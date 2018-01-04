Đắp mặt nạ vitamin E qua đêm, 'thần dược' giúp da 'trẻ mãi không già'

Nếu sử dụng loại "thần dược" này để làm đẹp , hãy áp dụng phương pháp đắp mặt nạ vitamin E qua đêm , hiệu quả đạt được sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.

Từ lâu, vitamin E đã được mệnh danh là “thần dược” đối với làn da phụ nữ vì có nhiều công dụng như dưỡng ẩm, dưỡng trắng, ngăn ngừa lão hóa.

Chính vì lý do này mà đắp mặt nạ vitamin E qua đêm là cách dưỡng trắng da, xóa mờ nếp nhăn một cách nhanh chóng.

Ban đêm là thời gian cơ thể tăng cường chuyển hóa chất, đẩy mạnh quá trình sản sinh tế bào mới. Do đó, đây là thời điểm tuyệt vời để cung cấp dưỡng chất, vitamin nhằm làm tăng hiệu quả tái tạo da.

Ngoài ra, vitamin E còn là dưỡng chất thiết yếu tăng cường sản sinh collagen giúp ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ nám, tàn nhang vô cùng hiệu quả.

Đắp mặt nạ vitamin E qua đêm giúp da trắng nhanh chóng - Ảnh: Internet

Để đạt được vô số lợi ích tuyệt vời trên, hai ngày mỗi tuần bạn hãy áp dụng cách bôi mặt nạ vitamin E qua đêm này.

Mặt nạ vitamin E dưỡng da ban đêm

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 vỉ vitamin E (10 viên)

- 5 muỗng canh gel nha đam

- ½ muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn trích tất cả số viên vitamin E đã chuẩn bị cho vào lọ kem cũ được vệ sinh sạch. Sau đó, thêm gel nha đam và mật ong vào, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất, đậy kín nắp và bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời.

Công thức kem dưỡng da qua đêm bằng vitamin E và gel nha đam - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Mỗi tối trước khi đi ngủ 45 phút, bạn rửa sạch da mặt với nước ấm, dùng bông thấm khô rồi thoa đều kem dưỡng ban đêm từ vitamin E lên. Dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn khoảng 2 – 3 phút, giữ đến khi mặt nạ vitamin E này khô hẳn là bạn có thể đi ngủ.

Sáng hôm sau, hãy dùng sữa rửa mặt dạng gel không tạo bọt để vệ sinh da mặt thật sạch. Sau đó, tận hưởng kết quả tuyệt vời vì làn da sẽ mềm mịn, căng mướt trông thấy.

Thoa kem dưỡng từ vitamin E này 2 đêm/tuần, sự cải thiện của làn da sau 7 ngày sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh: Internet

*Lưu ý:

- Trong suốt thời gian áp dụng phương pháp này, hạn chế để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời nhằm đạt hiệu quả tối ưu.

- Vitamin E rất lành tính nên những bạn gái sở hữu làn da nhờn, nhạy cảm cứ vô tư áp dụng.

- Để tăng hiệu quả dưỡng trắng, bạn có thể thêm 2 viên vitamin B1 vào công thức trên.

Chúc bạn thành công với phương pháp đắp mặt nạ vitamin E qua đêm này.