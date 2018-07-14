Là phụ nữ mà không biết làm toner giấm táo để dưỡng da khỏe đẹp, xóa mờ nám và dưỡng tóc suôn dài thì quá uổng

Đối với mái tóc, loại giấm từ trái cây này hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn, điều trị nấm, mẩn ngứa da đầu, gàu, đồng thời nuôi dưỡng mái tóc suôn dài, đen mượt.

Giấm táo là một dạng nước ép trái cây lên men, do đó rất giàu Vitamin C, K, A, B cùng lượng lớn axit tự nhiên, men vi sinh, chất kháng khuẩn, chống viêm. Tất cả những dưỡng chất này rất tốt đối với làn da, cụ thể chúng điều trị, ngăn ngừa mụn, hạn chế tác nhân xâm nhập vào da, xóa mờ thâm nám, cải thiện sắc tố, tăng cường tái tạo tế bào mới... Nhờ đó, giấm táo là nguyên liệu mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp làn da.

Cho 3 muỗng canh giấm táo và 1 muỗng canh nước tinh khiết vào chiếc bình nhỏ có nắp, lắc đều là có thể sử dụng. Nên bảo quản toner này trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài.

Giấm táo mang đến rất nhiều tác dụng làm đẹp làn da và mái tóc - Ảnh: Internet

Cách sử dụng toner giấm táo

Se khít lỗ chân lông: Mỗi ngày 2 lần, sau khi rửa sạch da mặt bằng nước ấm, dùng bông lau khô thật nhẹ nhàng. Dùng bông thoa toner giấm táo lên khắp da mặt, đợi đến khi khô hẳn thì rửa sạch bằng nước lạnh.

Giảm nếp nhăn, kéo căng da chảy xệ: Cho toner giấm táo vào lòng bàn tay, chà xát vào nhau để làm ấm rồi thoa đều lên da mặt. Dùng các ngón tay mát xa nhẹ nhàng khắp da mặt, tốt nhất hãy tập vài động tác yoga khoảng 2 - 3 phút. Cuối cùng, rửa sạch bằng nước lạnh.

Với lượng men vi sinh tự nhiên, giấm táo có tác dụng làm đẹp, nuôi dưỡng làn da hoàn hảo - Ảnh: Internet

Trị mụn: Buổi tối, trước khi đi ngủ, dùng nước muối sinh lý lau sạch da mặt. Tiếp đó, dùng bông thấm giấm táo đã pha thoa lên các nốt mụn. Đợi đến khi khô là có thể đi ngủ, rửa sạch vào sáng hôm sau.

Dưỡng trắng da: Cho 2 muỗng canh toner giấm táo và 1 muỗng canh bột cám gạo, trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất thì thoa đều lên da mặt. Giữ mặt nạ này khoảng 20 phút thì rửa sạch bằng nước mát.

*Lưu ý: Giấm táo giàu axit tự nhiên, do đó có thể làm da dễ bắng nắng, vì vậy hãy sử dụng kem chống nắng mỗi ngày.

Cách dùng giấm táo làm đẹp mái tóc

Dưỡng tóc đen mượt, óng ả: Hòa 3 muỗng canh giấm táo vào 300ml nước lọc. Làm ướt tóc bằng hỗn hợp thu được, dùng tay mát xa nhẹ nhàng da đầu, dùng khăn quấn quanh đầu khoảng 4 - 5 phút thì gội sạch.

Điều trị gàu, nấm da đầu: Trộn đều 2 muỗng canh giấm táo, 1 muỗng canh nước cốt chanh và 200ml nước lọc. Thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên da đầu, chân tóc. Dùng khăn ủ trong vòng 3 - 4 phút thì gội lại với dầu gội dịu nhẹ là hoàn thành.

Giấm táo thật sự là nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời đối với phụ nữ - Ảnh: Internet

Dưỡng tóc mọc nhanh: Cho 2 muỗng canh giấm táo, 2 muỗng canh sữa ong chúa và 100ml nước ấm vào chiếc bát rồi dùng muỗng trộn đều. Dùng lược hoặc cọ thoa đều hỗn hợp lên tóc, chân tóc, da đầu, sau đó dùng chiếc khăn bông mỏng, làm ấm rồi ủ quanh đầu. Thư giãn khoảng 5 - 7 phút thì gội sạch.

Hãy áp dụng những mẹo làm đẹp từ giấm táo trên ngay, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da không tì vết cùng mái tóc óng mượt.