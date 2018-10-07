Lấy nước ép loại quả này trộn với mật ong thoa lên mặt trước khi ngủ, da ẩm mịn, mềm mại hiệu quả như dùng toner

Loại quả này là lựa chọn hoàn hảo cho những người đang đối phó với các vấn đề về da khô. Nếu đang gặp phải tình trạng này, đặc biệt là trong thời tiết hanh khô, bạn có thể học ngay công thức làm toner cân bằng ẩm, pH sau đây.

Mọi người đều thích ăn kiwi, loại trái cây tốt cho sức khỏe cũng như làn da và cơ thể. Kiwi giàu vitamin C, vitamin E. Ngoài ra, chúng còn chứa rất nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho làn da.

Nguồn dưỡng chất trong kiwi giữ làn da luôn trẻ trung, tươi tắn vì khả năng trẻ hóa, chống oxy hóa vượt trội. Ngoài ra, lượng lớn vitamin C trong loại quả này "chiến đấu" với mụn trứng cá một cách mạnh mẽ.

Sử dụng loại quả này thường xuyên, các quầng thâm quanh mắt sẽ mờ dần, đốm đen, tàn nhang cũng nhanh chóng được điều trị.

Đối với những người có làn da khô, nước ép từ kiwi chắc chắn sẽ mang đến nhiều điều cực kỳ tuyệt vời.

Cách làm toner kiwi cho da khô tại nhà

Thành phần cần chuẩn bị:

- 1 quả kiwi tươi

- 4 muỗng canh nước hoa hồng

- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh

- 1 muỗng canh mật ong

Cách làm:

Trong chiếc bát, thêm nước hoa hồng, nước cốt chanh và mật ong vào rồi pha trộn tất cả đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất.

Bây giờ, bóc vỏ quả kiwi, nghiền chúng trong chiếc bát. Thêm một ít nước, đổ kiwi vào máy xay nhuyễn rồi ép lấy nước cho vào bình. Đổ hỗn hợp đã làm từ nước hoa hồng vào cùng, lắc đều là có thể sử dụng được. Đảm bảo rằng bạn lưu trữ hỗn hợp toner này ở nơi khô ráo và thoáng mát.

Bạn có thể sử dụng toner này trên da mỗi đêm trước khi đi ngủ. Qua một đêm, bạn sẽ thức dậy với làn da căng hồng, mềm mịn và rạng rỡ.

Nước ép kiwi mang đến vô vàn tác dụng đối với làn da, đặc biệt là cân bằng độ ẩm hiệu quả - Ảnh: Internet

Bạn cũng có thể làm mặt nạ từ kiwi tại nhà cho da khô vào mùa đông. Kết hợp cùng với sữa tươi, sữa chua, dầu ô liu... sẽ mang đến cho bạn làn da căng mướt, trắng hồng.

Bạn có thể sử dụng toner kiwi này mỗi tối trước khi đi ngủ - Ảnh: Internet

Trong giai đoạn chuyển mùa, không khí hanh hao và thiếu độ ẩm như hiện nay, toner từ kiwi này là lựa chọn tuyệt vời để nuôi dưỡng, giữ ẩm, cân bằng độ pH cho làn da khô ráp, nứt nẻ. Ngoài giữ ẩm, lọ toner tự chế này còn rất lành mạnh, an toàn đối với da.