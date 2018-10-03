Rửa mặt bằng sữa đậu nành theo cách này 2 lần/ngày, da đen bẩm sinh cũng bật tông, trắng hồng nhanh chóng

Chăm sóc da 03/10/2018 10:42

Sữa đậu nành giàu vitamin, khoáng chất, collagen... có tác dụng nuôi dưỡng làn da trắng hồng, tươi trẻ hiệu quả, nhanh chóng và an toàn.

Làn da trắng mịn, hồng hào luôn là mong muốn của mọi phụ nữ. Hiện nay, dưỡng trắng da không quá khó vì trên thị trường có rất nhiều dòng mỹ phẩm, kem dưỡng, thậm chí là viên uống có tác dụng nâng tông sắc tố nhanh chóng. Tuy nhiên, đa phần các sản phẩm này đều chứa hóa chất, chất bảo quản, sử dụng thường xuyên sẽ gây ra tác dụng phụ trên da. 

Chính vì vậy mà ngày càng nhiều phụ nữ tìm đến phương pháp làm đẹp tự nhiên tuy hiệu quả không nhanh nhưng an toàn và lành mạnh đối với làn da. Trong số đó, sữa đậu nành được xem là nguyên liệu có công dụng nuôi dưỡng da, ngăn ngừa lão hóa hết sức tuyệt vời. Cộng với ưu điểm dễ tìm, rẻ tiền và không gây kích ứng, đây là phương pháp đáng để làm đẹp tại nhà. 

Rửa mặt bằng sữa đậu nành theo cách này 2 lần/ngày, da đen bẩm sinh cũng bật tông, trắng hồng nhanh chóng - Ảnh 1
Bạn có thể bổ sung sữa đậu này mỗi ngày hoặc dùng chúng để làm đẹp, tất cả đều phát huy tác dụng dưỡng trắng da tuyệt vời - Ảnh: Internet

Sữa đậu nành có tác dụng gì?

Inoflavone trong đậu nành hoạt động tương tự nội tiết tố estrogen trong cơ thể phụ nữ. Trong khi nội tiết tố có mối liên hệ mật thiết với làn da, mức độ lão hóa và cả cân nặng của mỗi người. Khi rối loại chỉ số estrogen, da sẽ sần sùi, cơ thể bị căng thẳng dẫn đến tăng cân mất kiểm soát... Bổ sung đậu nành hoặc làm đẹp từ loại nguyên liệu này sẽ giúp cơ thể cân bằng. 

Hàm lượng lớn collagen tự nhiên trong sữa đậu nành giúp làn da tăng cường độ đàn hồi, trở nên săn chắc, căng mịn. Chuỗi protein này còn góp phần duy trì vẻ tươi trẻ, ngăn ngừa lão hóa cho làn da hiệu nghiệm. 

Rửa mặt bằng sữa đậu nành theo cách này 2 lần/ngày, da đen bẩm sinh cũng bật tông, trắng hồng nhanh chóng - Ảnh 2
Thường xuyên làm đẹp bằng sữa đậu nành, làn da sẽ bật tông trở nên trắng hồng, rạng rỡ nhanh chóng - Ảnh: Internet

Chăm chỉ làm đẹp bằng loại sữa từ hạt này còn cung cấp lượng lớn các khoáng chất, vitamin góp phần tăng cường sản xuất tế bào mới giúp làn da mịn màng, trắng hồng nhanh chóng. 

Phương pháp dưỡng trắng da bằng sữa đậu nành

Rửa mặt bằng sữa đậu nành

Đầu tiên, chuẩn bị lượng sữa đậu nành vừa đủ dùng ra chiếc bát. Làm sạch da mặt bằng nước ấm trước, sau đó lấy sữa rửa lại khắp khuôn mặt, giữ yên khoảng 3 - 4 phút thì làm sạch lại bằng nước mát. 

Bạn nên áp dụng phương pháp này 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ để nhanh chóng sở hữu làn da mềm mịn, trắng hồng. 

Rửa mặt bằng sữa đậu nành theo cách này 2 lần/ngày, da đen bẩm sinh cũng bật tông, trắng hồng nhanh chóng - Ảnh 3
Dùng sữa đậu nành rửa mặt mỗi ngày là cách dưỡng trắng da nhanh và đơn giản - Ảnh: Internet

Mặt nạ sữa đậu nành, vitamin B1

Nguyên liệu cần có: 

- 1 viên vitamin B1

- Nửa bát sữa đậu nành

- 1 chiếc mặt nạ giấy 

Cách thực hiện: 

Nghiền mịn viên vitamin B1 đã chuẩn bị trong chiếc bát nhỏ, thêm sữa đậu nành vào rồi trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Nhúng chiếc mặt nạ giấy vào ngâm trong bát hỗn hợp 2 phút, dùng đắp trực tiếp lên khuôn mặt. Thư giãn khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước lạnh. 

Rửa mặt bằng sữa đậu nành theo cách này 2 lần/ngày, da đen bẩm sinh cũng bật tông, trắng hồng nhanh chóng - Ảnh 4
Không cần đến các loại mặt nạ giấy đắt đỏ trên thị trường, hỗn hợp sữa đậu nành và vitamin B1 sẽ giúp bạn dưỡng trắng làn da tại nhà - Ảnh: Internet

Kiên trì đắp mặt nạ 2 thành phần này vài lần mỗi tuần, bạn sẽ sở hữu làn da căng mướt, mềm mại và trắng hồng rạng rỡ. 

Với 2 phương pháp làm đẹp tại nhà bằng sữa đậu nành đơn giản này, làn da xỉn màu, sạm đen sẽ bật tông trở nên rạng rỡ, trắng mịn nhanh chóng. 

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