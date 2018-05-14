Mặt nạ tự nhiên dành riêng cho da nhạy cảm: Trị dứt mụn nhọt cực nhanh, da trắng lên từng ngày

Tuy nhiên, nếu chọn lựa các nguyên liệu lành tính, chứa một số hợp chất phù hợp, mọi vấn đề sẽ được giải quyết nhanh gọn.

Da nhạy cảm thường kén mỹ phẩm, ngay cả những dòng chiết xuất từ thiên nhiên. Nếu chọn sai sản phẩm làm đẹp , loại da này sẽ xuất hiện mẩn đỏ, mẩn ngứa, thậm chí là dị ứng cực kỳ nguy hiểm. Có 3 tính chất da nhạy cảm khác nhau là da nhạy cảm tự nhiên, da nhạy cảm mỹ phẩm và da cực kỳ nhạy cảm.

Có thể kết hợp nước ép lê với mật ong và sữa tươi để làm mặt nạ đặc trị mụn cho da nhạy cảm.

Lê là loại quả giàu Vitamin E, C có khả năng ngăn ngừa, điều trị mụn cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, đây là nguyên liệu cực kỳ lành tính, không chứa axit tự nhiên gây kích ứng đối với da nhạy cảm.

Nguyên liệu cần có:

- Nửa quả lê vàng

- 1 muỗng cà phê mật ong

- 1 muỗng canh sữa tươi (không đường)

Cách thực hiện:

Lê đã chuẩn bị mang rửa sạch, gọt vỏ rồi cho vào máy ép lấy nước cho ra chiếc bát nhỏ. Tiếp đó, thêm mật ong và sữa tươi không đường vào, khuấy đều đến khi tất cả hòa quyện vào nhau.

Lê là nguyên liệu lành tính, có thể sử dụng làm mặt nạ dành riêng cho da nhạy cảm, dễ nổi mụn - Ảnh: Internet

Nhấn chìm chiếc mặt nạ giấy vào hỗn hợp vừa thực hiện, giữ yên khoảng 2 phút, sau đó vắt nhẹ và đắp trực tiếp lên da. Nằm thư giãn đến khi mặt nạ khô hẳn thì rửa sạch da bằng nước lạnh.

Công thức mặt nạ từ yến mạch

Yến mạch không chỉ là nguồn thực phẩm tốt cho sức khỏe, loại nguyên liệu này còn chứa nguồn dưỡng chất dồi dào, cực kỳ tốt cho việc nuôi dưỡng làn da nhạy cảm. Đặc biệt, bột yến mạch có khả năng điều trị mụn nhọt, mụn bọc cực kỳ hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh bột yến mạch

- 1 muỗng canh sữa chua (không đường)

- 1 muỗng cà phê dầu ô liu

Cách thực hiện:

Cho bột yến mạch, sữa chua và dầu ô liu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất sánh mịn.

Mặt nạ dành cho da nhạy cảm từ bột yến mạch, mật ong và sữa chua không đường - Ảnh: Internet

Dùng nước ấm và bông tẩy trang vệ sinh da mặt thật nhẹ nhàng, thoa đều hỗn hợp bột yến mạch lên, dùng tay mát xa theo chuyển động tròn.

Thư giãn khoảng 10 - 15 phút thì rửa lại bằng nước mát là hoàn thành.

Công thức mặt nạ cà rốt

Cà rốt giàu Vitamin A có khả năng tăng sức đề kháng, hạn chế tiết dầu nhờn cực kỳ phù hợp để nuôi dưỡng làn da nhạy cảm. Ngoài ra, loại củ này còn là nguồn cung cấp độ ẩm dồi dào cho da.

Nguyên liệu cần có:

- Nửa củ cà rốt

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 viên Vitamin E

Cách thực hiện:

Xay nhuyễn cà rốt đã chuẩn bị cho ra chiếc bát nhỏ, thêm mật ong và Vitamin E vào rồi trộn thật đều. Vệ sinh da mặt, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, nằm thư giãn trong vòng 15 phút thì rửa sạch.

Cà rốt cũng là một trong những nguyên liệu tự nhiên có thể dùng để làm mặt nạ cho da nhạy cảm. Đặc biệt, loại củ này sẽ phát huy tối đa tác dụng khi kết hợp với mật ong - Ảnh: Internet

*Lưu ý: Chính vì quá nhạy cảm nên trước khi áp dụng các công thức mặt nạ phía trên, bạn nên thoa kiểm nghiệm trên da ở cổ tay.

Luân phiên áp dụng các loại mặt nạ từ thiên nhiên dành riêng cho da nhạy cảm này khoảng 2 - 3 lần mỗi tuần, chăm chỉ và kiên trì sẽ giúp bạn sở hữu làn da căng mịn, sạch mụn và trắng hồng đáng mơ ước.