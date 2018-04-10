Phụ nữ U40 muốn có làn da căng mướt, trắng mịn, hãy dùng kem chống nắng từ năm 14 tuổi

Chăm sóc da 10/04/2018 16:10

Bạn mong muốn sở hữu làn da tươi trẻ khi bước sang độ tuổi U40, hãy dùng kem chống nắng mỗi ngày, đồng thời áp dụng quy trình chăm sóc dưới đây.

Muốn làn da trông mềm mịn, trắng hồng không tì vết, phụ nữ phải có cách chăm sóc kỹ lưỡng. Đặc biệt, ở giai đoạn sau 30, việc chăm sóc làn da cần phải được nâng cao vì đây là thời điểm quá trình lão hóa bắt đầu đẩy mạnh. 

Dùng kem chống nắng đúng cách

Chị Nguyễn Bảo Ngọc (34 tuổi) hiện đang sinh sống cùng gia đình tại Nhật Bản chia sẻ, phụ nữ khi bước vào giai đoạn sau 30, làn da sẽ lão hóa cực kỳ nhanh. Tuy nhiên, nếu đợi đến thời điểm này bạn mới chăm sóc da thì đã quá muộn. Chính vì vậy, chị Ngọc khuyên bạn gái từ tuổi 20 - 25 nên nuôi dưỡng làn da cẩn thận. 

Bảo Ngọc dùng kem chống nắng rất sớm, cụ thể là từ năm 14 tuổi. Nhờ vào thói quen này mà cô nàng sở hữu được làn da căng mịn, tươi trẻ dù đã bước sang giai đoạn U40. 

Theo đó, kem chống nắng bảo vệ da trước các tác động xấu của tia UVA, UVB, nhiệt lượng... từ ánh nắng mặt trời. Nhờ đó, ngăn ngừa tối đa tình trạng nám, thâm sạm, tàn nhang, kích ưng hay nổi mụn. Đặc biệt, làm chậm lão hóa da đến mức tối đa. 

Phụ nữ U40 muốn có làn da căng mướt, trắng mịn, hãy dùng kem chống nắng từ năm 14 tuổi - Ảnh 1
Nhờ sử dụng kem chống nắng từ sớm, làn da của Bảo Ngọc được bảo vệ tối đa trước các tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet

Một lời khuyên hữu ích khác là, mỗi khi ra ngoài, phụ nữ nhất định phải luôn mang theo kem chống nắng, kem dưỡng mắt và túi bông tẩy trang. Đặc biệt, nên dùng bông mềm để rửa mặt. 

Phụ nữ U40 muốn có làn da căng mướt, trắng mịn, hãy dùng kem chống nắng từ năm 14 tuổi - Ảnh 2
Muốn sở hữu làn da căng mịn thách thức thời gian, bạn nhất định phải có quy trình chăm sóc phù hợp, đúng cách. Đặc biệt, phải sử dụng kem chống nắng mỗi khi ra ngoài - Ảnh: Internet

Quy trình chăm sóc da hàng ngày

Buổi sáng

Chia sẻ về quy trình dưỡng da, chị Bảo Ngọc cho biết, mỗi buổi sáng, cô thường dùng serum Vitamin C để tăng sức đề kháng giúp da khỏe hơn, đồng thời cấp thêm năng lượng để duy trì sự cân bằng cho làn da suốt cả ngày. 

Tiếp đó, sau khi serum đã khô, cô nàng sẽ thoa kem chống nắng có chỉ số SPF 50. Đây là loại sản phẩm phù hợp với mọi loại da vì cực kỳ lành mạnh và không gây kích ứng. 

Phụ nữ U40 muốn có làn da căng mướt, trắng mịn, hãy dùng kem chống nắng từ năm 14 tuổi - Ảnh 3
Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc da kỹ lưỡng, khoa học cùng việc dùng kem chống nắng hợp lý, Bảo Ngọc sở hữu làn da mịn màng, tươi trẻ ở tuổi U40 - Ảnh: Internet

Sau bước thoa kem chống nắng để bảo vệ da là công đoạn trang điểm. Đầu tiên là lớp kem nền mỏng mịn, tiếp đó là các bước cơ bản khác. Tuy nhiên, chị Bảo Ngọc khuyên rằng, nên trang điểm thật nhẹ nhàng để tránh tình trạng lỗ chân lông tắc nghẽn gây nên mụn hay viêm nang lông. 

Buổi tối

Vào buổi tối, công đoạn đầu tiên đó là tẩy trang thật kỹ càng. Tiếp đó là thoa serum chứa thành phần Acid Hyaluronic và cuối cùng là kem dưỡng ẩm. 

Bên cạnh đó, Bảo Ngọc khuyên phụ nữ nên đi ngủ đúng giờ, đủ giấc và giữ chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh. Những điều này hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa từ sâu bên trong rất hiệu nghiệm.

Phụ nữ U40 muốn có làn da căng mướt, trắng mịn, hãy dùng kem chống nắng từ năm 14 tuổi - Ảnh 4
Đã là mẹ một con nhưng Bảo Ngọc vẫn sở hữu nhan sắc như gái 18 - Ảnh: Internet

Những bí quyết về quy trình chăm sóc cũng như cách dùng kem chống nắng trên của Bảo Ngọc sẽ giúp bạn "vực dậy" làn da và sở hữu nhan sắc lung linh, tươi trẻ.

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