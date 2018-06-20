Đắp mặt nạ bằng dầu ô liu theo cách này mỗi buổi tối, da dầu nhờn, dễ nổi mụn cỡ nào cũng khỏe đẹp, không tì vết

Dầu ô liu được ví như một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên giúp giữ ẩm, làm dịu các tuyến bã nhờn và hạn chế quá trình sản xuất dầu.

Để việc sử dụng dầu ô liu làm mặt nạ dưỡng dành cho da dầu nhờn vào buổi tối thêm dễ dàng và hiệu quả, bạn nên tham khảo các công thức dưới đây.

Vì rất lành tính và dịu nhẹ, loại dầu này không gây mụn hay kích ứng cho da, do đó sẽ không làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Thay vào đó, dưỡng chất từ dầu ô liu sẽ giúp loại bỏ triệt để vi khuẩn, bã nhờn dư thừa và tế bào chết khiến làn da sạch thoáng, căng mịn.

Loại dầu này rất giàu chất chống oxy hóa giữ làn da khỏe mạnh, ngăn ngừa tổn thương và ức chế quá trình lão hóa cực kỳ hiệu quả. Hơn thế, dầu ô liu có đặc tính kháng khuẩn mạnh chống lại mụn trứng cá và một vấn đề thường gặp ở da nhờn, đồng thời dưỡng da trắng hồng tự nhiên.

Khi chọn dầu ô liu để đắp mặt nạ, bạn không nên tận dụng loại dành để nấu ăn, hãy chọn các dòng chuyên dụng, chiết xuất thuần khiết từ các loại hạt, đã loại bỏ tạp chất nhằm mang đến hiệu quả cao, đồng thời không gây hại cho da. Ngoài ra, đa phần dầu ô liu dành để làm nguyên liệu nấu ăn đều chứa nhiều chất có thể phá hủy liên kết tế bào, làm tổn thương da.

Mặt nạ chăm sóc da nhờn buổi tối

Dầu ô liu nguyên chất

Chuẩn bị khoảng 2 muỗng canh dầu ô liu cho ra chiếc bát nhỏ và vài miếng bông tẩy trang. Làm sạch da mặt và tẩy tế bào chết nếu cần sau đó, lau nhẹ nhàng bằng bông tẩy trang.

Đắp mặt nạ dầu ô liu qua đêm, làn da dầu nhờn sẽ trở nên căng mịn, khô thoáng - Ảnh: Internet

Thoa đều dầu ô liu lên mặt, mát xa uyển chuyển theo chuyển động tròn. Sau khi mát xa trong khoảng 2 - 3 phút, giữ mặt nạ qua đêm và rửa lại vào sáng hôm sau.

Dầu ô liu và chanh

Trộn dầu ô liu với nước cốt chanh thành hỗn hợp đồng nhất theo tỉ lệ 2:1 vào chiếc bát nhỏ. Rửa sạch da mặt, lau khô nhẹ nhàng rồi thoa hỗn hợp mặt nạ vừa thực hiện lên da, mát xa nhẹ nhàng. Sau đó, nằm yên thư giãn khoảng 20 phút thì vệ sinh sạch là hoàn thành.

Kết hợp chanh và dầu ô liu để làm mặt nạ, làn da không chỉ hết bóng dầu mà còn sạch mụn - Ảnh: Internet

Hỗn hợp tẩy tế bào chết cho da nhờn

Chuẩn bị 1 muỗng canh dầu ô liu và 2 muỗng canh đường cát mịn. Cho chúng vào chiếc bát nhỏ rồi trộn đều, nhớ trộn nhanh để đường không bị hòa tan. Tiếp đó, thoa hỗn hợp lên da mặt, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng khoảng 5 phút rồi rửa sạch bằng sữa, dung dịch tẩy rửa da mặt.

Sau khi hoàn thành, làn da dầu nhờn sẽ mềm mịn, không bóng dầu tức thì.

Hỗn hợp tự nhiên tẩy tế bào chết từ đường và dầu ô liu cho da nhờn - Ảnh: Internet

Nếu sở hữu làn da dầu nhờn, nhạy cảm và gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình chăm sóc, bạn hãy áp dụng ngay các công thức mặt nạ, tẩy tế bào chết bằng dầu ô liu trên, chắc chắn kết quả sẽ vượt xa những gì mong đợi.