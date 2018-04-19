Chọn kem chống nắng theo 3 tiêu chí này, da dầu nhờn, nhạy cảm cỡ nào cũng không nổi mụn

Chăm sóc da 19/04/2018 11:04

Giữa tiết trời oi ả, nóng bức của mùa hè, chống nắng là công đoạn không thể bỏ qua nhằm bảo vệ da dầu nhờn, nhạy cảm trước các tác nhân vô cùng có hại.

Không "dễ tính" như da khô và da bình thường, da nhạy cảm, dầu nhờn cực kỳ khó chăm sóc. Đặc biệt là trong việc lựa chọn dòng kem chống nắng phù hợp. 

Da dầu có tuyến mồ hôi hoạt động mạnh mẽ, do đó, nếu không chăm sóc đúng cách, lỗ chân lông lúc nào cũng giãn nở, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập gây nên mụn, viêm da. 

Trong tiết trời nắng nóng của mùa hè, tuyến mồ hôi của làn da dầu nhờn, nhạy cảm sẽ hoạt động nhiều hơn bình thường để làm dịu da. Do đó, việc đầu tiên trong quá trình chăm sóc loại da này chính là hạn chế tiết mồ hôi trong lỗ chân lông. Để đạt được hiệu quả tối ưu, uống nhiều nước, sử dụng xịt khoáng và thoa kem dưỡng ẩm là những điều bắt buộc phải thực hiện hàng ngày. 

Chọn kem chống nắng theo 3 tiêu chí này, da dầu nhờn, nhạy cảm cỡ nào cũng không nổi mụn - Ảnh 1
Chọn kem chống nắng cho da dầu nhờn, nhạy cảm cần một quá trình thật kỹ lưỡng, cẩn trọng - Ảnh: Internet

Ngoài ra, chọn dòng sản phẩm kem chống nắng đúng với tính chất da nhạy cảm, dầu nhờn cũng cực kỳ quan trọng. 

Chọn kem chống nắng cho da nhạy cảm, dầu nhờn

Như đã nói ở trên, da dầu nhờn cực kỳ nhạy cảm và "khó tính" nên việc chọn dòng sản phẩm kem chống nắng cũng đòi hỏi phải thật kỹ lưỡng và thận trọng. 

Chỉ số SPF dưới 50+

Theo các chuyên gia da liễu, kem chống nắng có độ pH thấp, chỉ số SPF dưới 50, chiết xuất từ tự nhiên, đặc biệt từ trà xanh cực kỳ phù hợp với làn da bóng dầu, nhạy cảm. 

Điều cần lưu ý nữa là, kem chống nắng cho da nhạy cảm và tiết nhiều mồ hôi không nên có thành phần từ các loại hạt chứa dầu, Vitamin E. 

Chọn kem chống nắng theo 3 tiêu chí này, da dầu nhờn, nhạy cảm cỡ nào cũng không nổi mụn - Ảnh 2
Da dầu nhờn và nhạy cảm thường có nguy cơ nổi mụn cao, do đó, hãy chọn dòng kem chống nắng chiết xuất từ tự nhiên, đặc biệt là thành phần kháng khuẩn - Ảnh: Internet

Kem chống nắng chất mỏng nhẹ

Vì lỗ chân lông trên da dầu nhờn, nhạy cảm thường mở rộng khi trời nắng nóng, nếu kem chống nắng có độ che phủ cao, nguy cơ nổi mụn, mẩn đỏ sẽ tăng lên. Do đó, hãy lựa chọn dòng kem chống nắng có chất mỏng nhẹ, không làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Chọn kem chống nắng theo 3 tiêu chí này, da dầu nhờn, nhạy cảm cỡ nào cũng không nổi mụn - Ảnh 3
Nên chọn dòng kem chống nắng có chất mỏng nhẹ cho làn da nhạy cảm, dầu nhờn - Ảnh: Internet

Nên chọn kem chống nắng vật lý

Kem chống nắng thường chứa thành phần như kẽm, oxit titan hay cồn tính, avobenzone, oxybenzone. Đây cũng là cách nhận biết cực đơn giản mà bạn nên "bỏ túi". 

Ngoài ra, không nên chọn sản phẩm chống nắng có hương thơm vì đây là tác nhân gây mụn "thầm lặng" mà đa số mọi người đều bỏ qua. 

Chọn kem chống nắng theo 3 tiêu chí này, da dầu nhờn, nhạy cảm cỡ nào cũng không nổi mụn - Ảnh 4
Kem chống nắng vật lý là lựa chọn phù hợp nhất cho cô nàng da dầu nhờn và nhạy cảm - Ảnh: Internet

"Bỏ túi" ngay những mẹo chọn kem chống nắng trên, cô nàng sở hữu làn da dầu nhờn, nhạy cảm sẽ không còn gặp phải khó khăn trong việc chăm sóc da giữa mùa hè oi bức nữa.

4 lỗi hầu như ai cũng gặp khi bôi kem chống nắng

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Dù là món mỹ phẩm 'kinh điển' của mùa hè nhưng kem chống nắng không hề dễ sử dụng.

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