Lấy bột cà phê trộn với thứ này làm mặt nạ đắp buổi tối, tác dụng giống như huyết thanh, toner ngăn ngừa lão hóa

Cà phê có tác dụng tăng tuần hoàn máu rất có lợi cho làn da trong việc tăng sắc tố, tạo vẻ trắng hồng. Để đạt được hiệu quả này, một số phụ nữ phải tốn kém mua các loại tinh dầu và huyết thanh. Do đó, khi đã biết đến công dụng này của bột cà phê, bạn nên tận dụng chúng.

Thường xuyên đắp mặt nạ từ bột cà phê, làn da sẽ cải thiện và trở nên căng mịn, trắng hồng, không khuyết điểm.

Khi kết hợp với mật ong, bột cà phê sẽ có thể công dụng siết chặt kết cấu tế bào giúp da căng mịn, xóa mờ hoàn toàn các nếp nhăn.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong loại nguyên liệu này có tác dụng ngăn ngừa lão hóa , kéo dài tuổi xuân cho làn da một cách hữu hiệu.

Hương thơm của cà phê trộn với mật ong còn mang đến cảm giác thoải mái, làm giảm căng thẳng hữu hiệu. Điều này giúp trẻ hóa làn da, giảm thiểu rối loạn nội tiết tố nữ bên trong cơ thể.

Mặt nạ từ bột cà phê và mật ong mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho làn da - Ảnh: Internet

Ngoài việc sử dụng bột cà phê để đắp mặt nạ, bạn có thể bổ sung thức uống thơm ngon này với liều lượng cho phép để đẩy lùi lão hóa, ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Công thức mặt nạ bột cà phê

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh bột cà phê

- 1 muỗng canh mật ong nguyên chất

- Dụng cụ sạch

Cách thực hiện:

Bước 1:

Rất nhiều người sử dụng cà phê để tẩy tế bào chết. Tuy nhiên, công thức này tận dụng bột cà phê để đắp mặt nạ.

Đầu tiên, cho bột cà phê đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ.

Bước 2:

Thêm mật ong vào, dùng muỗng khuấy thật đều tay để có được hỗn hợp sền sệt, sánh mịn.

Mặt nạ từ bột cà phê và mật ong giúp da sạch mụn, ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Bước 3:

Lấy một thìa của sự lựa chọn của bạn và hiển thị các kỹ năng trộn của bạn. Trộn, trộn, và trộn đều để cuối cùng có một lớp dán dày như độ đồng nhất.

Rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp lên da mặt và cổ. Mặt nạ này tạo cảm giác làn da căng ra. Thư giãn khoảng 20 phút thì rửa sạch bằng nước lạnh.

Khi thoa hỗn hợp bột cà phê và mật ong lên mặt, da sẽ có cảm giác căng ra - Ảnh: Internet

Bước 4:

Lấy một chiếc khăn bông mềm mại lau nhẹ nhàng da mặt, sau đó, thoa một ít kem dưỡng ẩm hoặc toner lên, mát xa đến khi khô hẳn là hoàn thành.

Nên áp dụng phương pháp làm đẹp tự nhiên này 2 - 3 lần mỗi tuần.

Hãy thử công thức mặt nạ cà phê này và tận hưởng sự thay đổi tuyệt vời của da mặt sau thời gian ngắn.