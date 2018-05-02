Tự làm mặt nạ giấy cho da nhạy cảm này rồi đắp mỗi tối, quanh năm không lo nổi mụn, thâm sạm

Chăm sóc da 02/05/2018 11:12

Sau đây là cách làm loại mặt nạ giấy dành cho da nhạy cảm ngay tại nhà giúp bạn xóa tan nỗi lo về mụn nhọt, dầu nhờn.

Mặt nạ giấy đang là món mỹ phẩm mà đa số bạn gái đều sở hữu. Sản phẩm làm đẹp này cực kỳ đa dạng với đầy đủ các tính năng, tác dụng như dưỡng trắng da, đặc trị mụn, xóa mờ nám, tàn nhang, ngăn ngừa lão hóa... 

Bởi dễ sử dụng, dễ vận chuyển, gọn nhẹ và không tốn nhiều thời gian nên mặt nạ giấy đang rất được nhiều người sử dụng, kể cả nam giới lẫn phụ nữ. 

Bên cạnh việc mua loại sản phẩm này ngoài thị trường, bạn hoàn toàn có thể tự tay làm cho mình những chiếc mặt nạ giấy 100% tự nhiên với nhiều tác dụng nuôi dưỡng làn da. 

Tự làm mặt nạ giấy cho da nhạy cảm này rồi đắp mỗi tối, quanh năm không lo nổi mụn, thâm sạm - Ảnh 1
Mặt nạ giấy đang là xu hướng làm đẹp được ưa chuộng, đặc biệt là các dòng trị mụn, xóa mờ thâm nám - Ảnh: Internet

Mặt nạ giấy dành cho da mụn từ trà xanh

Có rất nhiều nguyên liệu tự nhiên mang tác dụng điều trị mụn hiệu quả, tuy nhiên, hãy chọn những loại lành tính, phù hợp với da nhạy cảm để hạn chế tối đa khả năng gây ra kích ứng, mẩn ngứa khiến việc làm đẹp đi ngược lại mong muốn. 

Trong nhóm các nguyên liệu lành tính, trà xanh được xem là mang đến hiệu quả điều trị mụn cực kỳ tốt. Đồng thời, loại thực vật này còn mang đến tác dụng dưỡng trắng, ngăn ngừa lão hóa tối ưu.

Tự làm mặt nạ giấy cho da nhạy cảm này rồi đắp mỗi tối, quanh năm không lo nổi mụn, thâm sạm - Ảnh 2
Mặt nạ giấy sẽ làm dưỡng chất thẩm thấu sâu vào bên trong da hơn, đồng thời, hạn chế việc dưỡng chất bị bay hơi như phương pháp đắp trực tiếp hỗn hợp tự nhiên lên da - Ảnh: Internet

Nguyên liệu này chứa lượng chất kháng khuẩn, chống viêm, axit tự nhiên, chất chống oxy hóa nhất định có khả năng tiêu diệt hết vi khuẩn, bụi bẩn trên bề mặt da, từ đó ngăn ngừa khả năng nổi mụn hữu hiệu. Đồng thời, tăng cường tái tạo tế bào mới, xóa mờ các hắc sắc tố giúp làn da trắng mịn, hồng hào và căng mướt tự nhiên. 

Cách làm mặt nạ giấy cho da mụn

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Vài lá trà xanh tươi

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 viên Vitamin E

Cách thực hiện:

Trà xanh sau khi rửa sạch, vò hơi nát rồi cho vào nồi đun sôi với 200ml nước tinh khiết. Giữ hỗn hợp sôi khoảng 2 phút để dưỡng chất tiết ra thì lọc lấy phần nước cho ra chiếc bình thủy tinh. Khi nước trà xanh đã nguội, cho mật ong, Vitamin E vào, lắc đều.

Tự làm mặt nạ giấy cho da nhạy cảm này rồi đắp mỗi tối, quanh năm không lo nổi mụn, thâm sạm - Ảnh 3
Trà xanh chứa lượng chất chống oxy hóa dồi dào, do đó mặt nạ giấy từ nguyên liệu này không chỉ điều trị mụn hiệu quả mà còn ngăn ngừa lão hóa tối ưu - Ảnh: Internet

Xếp mặt nạ giấy vào chiếc hộp có nắp, đổ hỗn hợp đã thực hiện vào, đậy kín nắp đặt vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 giờ đồng hồ là có thể sử dụng được.

Tự làm mặt nạ giấy cho da nhạy cảm này rồi đắp mỗi tối, quanh năm không lo nổi mụn, thâm sạm - Ảnh 4
Mặt nạ giấy trị mụn từ trà xanh, mật ong và Vitamin E vừa mang đến hiệu quả cao vừa an toàn đối với làn da - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ hãy vệ sinh thật sạch da rồi đắp mặt nạ giấy từ trà xanh đã thực hiện lên. Nằm yên thư giãn đến khi chúng khô hẳn thì rửa lại mặt với nước mát là hoàn thành. 

Tự làm mặt nạ giấy cho da nhạy cảm này rồi đắp mỗi tối, quanh năm không lo nổi mụn, thâm sạm - Ảnh 5
Đắp mặt nạ giấy từ trà xanh này mỗi tối để đạt được hiệu quả trị mụn tối ưu - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng loại mặt nạ giấy trừ trà xanh dành cho da nhạy cảm này mỗi ngày, sau thời gian ngắn, các nốt mụn "cứng đầu" sẽ bị trị dứt, không để lại thâm sạm hay nốt mẩn đỏ. Bên cạnh đó, làn da còn trở nên mềm mịn, trắng hồng tự nhiên. 

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Với những phương pháp hoàn toàn tự nhiên này, các khuyết điểm trên da như thâm mụn, hay tàn nhang, thậm chí kể cả nếp nhăn cũng sẽ bị xóa tan.

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