song song với sàn nhà. Giữ vài giây quay trở lại vị trí bắt đầu. Thực hiện 10 - 15 nhịp. Hơi thở khi giơ tay lên xuống phải nhịp nhàng, đều đặn. Đặt đầu gối và lòng bàn tay phải lên ghế. Từ từ nâng tay trái lên, uốn cong khuỷu tay. Khi bàn tay của bạn đặt ngang bụng, hãy giữ yên trong một giây. Từ từ di chuyển bàn tay trở lại vị trí bắt đầu. Lặp lại 10 - 15 lần, luân phiên với 2 tay. Quỳ gối xuống sàn nhà. Nâng cánh tay phải và chân trái thẳng ra cho đến khi chúng song song với sàn nhà rồi trở về tư thế chuẩn bị. Thực hiện 10 nhịp với mỗi bên. Nằm úp mặt xuống sàn. Từ từ ngẩng đầu và ngực trên. Giữ yên trong khoảng vài giây rồi trở về tư thế chuẩn bị. Thực hiện 10 - 15 nhịp. Vị trí chuẩn bị tương tự động tác trên, sau đó dần đưa tay ra phía trước, song song nhau. Sau đó, nâng tay cùng đầu và ngực lên trên, giữ khoảng vài giây thì trở về tư thế ban đầu. Thực hiện 10 - 15 nhịp. Biện pháp ngăn ngừa lão hóa Mặc dù lão hóa là tự nhiên không thể tránh khỏi nhưng vẫn có rất nhiều cách để làm chậm quá trình này. Chẳng hạn như các phương pháp sau đây. Bổ sung thường xuyên Vitamin E để bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do. Vận động, tập luyện ở mức có thể. Điều này sẽ giúp giữ cho cơ bắp, bảo vệ tim và huyết áp ổn định. Giữ một chế độ ăn uống lành mạnh với trái cây, rau, cá và ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp ổn định cân nặng, chống lại các vấn đề về tiêu hóa và cung cấp đủ năng lượng. Chăm sóc làn da của bạn bằng cách sử dụng kem dưỡng và kem chống nắng. Tắm trong nước ấm thay vì nước nóng. Điều này sẽ giúp bạn tránh được nếp nhăn và da khô. Thường xuyên kiểm tra mắt, tai và răng ở các phòng khám, bệnh viện. Vì đây là những nơi lão hóa "ghé thăm" đầu tiên. Trang bị cho bản thân những kiến thức, phương pháp phòng chống lão hóa chính là cách hữu hiệu nhất để níu giữ vẻ đẹp thanh xuân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chien-luoc-tap-luyen-an-uong-cham-soc-da-giup-lam-cham-hon-15-nam-lao-hoa-phu-nu-khong-biet-la-phi-ca-doi-288656.html