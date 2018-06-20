3 loại mặt nạ 'thần thánh' giúp 'vực dậy' làn da đầy mụn, khô ráp hay thâm nám do nắng gắt ngày hè

Đu đủ là chứa nhiều chất có khả năng tẩy tế bào chết tự nhiên, loại bỏ bụi bẩn và có đặc tính chống lão hóa mạnh mẽ. Loại quả này được biết đến với tác dụng cân bằng độ ẩm cho làn da khô hiệu nghiệm.

Ánh nắng mặt trời ẩn chứa nhiều tác nhân gây hại như tia cực tím, bức xạ, nhiệt độ cao... khiến làn da chịu nhiều tổn thương. Nhẹ là sạm đen, khô ráp, bóng nhờn, nặng hơn là kích ứng, bỏng rát, thậm chí là ung thư da. Để hạn chế các vấn đề nguy hiểm, đồng thời duy trì vẻ đẹp cho làn da giữa tiết trời oi ả của mùa hè, 3 công thức sau sẽ là phương pháp cực kỳ tuyệt vời.

- 1 muỗng canh sữa tươi (không đường)

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Nghiền nhuyễn đu đủ chín trong chiếc bát nhỏ, thêm các nguyên liệu còn lại vào rồi trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt. Rửa sạch da mặt hoặc tẩy tế bào chết nếu cần, thoa đều hỗn hợp lên, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng, giữ khoảng 10 - 15 phút thì vệ sinh lại bằng nước mát.

Mặt nạ từ đu đủ, mật ong và sữa chua cực kỳ phù hợp để chăm sóc da vào mùa hè - Ảnh: Internet

Mặt nạ sữa chua và mật ong

Sữa chua giữ lại độ ẩm tự nhiên và phục hồi làn da xỉn màu trở nên trắng hồng. Loại sữa lên men tự nhiên này hoạt động như chất tẩy sạch tự nhiên giúp làn da khô thoáng, mềm mịn. Bên cạnh đó, mật ong giữ ẩm và làm mềm da bất chấp tiết trời oi ả, nóng bức.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh sữa chua

- 1 muỗng canh mật ong

- Vài lát dâu tây (tùy thích)

Cách thực hiện:

Dùng muỗng nghiền dầu tây trong chiếc bát nhỏ, thêm sữa chua và mật ong vào rồi khuấy đều. Sau khi rửa sạch da mặt thì thoa đều mặt nạ vừa làm trên, giữ yên khoảng 10 phút thì vệ sinh lại bằng nước mát.

Hỗn hợp mặt nạ từ sữa chua và mật ong có khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời cho da vào mùa hè - Ảnh: Internet

Mặt nạ bột yến mạch và dưa leo

Yến mạch có khả năng làm dịu và chữa lành da khô rất hiệu quả. Trong khi đó, dưỡng chất trong dưa leo có đặc tính làm mát, chữa lành, ngăn ngừa lão hóa.

Nguyên liệu cần có:

- 3 muỗng canh bột yến mạch

- 1 muỗng canh sữa chua

- 2 muỗng canh nước ép dưa leo

Cách thực hiện:

Cho bột yến mạch, sữa chua và nước ép dưa leo vào chiếc bát nhỏ. Dùng muỗng trộn đều đến khi các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau tạo thành hỗn hợp đồng nhất, đặc quánh.

Vệ sinh da mặt, dùng bông tẩy trang lau khô nhẹ nhàng. Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng rồi nằm thư giãn thêm 20 phút thì rửa lại với nước lạnh.

Mặt nạ dưỡng trắng da, giữ ẩm vào mùa hè từ dưa leo, bột yến mạch - Ảnh: Internet

Chăm chỉ đắp các loại mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên trên khoảng 2 - 3 lần mỗi tuần, làn da của bạn sẽ thoát khỏi các vấn đề bắt nguồn bởi ánh nắng, nhiệt độ cao và thiếu độ ẩm.