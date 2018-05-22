Cách chọn mặt nạ cho da nhạy cảm, 'tưởng không dễ mà dễ không tưởng'

Chăm sóc da 22/05/2018 16:43

Da nhạy cảm sẽ dễ chăm sóc hơn nhờ một số lưu ý khi chọn mặt nạ dưỡng hàng ngày sau đây.

Da nhạy cảm rất "khó tính", rất dễ nổi mụn, viêm đỏ hoặc mẩn ngứa nếu sử dụng mỹ phẩm, mặt nạ dưỡng trắng một cách không chọn lọc. Thậm chí, loại da này còn rất kén nguyên liệu từ thiên nhiên, đặc biệt là các loại chứa nhiều axit. 

Để chọn mặt nạ cho da nhạy cảm, dễ kích ứng dễ dàng và an toàn hơn, bạn có thể tham khảo một số lưu ý dưới đây. 

Tránh xa mặt nạ có mùi hương

Mùi hương tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng mỹ phẩm, tuy nhiên yếu tố này cực kỳ có hại đối với làn da nhạy cảm. Vì trên thực tế, dù chiết xuất từ nguyên liệu thiên nhiên nhưng mùi hương trong mặt nạ vẫn được tạo ra từ hương liệu tổng hợp, thậm chí là hóa chất. 

Nếu không may chứa một số chất gây kích ứng, làn da nhạy cảm có thể sẽ nổi nhiều mụn ẩn dưới da hay viêm nang lông cực kỳ nguy hiểm. 

Chính vì điều này, mặt nạ đắp trên da nhạy cảm tuyệt đối không nên có mùi hương. 

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Mặt nạ dành cho da nhạy cảm tuyệt đối không nên có mùi hương - Ảnh: Internet

Mặt nạ có hạn sử dụng ngắn

Thông thường, mỹ phẩm đóng gói hay mặt nạ dưỡng da đều có chất bảo quản để kéo dài thời hạn sử dụng. Đối với làn da nhạy cảm, sản phẩm làm đẹp càng chứa ít chất bảo quản càng tốt, điều này đồng nghĩa với việc hạn sử dụng ngắn. 

Cách chọn mặt nạ cho da nhạy cảm, 'tưởng không dễ mà dễ không tưởng' - Ảnh 2
Mặt nạ đắp lên da nhạy cảm nên chứa ít chất bảo quản - Ảnh: Internet

Tránh xa mặt nạ chứa cồn

Cồn là một trong những tác nhân xấu khiến làn da nhạy cảm thêm phần tổn thương, dễ kích ứng và nổi mụn. Do đó, khi lựa chọn mặt nạ, hãy đọc kỹ thành phần và tuyệt đối không sử dụng loại chứa cồn. 

Cách chọn mặt nạ cho da nhạy cảm, 'tưởng không dễ mà dễ không tưởng' - Ảnh 3
Mặt nạ cho da nhạy cảm không nên chứa cồn, axit, chất mang tính tẩy - Ảnh: Internet

Nên chọn mặt nạ có đặc tính dưỡng ẩm

Da nhạy cảm, dễ kích ứng thường có chỉ số độ ẩm, pH không ổn định, thường mất cân bằng, điều này khiến tác nhân xấu dễ xâm nhập gây ra các vấn đề như mụn, viêm. Hơn nữa, các chỉ số này mất cân bằng khiến làn da nhạy cảm trở nên nhanh lão hóa, dễ xuất hiện nếp nhăn hơn. Chính vì vậy, mặt nạ dành cho loại da "khó tính" này nên chú trọng vào việc cung cấp độ ẩm. 

Cách chọn mặt nạ cho da nhạy cảm, 'tưởng không dễ mà dễ không tưởng' - Ảnh 4
Nên chọn mặt nạ có khả năng cung cấp độ ẩm cao cho làn da nhạy cảm - Ảnh: Internet

Ngoài những cách chọn mặt nạ phù hợp cho làn da nhạy cảm trên, bạn cần có những bước làm sạch da đúng đắn trước thì hiệu quả đạt mới cao, đồng thời, hạn chế tối đa bụi bẩn, bã nhờn xâm nhập vào lỗ chân lông gây mụn.

Hi vọng với những thông tin bổ ích trên, việc chăm sóc, nuôi dưỡng làn da nhạy cảm "cứng đầu và khó tính" của bạn sẽ dễ dàng hơn.  

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