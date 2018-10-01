Top 10 thực phẩm giàu vitamin E: 'Thần dược' ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong

Chăm sóc da 01/10/2018 14:09

Vitamin E là một trong những dưỡng chất thiết yếu để duy trì vẻ đẹp và sức khỏe của làn da. Ngoài ra, bổ sung thường xuyên loại chất này, quá trình lão hóa sẽ bị đẩy lùi hiệu quả.

Vitamin E mang đến rất nhiều lợi ích, trong đó có tác dụng duy trì vẻ đẹp của làn da và ngăn ngừa lão hóa hiệu nghiệm. Chính vì vậy, bổ sung loại dưỡng chất này thường xuyên là phương pháp làm đẹp tuyệt vời mà không hề tốn kém.

Lợi ích tuyệt vời từ vitamin E

Vitamin E cân bằng mức cholesterol, do đó góp phần duy trì và cải thiện sức khỏe tim mạch. Theo nghiên cứu, một số đồng phân của vitamin E giúp chống lại quá trình oxy hóa cholesterol trong cơ thể.

Loại vitamin này là một chất chống oxy hóa, chống lại các gốc tự do và viêm, do đó dẫn đến tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin E cũng chống viêm da, nhờ đó, cải thiện sức khỏe da vượt trội. Các đặc tính chống oxy hóa của loại dưỡng chất này giúp chống lại ung thư da.

Top 10 thực phẩm giàu vitamin E: 'Thần dược' ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong - Ảnh 1
Lượng vitamin E tự nhiên trong thực phẩm cực kỳ tốt cho làn da và hệ tim mạch - Ảnh: Internet

Vitamin E dạng dầu tăng tốc độ chữa lành vết thương, điều trị các bệnh về da như ngứa, eczema, vết sẹo, bỏng, bệnh vẩy nến. Đặc biệt, chúng còn giúp cải thiện tuổi thọ của các tế bào, ngăn ngừa khô bằng cách giữ lại độ ẩm tự nhiên trên da.

Vitamin này thúc đẩy lưu thông máu đến da đầu, cải thiện sức khỏe của mái tóc. Cung cấp loại dưỡng chất này thường xuyên cực kỳ tốt đối với phụ nữ mãn kinh.

Nguồn vitamin E tự nhiên trong thực phẩm

Theo Stylecraza, nguồn vitamin E tốt nhất chứa trong 10 loại thực phẩm quen thuộc sau đây. 

Quả bơ

Bơ là một trong số ít thực phẩm chứa nguồn axit butyric, một chất chống viêm, kháng khuẩn siêu mạnh mẽ. Ngoài vitamin E, bơ còn chứa vitamin A, chất dinh dưỡng cần thiết cho thị lực và làn da.

Hạt hoa hướng dương

Hạt hướng dương là nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời. Loại hạt này giúp ngăn ngừa bệnh tim, ung thư vì có hàm lượng chất chống oxy hóa cao.

Top 10 thực phẩm giàu vitamin E: 'Thần dược' ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong - Ảnh 2
Hạt hoa hướng dương chứa lượng dồi dào vitamin E tự nhiên và chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa da vượt trội - Ảnh: Internet

Ô liu

Sử dụng ô liu nguyên hạt hoặc tinh dầu từ chúng là cách tuyệt vời để bổ sung vitamin E hàng ngày. Loại hạt này không chỉ giàu vitamin E mà còn chứa axit oleic điều chỉnh nồng độ cholesterol, cuối cùng cải thiện sức khỏe tim mạch, đồng thời giúp giảm cân.

Bơ đậu phộng

Mặc dù, chứa lượng calo tương đối cao nhưng bơ đậu phộng cũng dồi dào chất xơ nên giúp giảm cân hiệu quả. Bơ đậu phộng cũng giàu magiê, vitamin E giúp xây dựng xương, làn da. Loại thực phẩm này chứa lượng lớn chất béo lành mạnh rất tốt cho sức khỏe.

Quả kiwi

Ngoài vitamin E, kiwi rất giàu vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Loại quả này cũng chứa serotonin giúp điều trị chứng mất ngủ, hạn chế rối loạn nội tiết tố. Mà tình trạng này gây ra các vấn đề như mụn, lão hóa, tăng cân mất kiểm soát...

Top 10 thực phẩm giàu vitamin E: 'Thần dược' ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong - Ảnh 3
Kiwi, cà chua, bơ, đu đủ là những loại quả dồi dào vitamin E tự nhiên - Ảnh: Internet

Hạt hạnh nhân

Nhắc đến vitamin E, hạnh nhân là thực phẩm mà phần lớn mọi người nhớ đến đầu tiên. Loại hạt này là một trong những nguồn tự nhiên giàu vitamin E nhất. Hạnh nhân cũng chứa nhiều chất xơ giúp tiêu hóa, ngăn ngừa bất kỳ vấn đề tiêu hóa nào, nhờ đó cải thiện quá trình trao đổi chất.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ chứa lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa góp phần duy trì sức khỏe của đôi mắt. Loại quả này là nguồn cung cấp chất sắt phong phú và rất giàu vitamin C, cả hai đều giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

Rau cải xanh

Tuy có vị hơi đắng nhưng rau cải xanh chứa lượng lớn vitamin E cùng một số chất dinh dưỡng quan trọng khác, trong đó có vitamin C. Chăm chỉ bổ sung loại rau này sẽ thúc đẩy sức khỏe của mái tóc và làn da. Hơn nữa, rau cải xanh cũng cung cấp đủ folate, hạn chế tăng cân.

Top 10 thực phẩm giàu vitamin E: 'Thần dược' ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong - Ảnh 4
Thường xuyên ăn rau cải xanh cũng là cách bổ sung vitamin E tự nhiên tuyệt vời - Ảnh: Internet

Cà chua

Cà chua luôn luôn nằm trong các bảng xếp hạng về thực phẩm tốt cho sức khỏe, giàu dinh dưỡng. Loại quả này đặc biệt giàu lycopene - một chất chống oxy hóa được biết đến để chống ung thư và nhiều bệnh nguy hiểm khác.

Đu đủ

Đu đủ giàu đặc tính chống oxy hóa ngăn ngừa lão hóa, cũng như nhiều bệnh khác về da. Ăn loại quả này thường xuyên, dưỡng chất dồi dào và phong phú sẽ cải thiện làn da

Bạn nên thường xuyên bổ sung 10 thực phẩm trên, vì đây là cách cung cấp vitamin E giúp ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. 

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