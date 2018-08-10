Không phải vitamin E, đây mới là dưỡng chất được ví như 'thần dược' đối với da nhạy cảm, dễ nổi mụn trứng cá

Chăm sóc da 10/08/2018 11:07

Theo Byrdie, vitamin A (retinol) là dưỡng chất có tác dụng nuôi dưỡng làn da nhạy cảm, điều trị tận gốc mụn trứng cá cực kỳ hiệu quả.

Theo Byrdie, các chuyên gia da liễu đều khuyên bạn thêm retinol vào quy trình chăm sóc da hàng ngày của bạn. Điều này vô cùng đúng đắn, loại dẫn xuất vitamin A này được sử dụng trong hầu hết các loại mỹ phẩm có trên thị trường hiện nay.

Dưỡng chất này mang đến vô vàn tác dụng đối với da, đặc biệt là da nhạy cảm như giảm mụn trứng cá, chống lão hóa, kéo căng các nếp nhăn, xóa mờ đốm nâu, chữa trị dấu hiệu gây ra bởi ánh nắng mặt trời. 

Thực tế đã chứng minh, retinol hoạt động cực kỳ mạnh mẽ, hiệu quả trên làn da dầu nhờn, nhạy cảm và mắc phải vấn đề về mụn trứng cá, viêm chân lông. Vì vitamin A có đặc tính tương tự loại chất kháng khuẩn, chống viêm, điều trị và phục hồi tế bào hư tổn. 

Không phải vitamin E, đây mới là dưỡng chất được ví như 'thần dược' đối với da nhạy cảm, dễ nổi mụn trứng cá - Ảnh 1
Retinol hay còn gọi là vitamin A có tác dụng điều trị mụn trứng cá, nuôi dưỡng làn da dầu nhờn, nhạy cảm hiệu quả - Ảnh: Byrdie

Cách dùng vitamin A trị mụn, dưỡng da

Sử dụng sản phẩm chăm sóc chứa retinol

Tất nhiên, đây là điều cần thiết nếu bạn mong muốn làn da nhạy cảm, nổi nhiều mụn và dễ kích ứng khỏe lên nhanh chóng. 

Như đã đề cập đến, đa số các sản phẩm làm đẹp trên thị trường hiện nay đều chứa vitamin A, việc bạn cần là chọn lựa loại phù hợp và sử dụng. 

Ngoài ra, nếu mắc phải mụn trứng cá nặng, bạn nên đến các trung tâm để được bác sĩ da liễu thăm khám, chẩn đoán, từ đó hiệu quả điều trị sẽ cao hơn. 

Không phải vitamin E, đây mới là dưỡng chất được ví như 'thần dược' đối với da nhạy cảm, dễ nổi mụn trứng cá - Ảnh 2
Retinol mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp, nếu biết cách sử dụng, bạn sẽ sở hữu làn da khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Đặc biệt, trước khi dùng các loại mỹ phẩm làm đẹp, đặc trị, bạn phải đảm bảo làn da đã được vệ sinh cẩn thận. Ngoài ra, không dùng tay để thoa trực tiếp lên, hãy dùng bông để hạn chế việc vi khuẩn xâm nhập khiến tình trạng mụn, viêm trở nên trầm trọng hơn. 

Các chuyên gia gợi ý, bạn nên sử dụng toner hoặc lotion chứa retinol để đạt được hiệu quả tốt hơn.

Chế độ ăn uống giàu vitamin A

Vitamin A chứa nhiều trong các loại quả màu đỏ như cà rốt, cà chua, bí đỏ, dâu tây... Do đó, bạn nên bổ sung chúng thường xuyên để cải thiện làn da từ sâu bên trong. 

Theo các chuyên gia, chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng trong việc phục hồi làn da nhạy cảm. Họ cũng khuyên bạn nên áp dụng thực đơn giàu hoa quả tươi, rau xanh. Đặc biệt, sữa chứa nhiều đường, chất béo chính là thực phẩm làm bùng phát mụn trứng cá trên da nhạy cảm. 

Không phải vitamin E, đây mới là dưỡng chất được ví như 'thần dược' đối với da nhạy cảm, dễ nổi mụn trứng cá - Ảnh 3
Vitamin A chính là bí quyết giúp bạn phục hồi làn da dầu nhờn, nhạy cảm hữu hiệu - Ảnh: Internet

Ngoài ra, bạn nên hạn chế bổ sung các món được chế biến từ sữa bò trong quá trình điều trị mụn trứng cá. Vì nguồn thực phẩm này chứa loại hormone đẩy mạnh tiết dầu nhờn, tăng khả năng kích ứng da. 

Áp dụng cách sử dụng vitamin A từ bên trong lẫn bên ngoài trên, vấn đề mụn trứng cá sẽ nhanh chóng được điều trị tận gốc, làn da nhạy cảm sẽ trở nên mềm mịn và khỏe mạnh hơn. 

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Hãy tận dụng các loại nguyên liệu lành tính như cà rốt, bột yến mạch, mật ong, quả lê... để làm mặt nạ đặc trị những vấn đề riêng cho da nhạy cảm.

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