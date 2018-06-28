Không cần mua ngoài tiệm, học theo công thức sau bạn sẽ có lọ toner dưỡng da vừa hiệu quả vừa rẻ tiền

Chăm sóc da 28/06/2018 16:53

Trang Stylecraze vừa đăng tải công thức làm toner từ nguyên liệu tự nhiên cực kỳ hữu ích và đơn giản, mọi phụ nữ đều có thể thực hiện tại nhà.

Toner được biết đến như dung dịch có khả năng cân bằng, giữ độ đàn hồi giúp da săn chắc. Phụ nữ thường phải bỏ ra một số tiền khá cao để mua loại sản phẩm làm đẹp này ngoài thị trường. Tuy nhiên, công thức làm toner từ nước ép dưa leo sau đây sẽ giúp chị em tiết kiệm được một khoản kha khá. 

Cách làm toner dưa leo tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 2 quả dưa leo

- 3 muỗng canh nước hoa hồng

- Bình thủy tinh có nắp

Cách thực hiện:

Bước 1:

Sau khi mua dưa leo về, mang rửa sạch dưới vòi nước lạnh. Gọt vỏ, sau đó, thái chúng thành hình hạt lựu.

Bước 2:

Cho dưa chuột vừa thái vào nồi, đổ ngập nước lọc, giữ yên khoảng 5 phút.

Không cần mua ngoài tiệm, học theo công thức sau bạn sẽ có lọ toner dưỡng da vừa hiệu quả vừa rẻ tiền - Ảnh 1
Toner dưỡng da mặt từ dưa leo mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời - Ảnh: Internet

Bước 3:

Bắt đầu đun nóng nồi dưa leo vừa rồi trên ngọn lửa nhỏ trong vòng 5 - 7 phút. Không đun sôi vì nhiệt độ quá cao sẽ làm mất hết dưỡng chất trong dưa leo.

Bước 4:

Bây giờ, tắt lừa và để nước dưa nguội dần. Đợi đến khi nước đã nguội, thêm nước hoa hồng đã chuẩn bị vào, dùng muỗng khuấy đều.

Không cần mua ngoài tiệm, học theo công thức sau bạn sẽ có lọ toner dưỡng da vừa hiệu quả vừa rẻ tiền - Ảnh 2
Ngoài dưỡng da vào ban đêm, bạn hoàn toàn có thể dùng để làm nước xịt khoáng trong ngày hè - Ảnh: Internet

Bước 5:

Lọc lấy nước dưa leo và nước hoa hồng trong nồi cho ra bình thủy tinh, đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần.

Cách sử dụng:

Mỗi tối, trước khi đi ngủ, hãy vệ sinh, tẩy trang da thật sạch sau đó thoa nước toner dưa leo này lên. Nằm thư giãn đến khi khô thì thoa thêm một ít kem dưỡng ẩm, mát xa nhẹ nhàng là có thể đi ngủ. Bạn nên rửa lại da mặt vào sáng hôm sau.

Toner từ dưa leo có tác dụng gì?

Dưa leo là nguồn cấp ẩm tuyệt vời giúp cân bằng các chỉ số trên da, nhờ đó, ngăn ngừa tối đa tình trạng bong tróc, khô nứt hay tuyến bã nhờn hoat động quá mức. 

Vitamin dồi dào trong loại quả này, đặc biệt là Vitamin E góp phần thúc đẩy tái tạo tế bào mới, tăng cường sắc tố, duy trì độ đàn hồi giúp làn da căng mịn, trắng hồng.

Ngoài các dưỡng chất thiết yếu, dưa leo còn giàu chất chống oxy hóa với khả năng ngăn ngừa lão hóa, duy trì vẻ tươi trẻ của làn da, cũng như nhan sắc phụ nữ vượt trội.

Không cần mua ngoài tiệm, học theo công thức sau bạn sẽ có lọ toner dưỡng da vừa hiệu quả vừa rẻ tiền - Ảnh 3
Dưa leo là loại quả giàu dưỡng chất tốt cho da, do đó, các phương pháp làm đẹp từ chúng đều mang đến hiệu quả cực cao - Ảnh: Internet

Sử dụng dưa leo để dưỡng da thường xuyên còn ngăn ngừa được quá trình sản sinh hắc sắc tố melanin, loại chất gây nên các vấn đề như nám, tàn nhang, đồi mồi, thâm sạm cực kỳ khó đều trị.

Với những công dụng tuyệt vời trên, dưa leo thực sự là nguyên liệu phù hợp để dưỡng da ngay tại nhà.

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